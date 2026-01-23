Česká fantazie na Australian Open! Nouza a Rikl pomstili krajany, Pavlásek skolil favority

DNES, 05:17
Aktuality 1
AUSTRALIAN OPEN - Fantastický den prožili na Australian Open naši debloví specialisté. Obě dvojice s českým zastoupením totiž dokázaly vyřadit nasazené favority. Petr Nouza (27) s Patrikem Riklem (27) deklasovali Maxima Gonzáleze a Andrése Molteniho a pomstili krajany Tomáše Macháče a Matěje Vocela. Ještě předtím slavili postup do osmifinále Adam Pavlásek (31) s Johnem-Patrickem Smithem.
Profily hráčů
Pavlásek Adam
Rikl Patrik
Nouza Petr
Petr Nouza a Patrik Rikl zametli s nasazenými favority (© ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

González/Molteni – Nouza/Rikl 2:6, 3:6

Nouza s Riklem ukazují na Australian Open, že si premiérovou nominaci kapitána Tomáše Berdycha na Davis Cup plně zaslouží. Česká dvojice v loňské sezoně posbírala v Marrákeši a Kitzbühelu své první tituly na nejvyšším okruhu, dere se žebříčkem nahoru a teď září na Australian Open.

Češi měli v Melbourne potíže s potvrzením role favorita proti Francouzům Térenceovi Atmanemu a Alexandremu Müllerovi, ovšem ve druhém kole si po naopak suverénní výhře vyšlápli na nasazené třináctky Gonzáleze a Molteniho, kteří v úvodním zápase přehráli jiný český tandem ve složení Macháč a Vocel.

Pro Nouzu a Rikla se s největší pravděpodobností jedná o jeden z jejich nejlepších výkonů. Za celý zápas nemuseli odvracet brejkbol, na podání dohromady ztratili jen 11 bodů a na příjmu využili čtyři ze sedmi šancí na brejk. Argentince deklasovali přesně za hodinu hry.

Do osmifinále grandslamu se probojovali podruhé a vyrovnali své maximum na turnajích velké čtyřky. Loni ve Wimbledonu podlehli po velkém boji Marcelovi Arévalovi a Matemu Pavičovi a také v Melbourne mohou v této fázi potkat velmi těžké protivníky. A sice obhájce titulu a nasazené dvojky Harriho Heliövaaru s Henrym Pattenem.

 

Cabral/Miedler – Pavlásek/Smith 4:6, 4:6

Ještě před Nouzou s Riklem se radovali z postupu do osmifinále Pavlásek s domácím Smithem. Také oni skolili nasazené favority a potřebovali na to jen o 16 minut víc než česká dvojice. Jejich obětí se stali nasazené devítky Francisco Cabral a Lucas Miedler.

Rovněž Pavlásek se Smithem za celé utkání nepřišli o servis, nicméně k jedné brejkbolové šanci své protivníky pustili. Podání bylo v tomto zápase velkou zbraní a česko-australský tým se propracoval jen ke třem příležitostem na brejk. Dvě z nich však využil, což mu k pohodlnému vítězství stačilo.

Pavlásek, který na rozdíl od Nouzy s Riklem pořád čeká na svůj první triumf na hlavní tour, se dostal do osmifinále čtyřhry už na čtvrtém grandslamu v řadě. Jeho maximem na majorech je čtvrtfinále z Wimbledonu 2023 a z předloňského Australian Open.

Výsledky čtyřhry mužů na Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
The_Punisher
23.01.2026 05:40
Gratulace, kluci!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist