Češi v akci, úterý 19. 5. Plíšková a další naděje na French Open. Nastoupí i Kopřiva a Martincová
Češi v akci (probíhající turnaje)
Plíšková a dalších šest nadějí na French Open
Celkem sedm českých tenistů v úterý vstoupí do kvalifikace druhého grandslamu sezony. Na French Open se představí Karolína Plíšková, Laura Samson, Anna Sisková, Darja Viďmanová, Zdeněk Kolář a v českém derby Linda Fruhvirtová a Lucie Havlíčková.
Největší pozornost fanoušků zřejmě bude mít Plíšková. Bývalá světová jednička se letos vrátila na hlavní okruh po velmi dlouhém zranění kotníku a už je skoro zpátky v TOP 100 pořadí. Její ranking však na hlavní soutěž na pařížské antuce nestačí a chráněný žebříček si vyčerpat pro tento podnik nechtěla.
V kvalifikaci na grandslamové scéně bude Plíšková působit poprvé od US Open 2012. A v prvním kole v areálu Rolanda Garrose by měla zvládnout roli jasné favoritky proti Korejce Yeonwoo Ku.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Plíšková (20-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea)
10:00 | Samson (ČR) – Rieraová (Arg.)
11:30 | Sisková (ČR) – Juvanová (11-Slovin.)
13:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Havlíčková (ČR)
13:00 | Viďmanová (4-ČR) – Xinyu Gao (Čína)
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kolář (ČR) – McCabe (Austr.)
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)
Kopřiva a Martincová na posledních generálkách
Velmi těžkou výzvu mají hned v prvním kole na posledních generálkách před French Open dva čeští tenisté. Vít Kopřiva prožívá velmi povedené antukové jaro a mohl by si v Hamburku připsat svůj první kariérní skalp TOP 5. Musel by však využít slabší formy nasazené jedničky Félixe Augera-Aliassimeho, který má letos na antuce jen poloviční úspěšnost 3:3.
Jasnou outsiderkou bude Tereza Martincová. Bývalá světová čtyřicítka se nachází až na 250. místě žebříčku, a přesto se na slabě obsazeném turnaji v Rabatu vešla přímo do hlavní soutěže. Jenže los jí nepřál a hned v prvním kole narazí na favorizovanou Camilu Osoriovou.
ATP 500 HAMBURK (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Auger-Aliassime (1-Kan.)
WTA 250 RABAT (Maroko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Martincová (ČR) – Osoriová (Kol.)
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Bartoň (7-ČR) – Dutra Da Silva (Braz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Bartoň/Vrbenský (ČR) – Jecan/Pavel (Rum.)
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
08:00 | Palán (ČR) – Isomura (Jap.) 6:4, 2:1 / dohrávka
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Hejtmánková (9-ČR) – Tomaseová (8-Lot.)
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Kučmová (8-ČR) – Du Preeová (Niz.)
12:30 | Laboutková (ČR) – Guthová (Něm.)
ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Mandelíková (10-ČR) – Ruien Zhang (2-Čína)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Čížek (ČR) – Wažny (Pol.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Fáček (ČR) – Zuberbuehler (Chorv.)
ITF W15 GRADO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Slavíková (ČR) – Dürstová (1-Švýc.)
14:30 | Žoldáková (ČR) – Langlaisová (Fr.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Matevová/Šichanovová (Bulh./-)
ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Alzuhairová/Prepslová (SA/ČR) – Chanová/Vaziová (Austr./It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
15:30 | Prepslová (5-ČR) – Chanová (Austr.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Vasylijevová (Ukr.) – Kopřivová (3-ČR) / bez boje
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Hrazdil (ČR) – Lien (Nor.)
11:00 | Baum (ČR) – Hipfl (Rak.)
11:00 | Řeček (ČR) – Sakamoto (1-Braz.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | D. Blažka/Holder (ČR/Brit.) – Kobajaši/Najdenov (Jap./Bulh.)
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Zajíčková (ČR) – Hazelittová (USA)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Piňeraová/Wobkerová (4-Šp./Něm.)
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:30 | D. Vágner (ČR) – Azam (2-USA)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Vrajíková (ČR) – Fedelová (Něm.)
11:30 | Hettlerová (1-ČR) – Iličová (Srb.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Albuquerque Dietrich/De Armas (4-Braz./Ven.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Hettlerová/Pawelská (1-ČR/Pol.) – Baranesová/Carpentierová (Fr.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:30 | Fedelová/Vrajíková (Něm./ČR) – Jankovičová/Van Zylová (4-Srb./JAR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | B. Marešová (ČR) – Agraová Amorimová (Portug.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
16:00 | Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Bernardová/Freitasová (Portug.)
J60 PODGORICA (Černá Hora), antuka
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:00 | A. Kanervaová/Reifová (Fin./ČR) – Rašanová-Buhaová/Vrajitoriuová (Chorv./Rum.)
J60 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Kačenová (ČR) – Ogambaová (Keňa)
J30 TALLINN (Estonsko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Barina (5-ČR) – Pikk (Est.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | S. Jiráková (ČR) – A. Zieliňská (4-Pol.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Barina/Vjarsocki (3-ČR/-) – Kuum/Vellerand (Est.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | S. Jiráková/Schwaiger (ČR/Rak.) – Averjanovová/Jurvetsonová (Est.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Jsem zvědavý, na jakém místě žebříčku letos ukončí sezónu další třicátnice Paolini, která v roce 26 zatím získala zhruba stejný počet bodů jako Marie. Ve svetově konkurenčním prostředí se padá rychle...