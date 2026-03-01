Češi v akci, úterý 3. 3. Fruhvirtová, Bartůňková a Viďmanová o pátý grandslam, derby talentů v Řecku

Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová absolvují finále kvalifikace na tisícovce v Indian Wells a pokusí se postoupit do hlavní soutěže pátého grandslamu. Na challengeru v Řecku dojde na české derby mladých talentů mezi Petrem Brunclíkem a Maximem Mrvou. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Fruhvirtová bude bojovat o hlavní soutěž v Indian Wells (© LUKAS COCH / EPA / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Tři naděje o hlavní soutěž pátého grandslamu

Celkem tři české tenistky budou usilovat o postup do hlavní soutěže prestižní tisícovky v Indian Wells, které se přezdívá pátý grandslam. Zatímco Darja Viďmanová se soupeřku dozví až v rámci pondělního programu, Linda Fruhvirtová i Nikola Bartůňková už ví, proti komu v úterý ve finále kvalifikace nastoupí. Do finále kvalifikace se mohou v pondělí probojovat ještě Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Pokud oba uspějí, svedou v úterý české derby.

Bartůňková, která by měla mít jistotu debutu v elitní stovce žebříčku, bude plnit roli velké favoritky proti japonské protivnici Himeno Sakacumeové, kdežto Fruhvirtové se naopak dávají téměř stejné šance jako nasazené pětce Anastasiji Zacharovové. S ruskou tenistkou už starší z talentovaných sester jednou síly změřila, v závěru loňské sezony na podniku WTA 125 v čínském Suzhou zvítězila po suverénním obratu.

 

WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk kvalifikace
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
xx:xx | L. Fruhvirtová (22-ČR) – Zacharovová (5-)
xx:xx | Bartůňková (14-ČR) – Sakacumeová (Jap.)
xx:xx | Viďmanová (19-ČR) – čeká na soupeřku

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Čarajevová/Šalková (-/ČR) – Malečková/Škochová (2-ČR)

 

ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Krumich (ČR) – Added (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 75 KIGALI (Rwanda), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kolář (7-ČR) – Cuenin (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 50 FUDŽAJRA (SAE), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Bartoň (ČR) – Boitan (Rum.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | Gengel (7-ČR) – Erel (5-Tur.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Brunclík (ČR)Mrva (ČR)


Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
