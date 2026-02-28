Češi v akci, pondělí 2. 3. Martincová začne v Trnavě, Kovačková v Řecku. Forejtek hraje ve Rwandě

Tereza Martincová rozehraje kvalifikaci na větším podniku ITF ve slovenské Trnavě, Alena Kovačková v řeckém Heraklionu. Jonáš Forejtek nastoupí k prvnímu kolu na challengeru ve Rwandě, Martin Krumich zabojuje o hlavní soutěž ve Francii. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Tereza Martincová rozehraje kvalifikaci v Trnavě (© ČTK / Lebeda Pavel)

Forejtek začne ve Rwandě, Krumich o hlavní soutěž

Jonáš Forejtek startoval v předchozím týdnu na challengeru v Luganu, kde prošel kvalifikací, ale poprvé v sezoně nedokázal zvládnout první kolo hlavní soutěže. Šanci na nápravu dostane ve Rwandě, kde v pondělí absolvuje úvodní kolo. Během pár dnů se musel z halových tvrdých povrchů adaptovat na antukové kurty a bude outsiderem proti nasazené trojce Lukovi Mikrutovi z Chorvatska.

Na challengerech bude v akci také Martin Krumich. Ten o hlavní soutěž teprve zabojuje a ve finále kvalifikace ve francouzském Thionvillu bude čelit německému tenistovi Rudolfovi Mollekerovi.

 

ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Krumich (11-ČR) – Molleker (Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Forejtek (ČR) – Mikrut (3-Chorv.)

 

Martincová v kvalifikaci v Trnavě, Kovačková v Řecku

Kvalifikační boje jsou v plném proudu také na nejnižším okruhu ITF. Tereza Martincová znovu startuje ve slovenské Trnavě, kde před týdnem přišla o sérii osmi vítězství zahrnující největší kariérní triumf na pražské Štvanici. Úvodní kolo proti domácí outsiderce by měla zvládnout.

Favoritkou bude také Alena Kovačková v řeckém Heraklionu. Nasazená jednička měla na úvod volný los a čeká ji stejně jako Martincovou role favoritky.

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Šebestová (ČR)Kučmová (9-ČR)
11:30 | Hejtmánková (ČR) – Hodzicová (12-Něm.)
11:30 | Laboutková (ČR) – Kinošitaová (7-Jap.)
13:00 | Martincová (2-ČR) – Kročková (SR)

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Ševčíková (9-ČR) – Darkenová (Kaz.)

 

ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
08:30 | A. Kovačková (1-ČR) – Buhadanaová (Izr.)

 

ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Sanders (ČR) – Maia (5-Portug.)

 

ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
09:30 | Stryková (ČR) – Zaparňuková (11-Ukr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Řeček (5-ČR) – Kos (Irsko)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Freiberg (ČR) – Dimič (16-Slovin.)


Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
