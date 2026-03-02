Češi v akci, pondělí 2. 3. Martincová a Kovačková favoritkami, Kopřiva a Svrčina hrají na Masters
Kopřiva a Svrčina o derby
V neděli se rozehrály kvalifikační boje na prestižní tisícovce v Indian Wells a do finále postoupily všechny tři české naděje v ženské dvouhře. Pokud na své krajanky navážou nejvýše nasazený Vít Kopřiva a nasazená devatenáctka Dalibor Svrčina, dojde s jistotou k rozšíření českých řad v hlavní soutěži. Vítězství Kopřivy i Svrčiny by totiž znamenalo, že svedou ve finále kvalifikace derby o místo v hlavní fázi.
ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
úterý 01:00 | Kopřiva (1-ČR) – Sakamoto (Jap.)
úterý 01:00 | Svrčina (19-ČR) – Krueger (USA)
Forejtek začne ve Rwandě, Krumich o hlavní soutěž
Jonáš Forejtek startoval v předchozím týdnu na challengeru v Luganu, kde prošel kvalifikací, ale poprvé v sezoně nedokázal zvládnout první kolo hlavní soutěže. Šanci na nápravu dostane ve Rwandě, kde v pondělí absolvuje úvodní kolo. Během pár dnů se musel z halových tvrdých povrchů adaptovat na antukové kurty a bude outsiderem proti nasazené trojce Lukovi Mikrutovi z Chorvatska.
Na challengerech bude v akci také Martin Krumich. Ten o hlavní soutěž teprve zabojuje a ve finále kvalifikace ve francouzském Thionvillu bude čelit německému tenistovi Rudolfovi Mollekerovi.
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Krumich (11-ČR) – Molleker (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Forejtek (ČR) – Mikrut (3-Chorv.)
Martincová v kvalifikaci v Trnavě, Kovačková v Řecku
Kvalifikační boje jsou v plném proudu také na nejnižším okruhu ITF. Tereza Martincová znovu startuje ve slovenské Trnavě, kde před týdnem přišla o sérii osmi vítězství zahrnující největší kariérní triumf na pražské Štvanici. Úvodní kolo proti domácí outsiderce by měla zvládnout.
Favoritkou bude také Alena Kovačková v řeckém Heraklionu. Nasazená jednička měla na úvod volný los a čeká ji stejně jako Martincovou role favoritky.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Šebestová (ČR) – Kučmová (9-ČR)
11:30 | Hejtmánková (ČR) – Hodzicová (12-Něm.)
11:30 | Laboutková (ČR) – Kinošitaová (7-Jap.)
13:00 | Martincová (2-ČR) – Kročková (SR)
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Ševčíková (9-ČR) – Darkenová (Kaz.)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
08:30 | A. Kovačková (1-ČR) – Buhadanaová (Izr.)
ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Sanders (ČR) – Maia (5-Portug.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
09:30 | Stryková (ČR) – Zaparňuková (11-Ukr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Řeček (5-ČR) – Kos (Irsko)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Šoukal (ČR) – Naharro (8-Šp.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Freiberg (ČR) – Dimič (16-Slovin.)
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
08:30 | Psota (ČR) – Baybars (Tur.)
10:00 | Krejčí (8-ČR) – Fontes Damorim (Braz.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Ďulíková (4-ČR) – Aguilarová (Šp.)
12:00 | L. Slaměníková (ČR) – Bazderovová (-)
13:30 | Sekerková (2-ČR) – Borderiaová (Šp.)
J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | Dujka (7-ČR) – Clarkson (Brit.)
12:00 | Ladman (ČR) – Voss (Brit.)
13:30 | Maršík (ČR) – Janda (Brit.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
15:00 | Šmídová (ČR) – Woottonová (Brit.)
16:30 | Navrátilová (ČR) – Wongová (6-Brit.)
J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:30 | D. Vágner (ČR) – Dodd (JAR)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | E. Dřevojanová (2-ČR) – Lesdosová (Fr.)
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Sýkora (ČR) – Petoussis (Kypr)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
07:30 | Ehrenbergerová (ČR) – Oustampasidouová (Řec.)
07:30 | V. Koutová (ČR) – Stojčkovová (Bulh.)
09:00 | L. Koutová (ČR) – Tsoutsiová (Řec.)
12:00 | Schovancová (ČR) – Knyazevová (Kypr)
12:00 | Meszárošová (ČR) – Kuzněcovová (Ukr.)
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | T. Tichý (8-ČR) – Papageorgiou (Kan.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
18:00 | Ostravská (ČR) – Yusupovová (USA)
19:30 | Kempfová (ČR) – Savannahová (Jam.)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | B. Marešová (ČR) – N. Gunnarssonová (Švéd.)
11:00 | Fialová (ČR) – Henriksenová (Nor.)
12:30 | Foldová (6-ČR) – Helgessonová (Švéd.)
J30 TALLINN (Estonsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:30 | Barina (ČR) – Kuum (Est.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Šulcová (6-ČR) – Trifonovová (Est.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
