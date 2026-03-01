Češi v akci, úterý 3. 3. Fruhvirtová, Bartůňková a Viďmanová o pátý grandslam, derby talentů v Řecku
Tři naděje o hlavní soutěž pátého grandslamu
Celkem tři české tenistky budou usilovat o postup do hlavní soutěže prestižní tisícovky v Indian Wells, které se přezdívá pátý grandslam. Zatímco Darja Viďmanová se soupeřku dozví až v rámci pondělního programu, Linda Fruhvirtová i Nikola Bartůňková už ví, proti komu v úterý ve finále kvalifikace nastoupí. Do finále kvalifikace se mohou v pondělí probojovat ještě Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Pokud oba uspějí, svedou v úterý české derby.
Bartůňková, která by měla mít jistotu debutu v elitní stovce žebříčku, bude plnit roli velké favoritky proti japonské protivnici Himeno Sakacumeové, kdežto Fruhvirtové se naopak dávají téměř stejné šance jako nasazené pětce Anastasiji Zacharovové. S ruskou tenistkou už starší z talentovaných sester jednou síly změřila, v závěru loňské sezony na podniku WTA 125 v čínském Suzhou zvítězila po suverénním obratu.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
xx:xx | L. Fruhvirtová (22-ČR) – Zacharovová (5-)
xx:xx | Bartůňková (14-ČR) – Sakacumeová (Jap.)
xx:xx | Viďmanová (19-ČR) – čeká na soupeřku
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Čarajevová/Šalková (-/ČR) – Malečková/Škochová (2-ČR)
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Krumich (ČR) – Added (Fr.)
ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kolář (7-ČR) – Cuenin (Fr.)
ATP CHALLENGER 50 FUDŽAJRA (SAE), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Bartoň (ČR) – Boitan (Rum.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | Gengel (7-ČR) – Erel (5-Tur.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Brunclík (ČR) – Mrva (ČR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
