Češi v akci, pondělí 2. 3. Martincová začne v Trnavě, Kovačková v Řecku. Forejtek hraje ve Rwandě

Forejtek začne ve Rwandě, Krumich o hlavní soutěž
Jonáš Forejtek startoval v předchozím týdnu na challengeru v Luganu, kde prošel kvalifikací, ale poprvé v sezoně nedokázal zvládnout první kolo hlavní soutěže. Šanci na nápravu dostane ve Rwandě, kde v pondělí absolvuje úvodní kolo. Během pár dnů se musel z halových tvrdých povrchů adaptovat na antukové kurty a bude outsiderem proti nasazené trojce Lukovi Mikrutovi z Chorvatska.
Na challengerech bude v akci také Martin Krumich. Ten o hlavní soutěž teprve zabojuje a ve finále kvalifikace ve francouzském Thionvillu bude čelit německému tenistovi Rudolfovi Mollekerovi.
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Krumich (11-ČR) – Molleker (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Forejtek (ČR) – Mikrut (3-Chorv.)
Martincová v kvalifikaci v Trnavě, Kovačková v Řecku
Kvalifikační boje jsou v plném proudu také na nejnižším okruhu ITF. Tereza Martincová znovu startuje ve slovenské Trnavě, kde před týdnem přišla o sérii osmi vítězství zahrnující největší kariérní triumf na pražské Štvanici. Úvodní kolo proti domácí outsiderce by měla zvládnout.
Favoritkou bude také Alena Kovačková v řeckém Heraklionu. Nasazená jednička měla na úvod volný los a čeká ji stejně jako Martincovou role favoritky.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Šebestová (ČR) – Kučmová (9-ČR)
11:30 | Hejtmánková (ČR) – Hodzicová (12-Něm.)
11:30 | Laboutková (ČR) – Kinošitaová (7-Jap.)
13:00 | Martincová (2-ČR) – Kročková (SR)
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Ševčíková (9-ČR) – Darkenová (Kaz.)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
08:30 | A. Kovačková (1-ČR) – Buhadanaová (Izr.)
ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Sanders (ČR) – Maia (5-Portug.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
09:30 | Stryková (ČR) – Zaparňuková (11-Ukr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Řeček (5-ČR) – Kos (Irsko)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Freiberg (ČR) – Dimič (16-Slovin.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
