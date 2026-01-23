Česká fantazie na Australian Open! Nouza a Rikl pomstili krajany, Pavlásek skolil favority
González/Molteni – Nouza/Rikl 2:6, 3:6
Nouza s Riklem ukazují na Australian Open, že si premiérovou nominaci kapitána Tomáše Berdycha na Davis Cup plně zaslouží. Česká dvojice v loňské sezoně posbírala v Marrákeši a Kitzbühelu své první tituly na nejvyšším okruhu, dere se žebříčkem nahoru a teď září na Australian Open.
Češi měli v Melbourne potíže s potvrzením role favorita proti Francouzům Térenceovi Atmanemu a Alexandremu Müllerovi, ovšem ve druhém kole si po naopak suverénní výhře vyšlápli na nasazené třináctky Gonzáleze a Molteniho, kteří v úvodním zápase přehráli jiný český tandem ve složení Macháč a Vocel.
Pro Nouzu a Rikla se s největší pravděpodobností jedná o jeden z jejich nejlepších výkonů. Za celý zápas nemuseli odvracet brejkbol, na podání dohromady ztratili jen 11 bodů a na příjmu využili čtyři ze sedmi šancí na brejk. Argentince deklasovali přesně za hodinu hry.
Do osmifinále grandslamu se probojovali podruhé a vyrovnali své maximum na turnajích velké čtyřky. Loni ve Wimbledonu podlehli po velkém boji Marcelovi Arévalovi a Matemu Pavičovi a také v Melbourne mohou v této fázi potkat velmi těžké protivníky. A sice obhájce titulu a nasazené dvojky Harriho Heliövaaru s Henrym Pattenem.
Cabral/Miedler – Pavlásek/Smith 4:6, 4:6
Ještě před Nouzou s Riklem se radovali z postupu do osmifinále Pavlásek s domácím Smithem. Také oni skolili nasazené favority a potřebovali na to jen o 16 minut víc než česká dvojice. Jejich obětí se stali nasazené devítky Francisco Cabral a Lucas Miedler.
Rovněž Pavlásek se Smithem za celé utkání nepřišli o servis, nicméně k jedné brejkbolové šanci své protivníky pustili. Podání bylo v tomto zápase velkou zbraní a česko-australský tým se propracoval jen ke třem příležitostem na brejk. Dvě z nich však využil, což mu k pohodlnému vítězství stačilo.
Pavlásek, který na rozdíl od Nouzy s Riklem pořád čeká na svůj první triumf na hlavní tour, se dostal do osmifinále čtyřhry už na čtvrtém grandslamu v řadě. Jeho maximem na majorech je čtvrtfinále z Wimbledonu 2023 a z předloňského Australian Open.
