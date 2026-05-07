Češi v akci, pátek 8. 5. Čtyřka na Masters. Začíná Muchová, do boje jde i Plíšková
Češi v akci (probíhající turnaje)
České kvarteto na Masters v Římě
V rámci pátečního programu se na prestižní tisícovce v italském Římě představí kvarteto českých zástupců a všichni mají velmi solidní šanci na postup. Dokonce bude každý z nich plnit roli kurzového favorita.
Nasazení Karolína Muchová a Jiří Lehečka do turnaje ve Foro Italico teprve vstoupí. Muchová vyzve rozjetou ruskou rodačku Anastasiji Potapovovou, která od této sezony reprezentuje Rakousko a hrála semifinále v Madridu. Lehečku čeká letos trápící se Jan-Lennard Struff z Německa.
Karolína Plíšková a Vít Kopřiva naopak museli začínat už od prvního kola. Bývalá šampionka Plíšková narazí na Rumunku Jaqueline Cristianovou, jež se nakonec po pár odhláškách vešla mezi nasazené, a v životní formě hrající Kopřiva může skolit francouzskou naději Uga Humberta.
Více informací přineseme v pátek v denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Muchová (11-ČR) – Potapovová (Rak.)
17:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Cristianová (33-Rum.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Struff (Něm.)
15:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Humbert (31-Fr.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Detiucová/Ninomijaová (2-ČR/Jap.) – Haverlagová/Lumsdenová (3-Niz./Brit.)
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Krumich (ČR) – Heide (Braz.)
ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
08:00 | Valdmannová (3-ČR) – Wolffová (6-USA)
J500 OFFENBACH (Německo), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | S. Marešová (ČR) – Skliarová (8-Ukr.)
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Dujka (ČR) – Hunziker (3-Švýc.)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Ďulíková (3-ČR) – Bevizová (Maď.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Filaretov/Lacis (2-)
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Barháčová/Ďulíková (2-SR/ČR) – Traynorová/Wallmanová (1-USA)
J100 RABAT (Maroko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | Krejčí (3-ČR) – Križan (SR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:00 | Aguiar/Zerai (Šp./ČR) – Jež/Krejčí (2-Pol./ČR)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Kliment (7-ČR) – Kaltenecker (16-Švéd.)
09:00 | Jos. Svoboda (11-ČR) – Mokán (1-Maď.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | Covian/Smolík (5-Šp./ČR) – L. Szász/M. Szász (Maď.)
12:00 | Kliment/Střílka (4-ČR) – Adamovič/Karas (8-SR)
12:00 | Kriško/Jos. Svoboda (3-SR/ČR) – Sýkora/Ťutčenko (7-SR/Ukr.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Jančaříková/Padrnosová (8-ČR) – Klieštencová/Petrášová (SR)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
09:00 | Pauková/Šulcová (7-SR/ČR) – Grosická/T. Růžičková (Pol./ČR)
13:30 | Halfarová/Holubová (ČR) – Tekerová/Jehorovová (5-Maď./Ukr.)
13:30 | Kohoutková/Sedláková (ČR/SR) – Dumitruová/Olariuová (3-Rum.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
