Češi v akci, středa 11. 3. Muchová a Siniaková o čtvrtfinále na Masters, Kovačkovy hrají v Řecku
Češi v akci (probíhající turnaje)
Muchová a Siniaková o čtvrtfinále na Masters
Dvě české tenistky se porvou o postup do čtvrtfinále na prestižní tisícovce v Indian Wells, ovšem obě naše naděje čeká v rámci středečního programu ohromně těžká výzva. Karolína Muchová i Kateřina Siniaková totiž budou čelit neoblíbené soupeřce a pokusí se vzepřít papírovým předpokladům, jelikož jejich protivnice budou favoritkami na vítězství.
Muchová vyzve dvojnásobnou šampionku a světovou dvojku Igu Šwiatekovou, s níž prohrála poslední čtyři duely. S polskou hvězdou se naposledy utkala loni právě v osmifinále v Indian Wells a byla bez šance. Siniaková má za sebou velmi náročný program a bude se snažit zaskočit jinou členku TOP 10 Elinu Svitolinovou. S Ukrajinkou nezvládla ani jeden z předchozích čtyř soubojů, pokaždé padla ve třech setech.
Více informací přineseme ve středu v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - osmifinále •
xx:xx | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Šwiateková (2-Pol.)
xx:xx | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Svitolinová (9-Ukr.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Detiucová/Šalková (3-ČR)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Forejtek (ČR) – Trungelliti (1-Arg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
10:30 | F. Duda/Kolář (4-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)
13:30 | Cuenin/Forejtek (Fr./ČR) – Jianu/Kopp (Rum./Rak.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
10:30 | Bianchi/Jermář (4-Ven./ČR) – Agostini/Bertrand (It./Fr.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
08:30 | A. Kovačková (ČR) – Fitaová (9-Šp.)
10:00 | J. Kovačková (ČR) – Akliová (4-USA)
ITF M25 CRÉTEIL (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Donald (ČR) – Stricker (2-Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Donald/Nagel (4-ČR/Fr.) – Jade/Trufelli (Fr.)
ITF M25 KALKATA (Indie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
06:30 | Palán (4-ČR) – Rathi (Indie)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Yiru Chen (Čína)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Hejtmánková (ČR) – Cirotteová (Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Petreticová/Stevicová (Fr.)
ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Bosio/Černý (4-It./ČR) – Coccioli/Virgili Berini (It.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Filip (ČR) – Gulin (-)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Pietri/Rejchtman Vinciguerra (Fr./Švéd.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
