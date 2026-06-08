Češi v akci, úterý 9. 6. Dominance Krejčíkové a Bouzkové? Těžká výzva pro Bejlek a Bartůňkovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
Bouzková je favoritka
Marie Bouzková se poprvé v kariéře představí na trávě v londýnském Queen's Clubu a bude v utkání prvního kola plnit roli výrazné favoritky. Nastoupí totiž proti Polině Kuděrmetovové, která toho zatím na nejrychlejším povrchu moc neodehrála, kdežto Češka je bývalou čtvrtfinalistkou Wimbledonu.
Bude se jednat o první vzájemný souboj. Kuděrmetovová měla potíže už v dvoukolové kvalifikaci a všechny tři sety potřebovala proti Priscille Honové i Alině Čarajevové. Navíc většinu letošních výher slavila v kvalifikacích či na nižších okruzích.
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | PREVIEW | Bouzková (ČR) – P. Kuděrmetovová (Uzb.)
Dominance Krejčíkové a těžká výzva pro další Češky
Od Barbory Krejčíkové se očekává v úvodním kole v Hertogenboschi naprostá dominance. Wimbledonská šampionka bude čelit Renatě Zarazúaové, která na trávě hraje jen zřídka a má negativní kariérní bilanci. Mexické outsiderce tak může oplatit porážku z ITF v Praze v roce 2020.
V akci budou také Sára Bejlek a Nikola Bartůňková. Bejlek se proti zkušené Dajaně Jastremské moc nevěří. Češka má navíc po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí velmi špatnou formu a trápí se. Ještě k tomu má minimum zkušeností s travnatými kurty.
Bartůňková odehrála v minulém týdnu na úrovni WTA 125 v Birminghamu svůj vůbec první profesionální turnaj na trávě a dostala se až do finále. Se svou pestrou hrou může být na tomto povrchu úspěšná a čeká ji souboj mladých talentů s Hanne Vandewinkelovou. Šance jsou naprosto vyrovnané.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bejlek (6-ČR) – Jastremská (Ukr.)
12:30 | Krejčíková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.)
12:30 | Bartůňková (ČR) – Vandewinkelová (Belg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – X. Jiang/Y. Xu (1-Čína)
14:00 | Malečková/Škochová (ČR) – H. Chan/Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.)
ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Auger-Aliassime/Shapovalov (Kan.)
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Valdmannová (ČR) – Stefaniniová (It.)
13:30 | Viďmanová (4-ČR) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:7 (6:8), 7:6 (12:10) / dohrávka
16:30 | Martincová (ČR) – Swanová (Brit.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Krausová/Valdmannová (Rak./ČR) – Dayová/Stoianaová (USA)
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Šalková (3-ČR) – Tubellová (Fr.)
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Krumich (ČR) – Mrva (ČR)
12:00 | Brunclík (ČR) – Shelbayh (Jor.)
12:00 | Kolář (6-ČR) – Jason Jung (Tchaj-wan)
13:30 | Bartoň (ČR) – Gadamauri (Belg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Kolář/Poljak (ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
ATP CHALLENGER 75 CATTOLICA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Forejtek (ČR) – Lajovič (3-Srb.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Kučmová (ČR) – Hennemannová (7-Švéd.)
10:00 | Štruplová (6-ČR) – Sedláčková (ČR)
11:30 | J. Kovačková (ČR) – Monnotová (Fr.)
13:00 | Bervidová (ČR) – Hietarantaová (Fin.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Svatíková/Vlčková (SR/ČR) – Hejtmánková/L. Petruželová (ČR)
13:00 | Kudláčková/Neradová (ČR) – Baraová/Strachovová (2-Rum./Ukr.)
13:00 | Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) – Šinikovová/Soboljevová (Bulh./Ukr.)
14:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Matoulaová/Zelníčková (Řec./SR)
14:30 | Michálková/Poláková (ČR) – Pulchartová/Sedláčková (ČR)
14:30 | Munzarová/Oliveriusová (ČR) – Kučmová/S. Sakellaridiová (3-ČR/Řec.)
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Knutsonová (2-ČR) – Danilovová (Kypr)
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Kumstát (ČR) – Covato (It.)
10:00 | Baum (ČR) – D. Sakellaridis (Řec.)
11:30 | Siniakov (5-ČR) – Handel (Něm.)
11:30 | Poštolka (ČR) – Peták (ČR)
13:00 | Řeček (ČR) – Lechno-Wasiutyňski (Pol.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Chodora/Chodura (ČR) – A. Duda/Gengel (ČR)
14:30 | Klimas/Kumstát (ČR) – Nagoudi/D. Sakellaridis (3-Tun./Řec.)
14:30 | Baum/Peták (ČR) – I. López/Molleker (Šp./Něm.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:00 | Melnikovová (ČR) – Kusyová (7-Guat.)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | D. Vágner (ČR) – Revenko (Ukr.)
09:00 | Krejčí (ČR) – Mechbal (Něm.)
10:30 | Dujka (ČR) – Koeppen (Něm.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Šulcová (ČR) – Komadaová (Jap.)
12:00 | Ďulíková (ČR) – Greinertová (Něm.)
12:00 | S. Marešová (ČR) – Pollmüllerová (Něm.)
12:00 | Švíglerová (ČR) – Kochtaová (Něm.)
J60 LARNAKA (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
11:00 | Dari Dušková/Pauková (ČR/SR) – Chrysafiová/Titopoulosová (Kypr)
12:30 | Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Dvirová/Uljanická (Izr.)
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Černovický (1-ČR) – Janda (SR)
09:00 | Žiška (ČR) – Rat (2-ČR)
09:00 | Střílka (8-ČR) – Smolík (ČR)
09:00 | Fencl (ČR) – Fourcroy (3-Fr.)
09:00 | Jourdren (7-ČR) – Rakouš (ČR)
09:00 | Pečonka (ČR) – Vozár (SR)
10:30 | Perutka (ČR) – Jaroš (ČR)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Meszárošová (1-ČR) – Michnová (ČR)
10:30 | Fialová (ČR) – Halfarová (8-ČR)
10:30 | N. Iraholaová (6-ČR) – Ulichová (ČR)
10:30 | Havlíková (7-ČR) – Tvrzská (ČR)
10:30 | Radová (ČR) – Miketová (ČR)
10:30 | A. Svobodová (ČR) – Foldová (5-ČR)
10:30 | Kučerová (ČR) – Jelínková (ČR)
10:30 | Langášová (ČR) – Velitsová (Kan.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Krechler/Mohamed (ČR) – Jourdren/Kollert (4-ČR)
13:00 | Černovický/Rat (1-ČR) – Glos/Střílka (SR/ČR)
15:00 | Fencl/Motal (ČR) – čekají na soupeře
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Miškovská/Suchánková (ČR) – Borowiková/Lešová (4-Pol.)
13:00 | Jelínková/Radová (ČR) – Halfarová/Havlíková (3-ČR)
13:00 | Benáčková/Meszárošová (1-ČR) – Fialová/Foldová (ČR)
13:00 | N. Iraholaová/Tvrzská (ČR) – Grosická/Vokrojová (2-Pol./ČR)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Ivanov/T. Tichý (3-Ukr./ČR) – Pečonka/Smolík (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 MOSTAR (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Kohoutková (ČR) – Garifullinová (-)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Kohoutková/Šapková (3-ČR/Ukr.) – Huskičová/Jasarevičová (Bosna)
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Padrnosová (1-ČR) – Gašparíková (SR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Jinak ja verim Sare Bejlek, nemyslim si totiz ze by mela nejakou prisernou formu, myslim si ze na rozdil od nasich holek v Ilkley neco opravdu umi.