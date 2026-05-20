Češi v akci, pátek 22. 5. Fruhvirtová zabojuje o French Open, Pavlásek s Riklem o finále
Češi v akci (probíhající turnaje)
Fruhvirtová má na dosah hlavní soutěž French Open
Linda Fruhvirtová se jako jediná z českých tenistek probojovala do finále kvalifikace na French Open a je poslední nadějí, která může rozšířit řady našich hráčů v hlavní soutěži antukového grandslamu. Pokud uspěje, zahraje si hlavní los celkem 13 Čechů.
Starší z talentovaných sester rozhodně má velkou šanci se do hlavní fáze prodrat. Ve finále kvalifikačních bojů totiž narazí na nenasazenou Harmony Tanovou. Proti domácí tenistce však nastoupí na velkém kurtu Suzanne Lenglenové a možná bude čelit velmi bouřlivé atmosféře.
S Tanovou už se jednou střetla. Loni na hardovém turnaji ITF v semifinále v Portugalsku zvítězila po těsné třísetové bitvě. Také na pařížské antuce bude proti této soupeřce plnit roli favoritky.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
11:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Tanová (Fr.)
Pavlásek s Riklem o finále
Adam Pavlásek se nenápadně blíží k dalšímu potenciálnímu útoku na premiérový deblový triumf na hlavním okruhu. Na kontě má šest finálových účastí ve čtyřhře, ovšem pokaždé se musel spokojit s trofejí pro poražené finalisty.
S novým parťákem a krajanem Patrikem Riklem mohou postoupit do druhého společného finále. To jediné dosavadní zapsali před pár týdny na antuce v Bukurešti. Další mají na dosah nyní v Ženevě. Semifinálový souboj s nasazenými trojkami Yukim Bhambrim a Michaelem Venusem však rozhodně nebude snadný. Šance jsou naprosto vyrovnané.
ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Bhambri/Venus (3-Indie/N. Zél.)
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
14:30 | Bartoň (7-ČR) – Jordá (Šp.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Natarajan/Ramanathan (Indie)
* bude se hrát i semifinále
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Bojicaová/Zaparňuková (2-Rum./Ukr.)
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
10:30 | Řeček (ČR) – Sultanov (Uzb.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
