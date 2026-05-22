Češi v akci, neděle 24. 5. Menšík, Krejčíková a další naděje na French Open, Štruplová o největší titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
Šest nadějí vstoupí do French Open
Velmi bohatý program z pohledu českého fanouška nabídne hned úvodní hrací den hlavní soutěže letošního ročníku French Open. V areálu Rolanda Garrose totiž absolvuje utkání prvního kola celkem šest našich tenistů.
Bývalou šampionku antukového grandslamu Barboru Krejčíkovou i trápící se Sáru Bejlek čeká velmi těžká výzva. Roli favorita by naopak měli splnit Marie Bouzková, Tereza Valentová, Tomáš Macháč a také Jakub Menšík.
Více informací přineseme v nedělním preview.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.)
12:30 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
13:00 | PREVIEW | Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
16:30 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Stephensová (USA)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
13:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
14:00 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
Štruplová o největší titul
Julie Štruplová prožívá v tomto týdnu na akci W50 v Portoroži svůj jasně nejlepší turnaj v probíhající sezoně a poprvé v roce 2026 se probojovala do čtvrtfinále. Svou jízdu ve slovinském městě nakonec dotáhla až do největšího finále.
O svůj nejprestižnější titul se utká s mírně favorizovanou Francescou Curmiovou z Malty. Tuto soupeřku v jediném dosavadním souboji předloni na antuce ve Španělsku porazila ve dvou setech. Štruplová má ve finálových zápasech bilanci 6:10.
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - finále •
11:00 | Štruplová (5-ČR) – Curmiová (Malta)
ATP CHALLENGER 100 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Paulson (11-ČR) – Latinovič (Srb.)
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Poljak (ČR) – Makk (10-Maď.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
09:30 | D. Blažka/Holder (ČR/Brit.) – Cooper/Paganetti (1-Brit./Fr.)
* bude se hrát i semifinále
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šmejkal (ČR) – Premzl (10-Slovin.)
10:00 | Tuša (ČR) – Vrtílka (ČR)
11:30 | Fáček (ČR) – Kneževič (13-Č. Hora)
11:30 | Fidler (ČR) – Maštálka (ČR)
11:30 | Novotný (ČR) – Zuberbuehler (Chorv.)
ITF M25 TROISDORF (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | O. Horák (10-ČR) – Guerra (Švýc.)
ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Neradová (ČR) – Michnaová (Něm.)
09:00 | Heinzová (13-ČR) – Staníková (SR)
12:00 | Kopřivová (ČR) – Auerová (11-Rak.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:00 | D. Blažka (ČR) – Efstathiou (1-Kypr)
J100 SOBOTA (Polsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Palečková (ČR) – Bubnovová (-)
J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | Bláha (1-ČR) – čeká na soupeře
13:30 | Ambrož (4-ČR) – čeká na soupeře
13:30 | Fencl (3-ČR) – čeká na soupeře
13:30 | D. Soukup (7-ČR) – čeká na soupeře
13:30 | Köhler (8-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Miškovská (1-ČR) – čeká na soupeřku
15:00 | Kohoutková (2-ČR) – čeká na soupeřku
15:00 | Karšňáková (3-ČR) – čeká na soupeřku
15:00 | Holubová (4-ČR) – čeká na soupeřku
16:30 | Michalcová (7-ČR) – čeká na soupeřku
16:30 | Fialová (8-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Vurm (ČR) – Vente (13-Niz.)
09:00 | Klar (10-ČR) – Sikanov (-)
09:00 | Knoll (ČR) – Zaporožčenko (11-Ukr.)
09:00 | Janoušek (ČR) – Vozár (14-SR)
09:00 | Šimek (15-ČR) – Szymanski (Švýc.)
09:00 | Motal (ČR) – Böttner (9-Švýc.)
10:30 | J. Tichý (16-ČR) – Modall (Něm.)
10:30 | Krechler (ČR) – Ušakov (12-Ukr.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Diana Dušková (ČR) – Michna (ČR)
10:30 | Klusáčková (ČR) – Ulichová (ČR)
10:30 | A. Svobodová (ČR) – Tvrzská (ČR)
10:30 | Bidziliaová (ČR) – Polášková (ČR)
12:00 | Kovářová (ČR) – Skořepová (9-ČR)
12:00 | Krejčíková (12-ČR) – Havlatová (USA)
12:00 | S. Dvořáčková (ČR) – Ptaková (10-Pol.)
12:00 | Kotová (ČR) – Sejvalová (11-ČR)
* bude se hrát i 2. kolo
J30 KAUNAS (Litva), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
10:30 | Gabzdylová (ČR) – Monstvilaitéová (Lit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
