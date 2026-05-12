Češi v akci, úterý 12. 5. Siniaková protáhla sérii, hrají Nosková s Valentovou. Bejlek schytala výprask
Češi v akci (probíhající turnaje)
Siniaková hájí neporazitelnost, hraje i české duo
Tři české tenistky budou v úterý bojovat o postup ve čtyřhře na prestižní tisícovce v italském Římě. Kateřina Siniaková bude po boku americké parťačky Taylor Townsendové hájit velmi dlouhou neporazitelnost. Společně totiž ovládly poslední tři podniky Masters, vyhrály už 15 zápasů v řadě a momentálně v této disciplíně na ženském okruhu naprosto dominují.
Zatímco nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou do deblové soutěže teprve vstoupí, Linda Nosková s Terezou Valentovou odehrají už osmifinále a začaly velmi cenným skalpem. České duo zničilo elitní deblistky Hao-Ching Chan a Fanny Stollárovou a připsalo si první společné vítězství.
Teď však Noskovou a Valentovou čeká ještě mnohem těžší výzva. V osmifinále totiž narazí na nasazené jedničky, domácí hvězdy a obhájkyně titulu Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.
WTA 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Nosková/T. Valentová (ČR) – Erraniová/Paoliniová (1-It.)
• Čtyřhra - 1. kolo •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Baptisteová/Ealaová (USA/Fil.) 6:2, 6:1
WTA 125 PAŘÍŽ (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Čarajevová (-) – Bejlek (5-ČR) 6:4, 6:0
ATP CHALLENGER 100 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Kolář (ČR) – Zhizhen Zhang (Čína)
ATP CHALLENGER 75 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Forejtek (ČR) – Piros (5-Maď.) / odloženo
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Pokorný/Poljak (4-SR/ČR) – Hermassi/Nagoudi (Tun.)
15:30 | Bartoň/Vrbenský (3-ČR) – Chetouane/Nsairi (Tun.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Falejová (-) – Sedláčková (ČR) 6:1, 6:2
Zavacká (Ukr.) – Kučmová (ČR) 4:6, 6:4, 6:3
Knutsonová (7-ČR) – Zelníčková (SR) 7:5, 7:5
Hietarantaová (Fin.) – Havlíčková (ČR) 6:4, 6:1
J. Kovačková (ČR) – Gorgodzeová (5-Gruz.) 6:1, 6:1
• Čtyřhra - osmifinále •
Górská/Sedláčková (Pol./ČR) – Chudejová/Kusyová (SR/Guat.) 6:0, 6:2
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Nicod (ČR) – Ad. Soukup (ČR) 6:0, 6:1
Filar (Pol.) – Chodora (ČR) 7:5, 7:6 (7:2)
Černý (ČR) – Bjelinskyj (5-Ukr.) 7:5, 6:3
• Čtyřhra - osmifinále •
Lieberman/Poling (3-USA) – D. Blažka/Gengel (ČR) 6:4, 6:3
14:30 | Černý/Hrazdil (4-ČR) – Bien/Ad. Soukup (ČR)
14:30 | A. Duda/D. Petrofský (ČR) – Chodora/Psota (ČR)
ITF W15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Žoldáková (ČR) – Slavíková (ČR) 6:2, 6:0
13:00 | Ševčíková (7-ČR) – Auerová (Rak.)
J300 SANTA CROCE SULL'ARNO (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
T. Heřmanová (8-ČR) – Meabeová (Arg.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:2)
J200 HANNOVER (Německo), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:30 | Dujka (ČR) – Raghuram (7-USA)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
17:00 | S. Marešová (ČR) – Reuschová (Něm.)
17:00 | Oliveriusová (ČR) – Rangelovová (Bulh.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Dujka/Wagenknecht (ČR/Něm.) – Atkinson/Moise (N. Zél./Něm.) / odloženo
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
S. Marešová/Oliveriusová (ČR) – Biermannová/Welpová (Něm.) / odloženo
J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Kliment (ČR) – Pugliese (It.) 6:1, 6:2
Štor (Slovin.) – Lebiš (ČR) 6:3, 6:2
Zapský (ČR) – Denys (Maď.) 6:1, 6:0
Luxa (ČR) – Petrini (It.) 6:3, 6:1
Ťutčenko (Ukr.) – Fedor (ČR) 6:2, 6:1
Jos. Svoboda (ČR) – Crisan (Rum.) 6:2, 6:4
M. Novák (ČR) – Selmeczi (Maď.) 6:2, 6:2
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
15:00 | Šedivá (ČR) – Fizelová (Maď.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
17:00 | Kliment/M. Novák (ČR) – Kaltenecker/Swisa (Švéd./Izr.)
17:00 | Jos. Svoboda/Zapský (ČR) – Šiftar/Ťutčenko (Slovin./Ukr.)
17:00 | Fedor/Komínek (ČR) – Selmeczi/L. Szász (Maď.)
17:00 | Luxa/Maršík (ČR) – Petrini/Pielat (It./Pol.)
J60 VENTSPILS (Lotyšsko), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Barina (ČR) – Viktoravičius (Lit.) / odloženo
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Barina/Roberte (ČR/Švéd.) – Eklund/Fransson (Švéd.) / odloženo
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Miškovská (ČR) – Concettiová (4-It.) 6:3, 6:0
Dasová Banerjeeová (Indie) – N. Iraholaová (3-ČR) 6:3, 5:7, 7:5
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Miškovská/Zaťková (ČR) – Zaffutová/S. Zhou (It./Čína)
J30 CHRISTIANSTED (Americké Panenské ostrovy), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | M. Šmejcký (1-ČR) – Llovera De Lasse (Mex.)
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Senová (Tur.) – Dudlová (12-ČR) 6:2, 7:5
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Rakouš/Šebek (ČR) – Sedefoglu/Taskiran (Tur.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Kačenová (ČR) – Ahoyaová (7-Keňa) / bez boje
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Zatrnulo mi akorát po ošklivém pádu Katky v závěru zápasu. Vypadá to ale že kotník vydržel ...
- A co tedaaa?!
- Ty jsi královna!