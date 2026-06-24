Češi v akci, středa 24. 6. Muchová o čtvrtfinále, Bejlek nenastoupí. Těžká výzva pro Valentovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
Muchová začíná v Bad Homburgu
Karolína Muchová měla ještě před dvěma měsíci vynikající formu, ale po finálové účasti ve Stuttgartu se prezentuje výrazně slabšími výkony. Po krachu v úvodním zápase v Římě a šokujícím vyřazení ve třetím kole French Open se jí nepovedl ani vstup do travnaté části sezony. V Berlíně skončila již ve druhém kole na raketě Madison Keysové.
V tomto týdnu na poslední generálce v Bad Homburgu by měla projít minimálně do čtvrtfinále. Po volném losu v úvodním kole totiž narazí na obrovskou outsiderku Irinu Beguovou, která měla velké potíže s veteránkou Venus Williamsovou. S Beguovou má vyrovnanou bilanci 2:2, ale poslední dva duely jasně vyhrála a měla by snadno zvítězit i tentokrát.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Beguová (Rum.)
O čtvrtfinále hraje i Valentová, Bejlek nenastoupí
Tereza Valentová absolvuje v Eastbourne svůj teprve třetí profesionální turnaj na trávě a poprvé na tomto povrchu zvítězila v hlavní soutěži. Neobešlo se to však bez komplikací a domácí hvězdičku Hannah Klugmanovou udolala až po velkém boji. Mnohem těžší to může mít proti podstatně zkušenější Ajle Tomljanovicové. Šance jsou vyrovnané, a pokud mladá Češka uspěje, zapíše první letošní čtvrtfinále na hlavní tour.
Sára Bejlek kvůli zranění levého lokte k osmifinále nenastoupí, do další fáze automaticky postupuje Zeynep Sönmezová.
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | T. Valentová (ČR) – Tomljanovicová (Austr.)
Sönmezová (Tur.) – Bejlek (ČR) / bez boje
ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Kopřiva (ČR) – Buse (5-Peru) 7:5, 6:1
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Krumich (6-ČR) – Topo (Něm.) 6:4, 6:2
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Kalyanpur/Taylor (Indie/Austr.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Paquetová (7-Fr.) – Suchá (ČR) 6:1, 7:6 (7:3)
Falkowská (Pol.) – Šebestová (ČR) 6:0, 6:1
Du Preeová (Niz.) – Paštiková (ČR) 6:2, 4:1 / skreč
14:30 | Palicová (8-ČR) – Okálová (SR)
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Ševčíková (ČR) – Zelníčková (SR)
13:30 | Laboutková (ČR) – čeká na soupeřku
15:00 | Kučmová (ČR) – čeká na soupeřku
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:30 | Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR) – Gentiliová/Troianová (It.)
17:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Maisová/Proiettiová (It.)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Fáček (ČR) – Ivanovski (Mak.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – Bahra/Sultanov (Brit./Uzb.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Hejtmánková (ČR) – Bojovičová (Srb.) 7:5, 3:6, 6:3
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Loiterová/Šroffová (Sin./Indie)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Munzarová (ČR) – Jamshidiová (3-Dán.) 6:1, 6:3
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Klimas/Milosavljevič (ČR/Srb.) – Mesaglio/Misasi (It.)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Peták (ČR) – Jansson (Švéd.)
12:30 | Baum (ČR) – Slavic (6-Švéd.)
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Paldanius (Fin.) – Kučera (ČR) 6:3, 6:3
13:30 | Homola (ČR) – Seifert (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Homola/Hrazdil (ČR) – čekají na soupeře
ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Donald (1-ČR) – Rapagnetta (It.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (3-Fr./ČR) – Kamboj/Seleznev (Indie/-)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Psota (ČR) – Ščerbakov (-) 0:6, 7:6 (7:5), 6:3
Mohamed Sherif (Egypt) – Dujka (ČR) 6:1, 6:4
Albuquerque Dietrich (Braz.) – Luxa (ČR) 6:1, 6:4
12:00 | Krejčí (ČR) – Ré (Arg.)
