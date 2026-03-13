Češi v akci, sobota 14. 3. Siniaková o titul z Masters. Finále hrají i Kovačkovy a další naděje
Češi v akci (probíhající turnaje)
Siniaková se porve o další deblový triumf
Kateřina Siniaková je jasně jednou z nejúspěšnějších deblistek posledních let, možná tou vůbec nejlepší. Česká tenistka to může znovu potvrdit na probíhající tisícovce v Indian Wells, kde zářila i ve dvouhře a došla společně s Taylor Townsendovou do dalšího deblového finále.
Česko-americký pár v Kalifornii neskutečně dominuje, vyhrál všech osm setů a v semifinále i přes neideální fyzickou kondici Siniakové smetl nasazené jedničky Jasmine Paoliniovou a Saru Erraniovou. V souboji o titul však Siniakovou a Townsendovou čekají neoblíbené soupeřky Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová, s nimiž prohrály loni na French Open i letos na Australian Open.
Siniaková bude usilovat o 34. deblový triumf. Konkrétně v Indian Wells hrála finále čtyřhry už čtyřikrát a uspěla pouze s krajankou Barborou Krejčíkovou v roce 2023.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
• Čtyřhra - finále •
xx:xx | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Danilinová/Kruničová (5-Kaz./Srb.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
• Čtyřhra - finále •
10:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Kozyrevová/Šymanovičová (1-)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Kolář (5-ČR) – Trungelliti (1-Arg.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Mrva (ČR) – Jubb (Brit.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
• Čtyřhra - finále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Denčevová/Paganettiová (Bulh./It.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Cadarová (Rum.)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - finále •
xx:xx | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Abandaová/Nguyenová Tanová (Kan./Fr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – A. Jones/M. Jones (USA)
J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala
• Dvouhra chlapci - finále •
09:30 | Luxa (8-ČR) – Adamovič (SR)
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Havlíková (ČR) – L. Kubalová (SR)
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:00 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – M. Novák/Perutka (ČR)
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Kučerová/Langášová (ČR) – L. Kubalová/Luchettiová (SR/It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
