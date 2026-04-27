Češi v akci, pondělí 27. 4. Plíšková, Nosková i Menšík postupují. Valentová smetla šampionku

Karolína Plíšková a Linda Nosková vybojovaly postup do čtvrtfinále na prestižní tisícovce ve španělském Madridu, kde si osmifinálovou účast zajistil Jakub Menšík. Tereza Valentová vstoupila do podniku WTA 125 ve Francii suverénně zvládnutým soubojem s grandslamovou šampionkou. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - osmifinále •
Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.) 6:4, 6:3
Nosková (13-ČR) – Gauffová (3-USA) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)

• Dvouhra muži - 3. kolo •
Menšík (23-ČR) – Chačanov (13-) 6:4, 7:6 (13:11)

Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.) – Kozyrevová/Škochová (-/ČR) 6:3, 6:0

 

WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Valentová (1-ČR) – Stephensová (USA) 6:4, 6:1

 

ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Donald (10-ČR) – Damas (1-Šp.) 6:2, 7:6 (7:5)
Krumich (3-ČR) – Nijboer (9-Niz.) 6:2, 6:0

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Forejtek (1-ČR) – Nicod (ČR) 4:6, 6:1, 6:4
Siniakov (10-ČR) – Boitan (3-Rum.) 7:6 (9:7), 1:0 / skreč
Molleker (9-Něm.) – Černý (ČR) 6:1, 6:2
Johns (6-USA) – Řeček (ČR) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

 

ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Hodzicová (13-Něm.) – Martincová (3-ČR) 6:2, 1:1 / skreč

 

ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Siegová (8-USA) – L. Petruželová (ČR) 7:5, 6:2

 

ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Jegorovová (1-) – Mandelíková (ČR) 6:3, 6:1

 

ITF M15 VILLAHERMOSA (Mexiko), tv. povrch

• Dvouhra - finále kvalifikace •
22:00 | Sanders (9-ČR) – Manzano Navarro (4-Mex.)

 

J300 PLOVDIV (Bulharsko), antuka

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Borisov (Bulh.) – Hrubý (3-ČR) 6:1, 1:1 / skreč

 

J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Švíglerová (2-ČR) – Lanteriová Monacová (It.)

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Dujka (ČR) – Grasl (Rak.) 6:2, 6:4
D. Vágner (ČR) – Mokán (Maď.) 6:1, 6:4
Jack Cheng (5-Hong.) – Vrtílka (ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Andronicouová (Kypr) – V. Svobodová (ČR) 6:3, 6:2
Bajusčenková (-) – Mojžíšová (ČR) 6:3, 6:3
Cinkaničová (SR) – Ďulíková (2-ČR) 1:6, 6:2, 6:1
Bervidová (ČR) – Rackovová (Rak.) 6:0, 6:0
Zajíčková (1-ČR) – Varsaová (Rum.) 6:4, 7:5

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – M. Kovács/Mokán (Maď.) 2:6 / odloženo

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Cerdicová/Mojžíšová (Něm./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.) / odloženo
L. Slaměníková/Janevová (ČR/Slovin.) – Montoyaová/X. Wang (3-USA/Čína) 6:3, 5:5 / odloženo

 

J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Komat/Zerai (Mar./ČR) – Bezzaz/Erraji (Mar.) 7:6 (8:6), 3:6, 10:5

 

J60 LYON (Francie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Scalviniová (It.) – T. Růžičková (ČR) 7:5, 6:3

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Bláha (ČR) – Eškol Bruck (7-Izr.) 6:2, 6:4

 

J30 GIRONA (Španělsko), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Bücheleová (Něm.) – Gabzdylová (ČR) 6:2, 7:5

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Gabzdylová (ČR) – E. Fernándezová (Šp.) 2:6, 6:3, 10:5


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
27.04.2026 14:16
Tereza Valentová zvládla zrádné první kolo proti Sloane Stephens ... smile
chlebavevaju
27.04.2026 14:19
Sloník ta to dopravovala.
chlebavevaju
27.04.2026 14:19
*dopracovala
tommr
27.04.2026 14:54
SS hřešila na velkej talent a nechtělo se jí makat. Ted už je na návrat na bývalé pozice pozdě ...
MARECEK7
26.04.2026 20:55
Kdy se bude Terez učit na maturu
tenisman1233
26.04.2026 20:57
Mezi zápasy.
com
26.04.2026 20:59
na lavečce mezi výměnou stran
chlebavevaju
26.04.2026 21:15
https://i.postimg.cc/65YVvXVd/D82E031B-15E2-4B3F-B49A-88C3EF5CBFBB.png
tommr
26.04.2026 20:26
Neříkala Tereza Valentová náhodou že teď nebude nikde hrát kvůli maturitě?
EllNino
26.04.2026 20:27
V Římě
tenisman1233
26.04.2026 20:33
Takto to má cestou ze Španělska.
com
26.04.2026 20:56
jako nasazena jednicka by mela za tyden brat titul
com
26.04.2026 20:23
V nadpisu mi chybi, ze v Ostrave bude hrat bratr Siniakove
Kuba4Win
26.04.2026 20:13
Nosková - na Coco neumí takže spíš ne
Menšík 50/50
Plíšková - jasná výhra
chlebavevaju
26.04.2026 20:14
Zlaté české dítě zase neumí na Karena, tam to spíš taky nevyjde. Nosková by Cocouše s bolavým břichem dát mohla.
The_Punisher
26.04.2026 20:47
To by Lindě do karet hrát mohlo, ale známe to ... Snad bude mít Linda svůj den
Kuba4Win
26.04.2026 20:47
Jj Nosková šanci má ale spíš si myslím že to odstoupení Coco bylo jen preventivní a dozitrka ji bolest břicha přejde
PTP
26.04.2026 20:50
Jako že se vysere?
tenisman1233
26.04.2026 20:50
Bolest břicha to úplně nebylo,vypadá to vážněji.Coco dokonce zvracela během zápasu.
Kuba4Win
26.04.2026 20:52
Aha tak to jsem netušil tak aby nakonec vůbec k tomu zápasu nastoupila.
Oin
26.04.2026 20:53
Jak jsem už psal, údajně jde o otravu krevetama.
Kuba4Win
26.04.2026 20:55
Tak to jsem nečetl. Dík za info
PTP
26.04.2026 20:56
Nebo jí někdo nasadil kravatu, záleží na překladu.
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 22:58
úplně se mi vybavil Mr. Bean s ústřicemi.

Oni jsou schopni do paelli přimíchat kde co... Měla by mít ochutnávače. Tady vidím velké plus pro hráčky se psy
frenkie57
26.04.2026 21:46
Asi zkažené burrito.
tommr
26.04.2026 20:29
s tou jasnou výhrou Karolíny bych moc nepočítal. Sierra je na antuce nebezpečná a Karolíně taky můžou dojít síly ...
The_Punisher
26.04.2026 20:48
Jako hrát proti antukářce asi nebude nic jednoduché. Pokud bude hrát ale minimálně 50% toho, co dnes, tak by to měla zvládnout s přehledem.
chlebavevaju
26.04.2026 20:05
Zítra bude krásný den, hraje Karča zLoun.
com
26.04.2026 20:22
jaktoze nema den volna?
chlebavevaju
26.04.2026 20:28
Taky jsem se divil.
PTP
26.04.2026 20:46
Musí ji utahat, jinak jim to tam vyhraje.