12:00 | Maršík (ČR) – M. Kovács (Maď.)
12:00 | D. Vágner (8-ČR) – Held (Něm.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Levinská (ČR) – Baová (3-Belg.) 6:4, 7:6 (7:4)
Sekerková (1-ČR) – Nykyforuková (Ukr.) 6:1, 6:2
Farkašová (6-SR) – Mottlová (ČR) 6:3, 6:2
Depešová (SR) – Filipová (ČR) 6:1, 6:3
Barháčová (7-SR) – Oliveriusová (ČR) 7:6 (7:4), 6:4
Kovalčuková (Ukr.) – S. Marešová (5-ČR) 7:6 (7:4), 6:1
10:30 | Karšňáková (ČR) – Yanová (Kan.)
10:30 | Vrajíková (ČR) – Mantaová (4-Švýc.)
Bevizová (Maď.) – V. Svobodová (ČR) 6:1, 6:0
10:30 | Halfarová (ČR) – Bonelliová (8-Švýc.)
12:00 | Chladová (ČR) – Jakuchinová (-)
12:00 | Mojžíšová (ČR) – Kálmánová (Maď.)
12:00 | Ďulíková (2-ČR) – Mihálkaová (Maď.)
12:00 | N. Iraholaová (ČR) – Išijová (Jap.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Luxa/Zapský (ČR) – Ciaschetti/Marigliano (It.)
16:30 | Bekéni/Dujka (2-SR/ČR) – Baroni/Ink (It./Est.)
17:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – M. Kovács/Lacis (Maď./-)
18:00 | Krejčí/Psota (ČR) – Sakurai/Skvorcov (Jap./-)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) – Depešová/Levinská (SR/ČR)
16:00 | Mojžíšová/Nykyforuková (ČR/Ukr.) – Bonelliová/Mantaová (2-Švýc.)
16:30 | Šulcová/Yanová (ČR/Kan.) – Kálmánová/Mihálkaová (Maď.)
16:30 | Bevizová/Ďulíková (1-Maď./ČR) – S. Marešová/Oliveriusová (ČR)
17:00 | Mijazawaová/Mottlová (Jap./ČR) – Baová/Jakuchinová (4-Belg./-)
17:30 | Krejčová/Sekerková (ČR) – Išijová/Wakanaová (Jap.)
18:00 | Karšňáková/Posmyková (ČR) – Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR)
J200 PUERTO ESCONDIDO (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
20:00 | E. Dřevojanová/Watanabeová (ČR/Jap.) – Saavedraová Carreraová/Schmalová (Mex./Švýc.)
J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:00 | Komínek (16-ČR) – Mechbal (Něm.)
Ladman (ČR) – Godoy (10-USA) / bez boje
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Cerbová (It.) – Šmídová (16-ČR) 4:6, 6:1, 6:1
Ehrenbergerová (ČR) – nemá soupeřku / bez boje
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:30 | Jež/Komínek (6-Pol./ČR) – Akyol/Queiroz (Tur./Braz.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Cukurluogluová/Ehrenbergerová (Tur./ČR) – Avramovicová/Kotsevaová (4-USA)
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Jaroš (ČR) – Rytelewski (4-Pol.) / odloženo
J60 DOBRIČ (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Didoni (It.) – N. Moravec (3-ČR) 7:6 (7:3), 6:4
J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
19:00 | Kofroňová (ČR) – Mangosová (Kan.)
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Havelková (1-ČR) – Beardová (Brit.)
11:30 | Bidziliaová (ČR) – Kondová (6-Švýc.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Havelková/Normandinová (1-ČR/Kan.) – E. Dicková/S. Dicková (Brit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Třetí set bude nejspíš probíhat v podobném duchu jako závěr druhého ...
Gratulka k postupu.