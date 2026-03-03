Češi v akci, čtvrtek 5. 3. Kvarteto na Masters, Havlíčková poslední nadějí, hraje i Kovačková
Češi v akci (probíhající turnaje)
Kvarteto nadějí v Indian Wells
Čtyři české tenistky rozehrají hlavní soutěž na prestižní tisícovce v Indian Wells. Utkání prvního kola v kalifornské poušti čeká Terezu Valentovou, kvalifikantku Darju Viďmanovou, Marii Bouzkovou a také Kateřinu Siniakovou. V roli favoritek nastoupí Valentová se Siniakovou, naopak šance v zápase Bouzkové jsou naprosto vyrovnané a Viďmanová bude plnit roli outsiderky. Více informací přineseme ve čtvrtek odpoledne v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
xx:xx | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.)
xx:xx | PREVIEW | Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.)
xx:xx | PREVIEW | Bouzková (ČR) – Townsendová (USA)
xx:xx | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Keninová (USA)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Koboriová/Plipuechová (Jap./Thaj.)
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
xx:xx | Krumich (ČR) – Rodionov (Rak.)
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Kolář (3-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Mrva (ČR) – Xilas (Řec.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Jans/Poljak (2-Niz./ČR) – J. Berrettini/Coppejans (It./Belg.)
Havlíčková je posledním želízkem v ohni
Z pěti českých tenistek startujících v Trnavě přežila první kolo pouze Lucie Havlíčková, která v tomto slovenském městě získala dva ze svých tří profesionálních titulů. Po vyřazeních šampionky z minulého týdne Laury Samson, Venduly Valdmannové, Anny Siskové a Barbory Palicová je tak poslední českou nadějí. Její soupeřkou v osmifinálovém duelu bude Lola Radivojevičová. V premiérovém souboji s nasazenou Srbkou může Havlíčková pomstít krajanku Siskovou.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Havlíčková (ČR) – Radivojevičová (5-Srb.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – Gadecká/Watsonová (Austr./Brit.)
14:30 | Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Kinošitaová/Y. Li (Jap./Tchaj-wan)
15:30 | Sisková/Tichonovová (1-ČR/-) – Belanská/Polakovičová (SR)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | A. Kovačková (ČR) – Rinaldová Perssonová (3-Švéd.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Burillová/A. Teixidóová (4-Šp.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Zelinská/Žoldáková (-/ČR) – Réguerová/Zanoliniová (2-Fr./It.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:00 | T. Heřmanová (ČR) – Šapatavová (3-Gruz.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | T. Heřmanová/J. Jiráková (ČR) – Steurová/Stoiberová (2-Něm./Brit.)
ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:30 | Dudeneyová/L. Petruželová (3-Brit./ČR) – Bretinová/Lansamanová (Fr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Siniakov (4-ČR) – Almazán (Šp.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Paardekooper/Van Sambeek (Niz.)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Palán (1-ČR) – Jakubenko (Ukr.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Nicod (3-ČR) – Rybkin (-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
