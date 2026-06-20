Češi v akci, pondělí 22. 6. Nosková o další finále a možná titul! Hraje Valentová, začíná Wimbledon

DNES, 22:00
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Linda Nosková zůstává po singlovém triumfu v Berlíně a kvůli počasí bude dohrávat semifinále čtyřhry až v pondělí. V případě vítězství ji navíc čeká i deblové finále. Tereza Valentová zahájí své působení na poslední generálce v Eastbourne. Začíná Wimbledon a do kvalifikace vstoupí Zdeněk Kolář. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková bude v Berlíně dohrávat deblovou soutěž (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 21. 6.sobota 20. 6. | pátek 19. 6. | čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6.

 

Nosková zůstává v Berlíně

Linda Nosková se kvůli počasí dostala v neděli na kurt k singlovému finále až velmi pozdě, ale to jí nakonec určitě nevadilo. V Berlíně totiž získala svůj druhý kariérní titul ve dvouhře, když v dramatickém finále přetlačila světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou. Deblová soutěž se však dohrát nestihla a česká tenistka v ní stále bojuje.

V pondělí tedy nastoupí minimálně k dohrávce semifinále po boku ruské parťačky Jekatěriny Alexandrovové, s níž nad Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou vede. Pokud dohrávku zvládnou, zahraje si Nosková o svůj premiérový deblový triumf proti nasazeným trojkám a elitním deblistkám Saře Erraniové a Nicole Melicharové-Martinezové.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) 6:3, 3:3 / dohrávka
* bude se hrát i finále

 

Valentová na poslední generálce

V tomto týdnu se konají poslední generálky před slavným Wimbledonem a v pondělí bude z českých tenistů v akci Tereza Valentová. Na nejrychlejším povrchu se zatím představila jen loni ve Wimbledonu (neprošla kvalifikací) a před týdnem v Nottinghamu, kde v prvním kole jasně prohrála s krajankou a pozdější šampionkou Marií Bouzkovou.

Více zkušeností s travnatými turnaji má její soupeřka, kterou bude domácí hvězdička Hannah Klugmanová. Rovněž ona startovala v Nottinghamu, když se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a v prvním setu trápila právě Bouzkovou. Bude se jednat o první vzájemný zápas a Valentová je navzdory slabší formě jasnou kurzovou favoritkou.

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | T. Valentová (ČR) – Klugmanová (Brit.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.)

 

ATP 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Jebens/Vocel (Něm./ČR) – Nys/Roger-Vasselin (4-Monako/Fr.)

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace muži
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | Kolář (ČR) – Gentzsch (Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Krumich (6-ČR) – Tobón (Kol.)

 

ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Mrva (2-ČR) – Compagnucci (It.)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Šebestová (8-ČR) – Kapciaová (Švéd.)
11:00 | Urbanová (10-ČR) – Skapecová (-)
12:30 | Suchá (9-ČR) – Vilarová (USA)
15:30 | Paštiková (6-ČR) – Baniaková (Pol.)

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Laboutková (ČR) – Gentiliová (It.)
16:00 | Kučmová (ČR) – Dibenedettová (It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Pulchartová (13-ČR) – Mainesová (3-It.)
10:00 | E. Slavíková (9-ČR) – Meyerová auf der Heideová (4-Něm.)
10:00 | Ševčíková (6-ČR) – Polakovičová (14-SR)

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Fáček (13-ČR) – Hernández (8-Arg.)
13:00 | Vrba (5-ČR) – Castle (10-Brit.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Munzarová (8-ČR) – Makhloufová (Tun.)

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Baum (5-ČR) – Lindstedt (Švéd.)

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (2-ČR) – Kosiňski (Pol.)
15:30 | Doskočil (8-ČR) – B. Zgola (Pol.)

 

J60 TALLINN (Estonsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
09:30 | Jaroš (ČR) – Trave (7-Est.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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