Češi v akci, středa 27. 5. Muchová, Menšík a další na French Open. Hraje i královna Siniaková
Češi v akci (probíhající turnaje)
Pět Čechů zabojuje na French Open
Celkem 11 českých tenistů bude bojovat o postup v rámci středečního programu na druhém grandslamu sezony v areálu Rolanda Garrose. Karolína Muchová, Jakub Menšík, Marie Bouzková, Sára Bejlek a Tomáš Macháč absolvují na French Open utkání druhého kola dvouhry.
Největší šance na postup se dávají Muchové a Bouzkové. Naopak velmi těžká výzva čeká Menšíka a ještě složitější by to měli mít Macháč a Bejlek, kteří budou čelit jedněm z největších favoritů na celkový triumf. Více informací k těmto zápasům přineseme ve středečním preview.
Spousta českých zástupců vstoupí do deblové soutěže. Mimo jiné i královna žebříčku Kateřina Siniaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové a také ryze české dvojice ve složení Linda Nosková, Tereza Valentová a Adam Pavlásek, Patrik Rikl.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
12:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Šwiateková (3-Pol.)
14:00 | PREVIEW | Bouzková (27-ČR) – Jonesová (Brit.)
16:30 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Rachimovová (Uzb.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
13:00 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Navone (Arg.)
20:15 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Zverev (2-Něm.)
• Čtyřhra ženy - 2. kolo •
14:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Marčinková/Ružičová (Chorv.)
14:00 | Nosková/T. Valentová (ČR) – Pridankinová/Q. Tang (-/Čína)
• Čtyřhra muži - 2. kolo •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.)
14:00 | Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Nys/Roger-Vasselin (10-Monako/Fr.)
ATP CHALLENGER 100 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Kolář (2-ČR) – Nagal (Indie)
• Čtyřhra - osmifinále •
10:00 | Paulson/Romios (1-ČR/Austr.) – Cornea/Rodríguez Taverna (Rum./Arg.)
14:30 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Goldhoff/Winegar (2-USA)
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
16:00 | Krumich (6-ČR) – Pokorný (SR)
ATP CHALLENGER 50 CENTURION (JAR), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
10:00 | Bertrand/Palán (Fr./ČR) – Bittoun Kouzmine/Strombachs (1-Fr./Lot.)
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (ČR) – Astachovová (-)
09:30 | Palicová (ČR) – Prisacariuová (Rum.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Palicová/Štruplová (ČR) – Giraldiová/Gluškovová (Šp./Bulh.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Nicod (ČR) – Ajdukovič (2-Chorv.)
11:30 | Fidler (ČR) – Wažny (Pol.)
ITF M25 TROISDORF (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | O. Horák (ČR) – Oetzbach (Něm.)
ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Michálková (ČR) – Molnárová (Maď.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Barbulescuová/Ševčíková (2-Rum./ČR) – Gobbiová Monllauová/Higuitaová Barrazaová (Arg./Kol.)
13:00 | Kopřivová/Šrutwaová (ČR/Pol.) – Müllerová/Nikolaidouová (Maď./Řec.)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:30 | Kr. Přikrylová (1-ČR) – Račiunaitéová (Lit.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
11:00 | Horský/K. Kruminš (ČR/Lot.) – Smailys/Vaškys (4-Lit.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:00 | Gabzdylová/Kildisaitéová (ČR/Lit.) – Račiunaitéová/Safirová (Lit./Lot.)
12:00 | Dzioková/Reifová (Pol./ČR) – Kriščiunaitéová/Zajčenková (Lit./Ukr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
