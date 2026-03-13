Češi v akci, sobota 14. 3. Siniaková o titul z Masters. Finále hrají i Kovačkovy a další naděje

Kateřina Siniaková bude usilovat už o 34. deblový triumf, tentokrát na prestižní tisícovce v Indian Wells. O trofej ve čtyřhře se porvou i sestry Alena a Jana Kovačkovy v Řecku, kde nastoupí k finále také Dominik Řeček s Danielem Siniakovem, Amélie Justine Hejtmánková ve Francii a Jesika Malečková na WTA 125 v Turecku. O singlové finále budou usilovat Zdeněk Kolář a Maxim Mrva na challengerech a Denisa Žoldáková na ITF v Egyptě. Další Češi budou hrát na juniorských akcích.
Kateřina Siniaková bude bojovat o další deblový titul

Siniaková se porve o další deblový triumf

Kateřina Siniaková je jasně jednou z nejúspěšnějších deblistek posledních let, možná tou vůbec nejlepší. Česká tenistka to může znovu potvrdit na probíhající tisícovce v Indian Wells, kde zářila i ve dvouhře a došla společně s Taylor Townsendovou do dalšího deblového finále.

Česko-americký pár v Kalifornii neskutečně dominuje, vyhrál všech osm setů a v semifinále i přes neideální fyzickou kondici Siniakové smetl nasazené jedničky Jasmine Paoliniovou a Saru Erraniovou. V souboji o titul však Siniakovou a Townsendovou čekají neoblíbené soupeřky Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová, s nimiž prohrály loni na French Open i letos na Australian Open.

Siniaková bude usilovat o 34. deblový triumf. Konkrétně v Indian Wells hrála finále čtyřhry už čtyřikrát a uspěla pouze s krajankou Barborou Krejčíkovou v roce 2023.

 

WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

• Čtyřhra - finále •
xx:xx | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Danilinová/Kruničová (5-Kaz./Srb.)

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

• Čtyřhra - finále •
10:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Kozyrevová/Šymanovičová (1-)

 

ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka

• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Kolář (5-ČR) – Trungelliti (1-Arg.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Mrva (ČR) – Jubb (Brit.)

 

ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka

• Čtyřhra - finále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Denčevová/Paganettiová (Bulh./It.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Cadarová (Rum.)

 

ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala

• Čtyřhra - finále •
xx:xx | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Abandaová/Nguyenová Tanová (Kan./Fr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Čtyřhra - finále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – A. Jones/M. Jones (USA)

 

J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala

• Dvouhra chlapci - finále •
09:30 | Luxa (8-ČR) – Adamovič (SR)

• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Havlíková (ČR) – L. Kubalová (SR)

• Čtyřhra chlapci - finále •
11:00 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR)M. Novák/Perutka (ČR)

• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Kučerová/Langášová (ČR) – L. Kubalová/Luchettiová (SR/It.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
pantera1
13.03.2026 20:23
Pudlík s Hrošíkem urvou titul
Reagovat

