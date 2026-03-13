Češi v akci, sobota 14. 3. Siniaková o titul z Masters. Kovačkovy hrají finále, Mrva a Žoldáková vládli
Siniaková se porve o další deblový triumf
Kateřina Siniaková je jasně jednou z nejúspěšnějších deblistek posledních let, možná tou vůbec nejlepší. Česká tenistka to může znovu potvrdit na probíhající tisícovce v Indian Wells, kde zářila i ve dvouhře a došla společně s Taylor Townsendovou do dalšího deblového finále.
Česko-americký pár v Kalifornii neskutečně dominuje, vyhrál všech osm setů a v semifinále i přes neideální fyzickou kondici Siniakové smetl nasazené jedničky Jasmine Paoliniovou a Saru Erraniovou. V souboji o titul však Siniakovou a Townsendovou čekají neoblíbené soupeřky Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová, s nimiž prohrály loni na French Open i letos na Australian Open.
Siniaková bude usilovat o 34. deblový triumf. Konkrétně v Indian Wells hrála finále čtyřhry už čtyřikrát a uspěla pouze s krajankou Barborou Krejčíkovou v roce 2023.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
• Čtyřhra - finále •
19:00 | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Danilinová/Kruničová (5-Kaz./Srb.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
• Čtyřhra - finále •
Kozyrevová/Šymanovičová (1-) – Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) 7:6 (9:7), 6:4
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra - semifinále •
Trungelliti (1-Arg.) – Kolář (5-ČR) 6:3, 6:3
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
Mrva (ČR) – Jubb (Brit.) 6:3, 6:1
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
• Čtyřhra - finále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Denčevová/Paganettiová (Bulh./It.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
Žoldáková (ČR) – Cadarová (Rum.) 6:2, 6:4
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - finále •
16:30 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Abandaová/Nguyenová Tanová (Kan./Fr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Čtyřhra - finále •
A. Jones/M. Jones (USA) – Řeček/Siniakov (1-ČR) 7:6 (7:5), 6:3
J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka
• Čtyřhra dívky - finále •
17:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Larrayaová Guidiová/Lemeová Da Silvaová (1-Arg./Braz.)
J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala
• Dvouhra chlapci - finále •
Luxa (8-ČR) – Adamovič (SR) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2
• Dvouhra dívky - finále •
Havlíková (ČR) – L. Kubalová (SR) 6:1, 6:4
• Čtyřhra chlapci - finále •
Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – M. Novák/Perutka (ČR) 6:2, 6:4
• Čtyřhra dívky - finále •
L. Kubalová/Luchettiová (SR/It.) – Kučerová/Langášová (ČR) 6:4, 7:6 (7:5)
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Dufek (2-ČR) – Wieser (Rak.)
16:30 | J. Soukup (ČR) – Klar (ČR)
18:00 | Michel (ČR) – Ambrož (ČR)
18:00 | Krechler (ČR) – Lassacher (3-Rak.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Novotná (1-ČR) – Ptaková (Pol.)
15:00 | Kovářová (ČR) – Radová (ČR)
16:30 | Posmyková (3-ČR) – čeká na soupeřku
16:30 | Švecová (ČR) – Iftimeová (5-USA)
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Wieser (Rak.) – Horáček (ČR) 6:1, 6:0
Michel (ČR) – Petrovic (Švýc.) 3:6, 7:5, 10:8
Ambrož (ČR) – Hiemann (7-Něm.) 6:2, 6:0
Krechler (ČR) – Romano (It.) 7:6 (7:5), 6:2
J. Soukup (ČR) – Genduso (It.) 6:1, 6:1
Klar (ČR) – Zaporožčenko (6-Ukr.) 6:2, 6:3
12:00 | Onderka (ČR) – Schnell (4-Rak.)
12:00 | Volín (ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
12:00 | D. Soukup (5-ČR) – Hernandez Gerulewicz (USA)
13:30 | Köhler (ČR) – Petersen (Dán.)
13:30 | Fencl (ČR) – Mantovani (It.)
15:00 | Kotrba (ČR) – Szlachcic (Pol.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Kovářová (ČR) – Cenklová (ČR) 7:6 (7:4), 6:2
Radová (ČR) – Ostravská (8-ČR) 7:5, 6:0
Ptaková (Pol.) – Krejčíková (ČR) 7:5, 6:2
Švecová (ČR) – Polnická (ČR) 6:1, 2:6, 14:12
12:00 | Drbalová (ČR) – Loreková (Pol.)
Holubová (ČR) – Demidenková (-) 6:1, 6:2
13:30 | Čermáková (ČR) – Budanovová (6-Kaz.)
13:30 | Kostková (ČR) – Kotaracová (ČR)
13:30 | K. Bendová (ČR) – Przystaňská (Pol.)
15:00 | Bidziliaová (ČR) – Adeniranová (7-USA)
16:30 | Klusáčková (ČR) – N. Ortegaová (Šp.)
* bude se hrát i 2. kolo
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Drlík (ČR) – Vozár (12-SR) 6:2, 6:3
Lošák (ČR) – Hejvaščuk (6-Ukr.) 5:7, 6:3, 10:4
12:00 | Jendřejek (ČR) – Peluffo (It.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
18:00 | Gottvaldová (ČR) – Cimmermannová (SR)
J30 CACHKADZOR (Arménie), tv. povrch / hala
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Zámečníková (ČR) – Kalivošková (-)
* bude se hrát i 2. kolo
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
