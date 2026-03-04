Češi v akci, středa 4. 3. Těžká výzva Samson a Šalkové, Svrčina na Masters a zrušení Fudžajry
Češi v akci (probíhající turnaje)
Svrčina v Indian Wells
Ve středu vypukne hlavní soutěž prestižní tisícovky v Indian Wells. V kalifornské poušti nastoupí z českých tenistů pouze Dalibor Svrčina. Ten nebude mít ani 24 hodin odpočinku a zkusí navázat na zvládnutou kvalifikaci, v jejímž finále přehrál krajana Víta Kopřivu. Jeho protivníkem bude Australan James Duckworth a vítěz půjde v dalším kole na světovou dvojku Jannika Sinnera.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra muži - 1. kolo •
23:00 | PREVIEW | Svrčina (ČR) – Duckworth (Austr.)
Šalková v ošemetné roli favoritky, zrušení Fudžajry
Dominika Šalková bude v prvním kole na podniku WTA 125 v turecké Antalyi plnit roli kurzové favoritky. Ta ale může být dost ošemetná, protože mladá česká naděje bude čelit Elině Avanesjanové. Arménská hráčka, která v poslední době často bojovala se zdravotními problémy, je bývalou 36. tenistkou světa a všech svých pět profesionálních titulů získala právě na nejpomalejším povrchu.
Kvůli úternímu útoku, který se uskutečnil jen pár kilometrů od dějiště turnaje, byl zrušen challenger ve Fudžajře ve Spojených arabských emitárech. Na něm startovali i čeští tenisté Hynek Bartoň a Marek Gengel a musí se přesunout do bezpečí.
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Šalková (6-ČR) – Avanesjanová (Arm.)
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Kielan/Pavel (Pol./Rum.)
18:30 | Paul/Vocel (2-Švýc./ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (-/Pol.)
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Kolář (7-ČR) – Schwärzler (Rak.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | F. Duda/Kolář (3-ČR) – Cal. Hemery/Mansouri (Fr./Tun.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Bianchi/Jermář (3-Ven./ČR) – Pav. Tsitsipas/Pet. Tsitsipas (Řec.)
14:00 | Jans/Poljak (2-Niz./ČR) – Efstathiou/Neos (Kypr)
Samson bude navazovat na triumf
Podobně jako Dominika Šalková v Antalyi má před sebou těžkou výzvu také rozjetá Laura Samson na akci ITF ve slovenské Trnavě, kde v neděli na akci stejné kategorie triumfovala. Česká teenagerka bude čelit velkému domácímu talentu Mie Pohánkové, která je možná překvapivě mírnou kurzovou favoritkou. První kolo absolvují také Barbora Palicová, Lucie Havlíčková a Anna Sisková.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Palicová (ČR) – Minnenová (4-Belg.)
13:00 | Havlíčková (ČR) – Lansereová (-)
14:00 | Samson (ČR) – Pohánková (SR)
16:00 | Sisková (ČR) – Radivojevičová (5-Srb.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Hejtmánková/Kročková (ČR/SR) – Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR)
17:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Belanská/Polakovičová (SR)
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Ševčíková (ČR) – Karunaratneová (Hong.)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | A. Kovačková (ČR) – Kabbajová (Mar.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – T. Pieriová/Ruggeriová (It.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Žoldáková (ČR) – Coolingová (Brit.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | T. Heřmanová (ČR) – Vlajičová (Srb.)
ITF W15 TROIS-RIVIÉRES (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
20:30 | Bayerlová (8-ČR) – Bouzgarrouová (Tun.)
ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | K. Blažková (ČR) – Kotliarová (3-Ukr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | T. Paroulek (2-ČR) – Angelini (It.)
10:00 | Filip (ČR) – Berkieta (1-Pol.)
11:30 | Siniakov (4-ČR) – Geladaris (Řec.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Ehrenschneider/T. Paroulek (Něm./ČR) – Pietri/Stäheli (Fr./Švýc.)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Palán (1-ČR) – Kojama (Jap.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Nicod (3-ČR) – De Marchi (It.)
J300 ASUNCIÓN (Paraguay), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
14:00 | Švíglerová (ČR) – Saffarová (USA)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
20:00 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Lisboaová/Wakanaová (Chile/Jap.)
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Sekerková (2-ČR) – Corominaová (Šp.)
J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Dujka (7-ČR) – Page (Brit.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:30 | Dujka/Maršík (5-ČR) – Janda/Stanmore (Brit.)
14:30 | Clarijs/Ladman (Niz./ČR) – Unitt/Williams (Brit.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:00 | Frommenwilerová/Navrátilová (Švýc./ČR) – Christodoulouová/Wongová (2-Brit.)
J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:00 | E. Dřevojanová (2-ČR) – Richtermanová (7-Izr.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Bredenkampová/E. Dřevojanová (1-JAR/ČR) – Dubeová/Ogunjobiová (JAR/Nigérie)
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
08:00 | Meszárošová (ČR) – Šusterová (Izr.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:30 | N. Moravec/Sýkora (8-ČR) – Burmakin/Koran (-)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | L. Koutová/V. Koutová (8-ČR) – Andreouová Portselanová/Christoforidouová (Kypr/Řec.)
12:30 | Meszárošová/Schovancová (ČR) – Drozdenková/Jesinová (7-)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:30 | B. Marešová (ČR) – A. Zieliňská (7-Pol.)
08:30 | Foldová (6-ČR) – Pauková (3-SR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Foldová/Gombáriková (2-ČR/SR) – Anderssenová/Sommerfeldtová (Nor.)
J30 PORTO (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:30 | Šedivá (1-ČR) – Freitasová (Portug.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Rossiňolová/Šedivá (1-Šp./ČR) – Fernandesová/Racuová (Portug./Kan.)
J30 TALLINN (Estonsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Barina/Hast (ČR/Fin.) – Grušas/Smailys (Lit.)
To byla lahůdka. Takhle dál a o TOP 50 nemám obavy.
Už na AO jsem zíral nad jeho progresem, teď jen tleskám
Snad i Víťovi vyjde LL, i když z těch nejvýše nasazených popadali snad všichni
Hmm , tak se nenechala