Češi v akci, pátek 19. 6. Těžká výzva Plíškové, Noskové a Bouzkové! Bartůňková může šokovat
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
Nosková je favoritka, Bartůňková může jedině šokovat
Linda Nosková nastoupí v Berlíně jako favoritka, nicméně jednoduchý zápas ji s největší pravděpodobností nečeká. Vyzve totiž bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou, která je posilněná nečekaným skalpem Coco Gauffové a znovu potvrdila, že může být nebezpečná, pokud ji nelimitují žádné zdravotní problémy.
Se španělskou hvězdou už se Nosková jednou potkala a loni na betonu v Abú Zabí dominovala. Tentokrát by to mohla mít těžší, i když se zatím v německé metropoli prezentuje skvělou formou a suverénně přehrála outsiderky Diane Parryovou a Renatu Zarazúaovou.
Mnohem složitější úkol má před sebou Nikola Bartůňková a vítězství by bylo obrovským šokem. Mladá česká tenistka nastoupí proti světové jedničce Aryně Sabalenkové, která bude plnit roli jednoznačné favoritky.
Bartůňková hraje v posledních dnech své první profesionální zápasy na trávě a neočekává se, že by mohla čtyřnásobnou grandslamovou šampionku výrazněji potrápit. Právě na trávě je ovšem Sabalenková nejvíc zranitelná, a navíc dorazila po šokujícím krachu na French Open. Češka má pozitivní bilanci s hráčkami TOP 20 (3:2) a solidní úspěšnost i proti členkám TOP 10 (1:2).
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Badosaová (Šp.)
15:30 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Sabalenková (1-)
Těžká výzva pro Plíškovou a Bouzkovou
V Nottinghamu by v sobotu mohlo dojít na ryze české semifinále. Karolínu Plíškovou i Marii Bouzkovou však nečeká snadné čtvrtfinále a možná budeme rádi, pokud do další fáze turnaje postoupí alespoň jedna z našich zástupkyň.
Plíškové se v Nottinghamu náramně daří a oba předchozí starty dotáhla do finále. Letos se ale v tomto dějišti prezentuje velmi nestabilními výkony a potíže měla se Sárou Bejlek i Caty McNallyovou. Ještě těžším soustem může být Talia Gibsonová. Australanka nedávno prožívala nejlepší období kariéry a v posledním zápase vyřadila olympijskou šampionku Qinwen Zheng. Plíšková bude v prvním vzájemném duelu mírnou favoritkou.
Podobnou roli bude plnit Bouzková. Ta parádně využila příznivý los a bez ztráty setu porazila krajanku Terezu Valentovou i domácí teenagerku Hannah Klugmanovou. V pátek ovšem vyzve podstatně nebezpečnější Tatjanu Mariaovou. Německá veteránka budí respekt zejména právě na trávě, dokonce loni ovládla Queen's Club. Bouzková prohrála úvodní čtyři souboje, ale poslední tři vyhrála bez ztráty setu. Na trávě se potkávají poprvé.
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Bouzková (4-ČR) – Mariaová (Něm.)
13:30 | Plíšková (ČR) – Gibsonová (Austr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | Bouzková/Panovová (4-ČR/-) – Kozyrevová/Šymanovičová (-)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Viďmanová (3-ČR) – Teichmannová (5-Švýc.)
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | Svrčina (3-ČR) – Heide (8-Braz.)
• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Donski/Paulson (2-Bulh./ČR) – Martos/Walków (Šp./Pol.)
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | L. Petruželová (ČR) – Steinerová (Něm.)
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Kägiová/Zurmühleová (Švýc.)
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | A. Kovačková (6-ČR) – Capurrová Tabordaová (1-Arg.)
10:00 | Paštiková (7-ČR) – Ewaldová (3-Pol.)
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | A. Kovačková/Paštiková (3-ČR) – Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.)
14:00 | Kuczerová/Šebestová (4-Pol./ČR) – Steurová/Szabóová (1-Něm./Rum.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Hejtmánková (ČR) – Drameová (Slovin.)
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hejtmánková/Sagandykovová (1-ČR/Kaz.) – Mettrauxová/Radovanovicová (3-Švýc./Fr.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – F. Jiang/Qabazard (Čína/Kuv.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
14:00 | Put/D. Vágner (4-Niz./ČR) – Lacis/Niederle (-/Rak.)
J100 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Navrátilová (ČR) – Zimenová (6-SR)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
11:30 | Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) – Mertgens/Minachin (Něm./It.)
* bude se hrát i semifinále
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Frommenwilerová/Navrátilová (Švýc./ČR) – Brandová/Nehlsová (4-Něm.)
* bude se hrát i semifinále
J60 HOLTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:30 | Kliment (2-ČR) – Nissen (11-Dán.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:00 | Bielusová/Dufková (8-Pol./ČR) – Bangová Kjaersgaardová/Bergqvistová (6-Dán.)
11:00 | Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Pomaová Coronadová/Pumarová (1-Peru/Ven.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Reifová/Sribnová (2-ČR/Ukr.) – B. B. Jazbecová/Jerkovičová (1-Slovin./Chorv.)
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Laššan (4-ČR) – Kielb (5-Pol.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Bairo/Laššan (1-SR/ČR) – Barbero/La Piana (It.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Gottvaldová/Michnová (ČR) – Goraová/Jedrzejaková (Pol.) 4:4 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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