Český souboj v Ningbu ovládla Muchová. Oslabená Vondroušová po pauze nepřekvapila
Muchová – Vondroušová 6:4, 6:3
Vondroušová do utkání vstoupila vydřeným prvním gamem na podání, ale hned ve třetí hře o podání přišla a Muchová se dostala do vedení. To už si udržela a krajanku nepustila ani k brejkbolu. Sadu měla šanci ukončit už na příjmu za stavu 5:3, ale druhý nabídnutý brejkbol a zároveň setbol nevyužila. Následně ale dějství uzavřela na podání.
I ve druhém dějství byla od začátku o trochu lepší hráčkou česká dvojka. Poprvé náskok brejku ještě nepotvrdila a nechala Vondroušovou srovnat na 2:2. V páté hře ale Muchová získala game na příjmu čistou hrou a znovu odskočila do vedení, která temtokrát už stvrdila i na podání. Mohla svůj náskok ještě navýšit, ale v další hře promarnila tři brejkbolové příležitosti a dlouhý game prohrála. To ji ale nerozhodilo a zápas ukončila, když vyhrála osm z posledních devíti výměn.
Češku v boji o čtvrtfinále čeká sedmá nasazená Diana Šnajderová, které se na asijských turnajích vůbec nedaří. Ruska v Ningbu zvládla teprve podruhé vstup do turnaje. Na předchozích čínských tisícovkách skončila hned na úvod a set neuhrála s Mayou Jointovou ani Kateřinou Siniakovou. Muchová má tak solidní šanci na postup mezi osmičku nejlepších, kde by se ve šlágru mohla utkat se známější ruskou kometou Mirrou Andrejevovou nebo britskou hvězdou Emmou Raducanuovou.
Vzájemnou bilanci tak Muchová snížila na 2:3, když vyhrála poslední dvě utkání. Uspěla i předloni v Indian Wells, předchozí tři zápasy, které ovládla Vondroušová v České extralize, na podniku ITF v Praze a v kvalifikaci Stuttgartu jsou více než sedm let staré.
Muchové se po US Open na dvou čínských podnicích WTA 1000 moc nedařilo. V Pekingu neobhájila finále a po prohře v osmifinále vypadla z TOP 20. O týden později ve Wuhanu musela ve druhém kole skrečovat duel s Magdalenou Frechovou. Vondroušová tyto podniky navíc úplně vynechala, protože labovala se zraněním kolene, které si přivodila na tréninku během US Open.
Wimbledonská šampionka odehrála předchozí singlový zápas před šesti týdny a připsala si senzačním skalp Jeleny Rybakinové. Do čtvrtfinále newyorského grandslamu proti světové jedničce Aryně Sabalenkové však už nenastoupila. V Nigbu měla šanci se rozehrát ve čtyřhře, ve které s domácí Shuai Zhang nevyužily čtyři mečboly.
V nejlepší formě ani kondici rozhodně není ani Muchová, na rozdíl od své krajanky však už v Ningbu hrála loni a postoupila zde do semifinále, což by jí mohlo lehce pomoct. Určitě bude mít i výhodu kvůli odehraným zápasům z předchozích týdnů.
Vondroušová byla kousíček od vítězného návratu. Ve čtyřhře nevyužila čtyři mečboly
