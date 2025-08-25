Muchová by měla vyprovodit domácí legendu, vystoupení Bouzkové je s velkým otazníkem

DNES, 11:00
Previews 107
Pondělní program letošního ročníku US Open nabídne další zápasy prvního kola a čtyři z nich budou s českým zastoupením. Loučící se Petra Kvitová (35) možná odehraje proti Diane Parryové poslední utkání své velmi úspěšné kariéry. Barbora Krejčíková (29) vyzve favorizovanou kometu letošní sezony Victorii Mbokovou, Karolína Muchová (29) by měla dominovat proti domácí legendě Venus Williamsové a velký otazník visí nad Marií Bouzkovou, kterou čeká souboj s Elsou Jacquemotovou.
Profily hráčů (7)
Williams Venus
Kvitová Petra
Krejčíková Barbora
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Mboko Victoria
Karolína Muchová nastoupí jako obrovská favoritka (© DAN ISTITENE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 25. 8.

Češi v akci
Kvitová (ČR) - Parryová (Fr.) | Grandstand (17:00 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)
Bouzková (ČR) - Jacquemotová (Fr.) | Court 10 (21:00 SELČ)
Muchová (11-ČR) - V. Williamsová (USA) | Arthur Ashe Stadium (úterý 01:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Kvitová začne rozlučku, Krejčíkové hrozí konec

Petra Kvitová absolvuje na US Open poslední turnaj své velmi úspěšné kariéry. A má jedinečnou příležitost si rozlučku protáhnout, jelikož do prvního kola vyfasovala velmi hratelnou Diane Parryovou, která má v letošní sezoně negativní zápasovou bilanci 16:17 a figuruje až na začátku druhé stovky žebříčku. Dvojnásobná wimbledonská královna Kvitová ovšem po únorovém comebacku vyhrála jen jeden z osmi zápasů a není v nejlepší formě ani kondici. Otázkou je, jak k tomuto utkání, které může být její poslední, přistoupí. US Open je jejím nejslabším grandslamem, nicméně první kolo tady nezvládla pouze v letech 2008 a 2011. Kurzovou favoritkou je dle očekávání Francouzka.

Více informací

 

Barbora Krejčíková se po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu výrazně propadla v žebříčku a není na US Open mezi nasazenými. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře schytala pro první kolo velmi těžkou soupeřku, a sice kometu sezony a kanadskou senzaci Victorii Mbokovou. Krejčíková kvůli vleklému zranění zad zahájila letošní sezonu až v půlce května a má bilanci 8:6. Na své poslední akci v Cincinnati si vedla docela solidně, ale v osmifinále i kvůli zdravotní indispozici schytala výprask od Jasmine Paoliniové. Mboková je favoritkou. V letošní sezoně totiž exceluje, zaznamenala raketový vzestup žebříčkem a na začátku srpna předvedla šokující triumf na domácí tisícovce v Montrealu.

Více informací

 

Muchová by měla dominovat, otazník u Bouzkové

Karolína Muchová postoupila v posledních dvou ročnících US Open až do semifinále a úspěšně by měla odstartovat i letošní edici, jelikož je mezi nasazenými, figuruje na postu české jedničky a v prvním kole nastoupí proti domácí legendě Venus Williamsové. Američanku před pár dny vyřadila v mixu a postup by měla slavit i ve dvouhře. Muchová má za sebou docela solidní přípravu a zřejmě už vyřešila problém s levým zápěstím, protože zase praktikuje obouručný bekhend. Proti 45leté veteránce Williamsové bude plnit roli obrovské favoritky. Bývalá světová jednička totiž v posledních letech skoro vůbec nehraje, od začátku roku 2020 posbírala dohromady jen devět vítězství a letos má bilanci 1:2.

Více informací

 

Marie Bouzková je velkým otazníkem. V posledních týdnech měla sice vynikající formu, když získala na Livesport Prague Open svůj druhý kariérní titul, uhrála třetí kolo v Montrealu a semifinále v Monterrey, jenže souboj o finále v Mexiku kvůli zranění nedohrála. Není jasné, zda šlo jen o prevenci, nebo je zdravotní problém vážnější. Klíčovým faktorem v premiérovém vzájemném souboji s Elsou Jacquemotovou tak bude fyzická kondice české tenistky. Za normálních okolností by totiž měla Francouzku figurující na konci elitní stovky žebříčku bez větších problémů porazit. Na US Open, kde ovládla juniorku, se Bouzkové dlouho nedařilo. Při posledních třech startech ovšem pokaždé přešla přes úvodní kolo.

Více informací

 

Pondělní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Keysová (6-USA) - Zarazúaová (Mex.)
2. Tiafoe (17-USA) - Nišioka (Jap.)
3. Muchová (11-ČR) - V. Williamsová (USA) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
4. Opelka (USA) - Alcaraz (2-Šp.)


LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.)
2. Gómez (Arg.) - Draper (5-Brit.)
3. Ofner (Rak.) - Ruud (12-Nor.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
4. Parksová (USA) - M. Andrejevová (5-)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Kvitová (ČR) - Parryová (Fr.)
2. Fonseca (Braz.) - Kecmanovič (Srb.)
3. Van De Zandschulp (Niz.) - Rune (11-Dán.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Bondárová (Maď.) - Svitolinová (12-Ukr.)


COURT 10 (od 17:00 SELČ)
1. Humbert (22-Fr.) - Walton (Austr.)
2. Bellucci (It.) - Juncheng Shang (Čína)
3. Bouzková (ČR) - Jacquemotová (Fr.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

107
Přidat komentář
aape
25.08.2025 18:43
Baruška dnes skvělý výkon, opravdu radost se koukat, když ji to jde, tak hodně štěstí i dál smile
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 18:41
Dopadlo to na výbornou, zápas odehrán rychle, sotva 90min, Viki se na nic nezmohla. Bylo to dnes od Báry na pohodu, je vidět, bez ohledu na soupeřku, že forma jde nahoru, takže jen tak dál. Sledovat Báry tenis, když jí to jde, je balzám na oči i duši. Gratulka!
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:44
smile Přesně jak píšeš. Bára měla dnes den, skvěle mixovala hru a Mboko z toho byla zoufalá, nechytla začátek a v celém zápasu si neškrtla
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:44
To teda ano, dneska jsem si její zápas fakt užila. Je to důležitá výhra. Doufám, že jí to vydrží co nejdýl.
Reagovat
Sinuhet1
25.08.2025 18:47
Reagovat
Sinuhet1
25.08.2025 18:34
gratulace Bare k postupu i k solidnimu profesorskemu vykonu
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:35
Jo, jo Bára dnes opravdu profesorsky - dala Mboko školeníčko smile
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:28
Baru dnes válí, hraje s lehkostí s čistou hlavou. Vyhajpovanou star si pěkně vychutnává .
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:33
Chytrá tetka liška. Baruška si přijela zahrat tenis a ne si jen tak pinknout. Na to jsou tam jiní.
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:33
Nádhera gratulka, ať ti forma vydrží až do konce, krásný zápas
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:33
Je to doma smile
Reagovat
Sinuhet1
25.08.2025 18:17
Mboko je pekne otravena, snad se nezvedne....
Reagovat
Sinuhet1
25.08.2025 18:18
ale Bara solidne, ze zacatku prvniho setu dokonce skvele....
Reagovat
Around_The_Grounds
25.08.2025 18:08
6;1, 6:0 na prázdném stadionu
Reagovat
Serpens
25.08.2025 18:06
Gratulace k fantastické kariéře Petry Kvitové. Stále platí, že je nejúspěšnější českou tenistkou za posledních třicet let. V počtu grandslamů ji sice stále může předstihnout Bára, ale ne v počtu titulů. A vy, co se jí tady jízlivě posmíváte, jděte se vycpat.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:07
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:10
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:10
Takto si dobrovolně zdiskreditovat jméno je opravdu umění.
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 18:42
pěkně a pravdivě řečeno, včetně poslední věty.
Reagovat
Mac
25.08.2025 18:47
njn, ale s tim talentem co mela, nam prinesla 10x vic zklamani nez radosti. ta pachut, jeste znasobena touhle trapnou rozluckou, po ni navzdy zustane...
Reagovat
aape
25.08.2025 18:49
No ale mohla se aspoň trochu připravit, aby se rozloučila nějak důstojně, tohle bylo proti outsiderce opravdu smutné
Reagovat
aape
25.08.2025 18:56
Myslím že nám je za ni spíš trapně...
Reagovat
Serpens
25.08.2025 19:03
Měla si vybrat jiný a možná menší turnaj, to je jisté.
Reagovat
tmora
25.08.2025 18:05
Na dnešním zápase Petry Kvitové je jasně vidět, že Petra je obrovský talent, ale nikdy jí trénink nebyl úplně vlastní. Po porodu a návratu bez plného nasazení a pravidelného tréninku se to logicky projevuje na jejím výkonu. Naopak hráčky jako Wozniacká nebo Benčič vždy dávaly do přípravy maximum, a proto se po porodu dokážou mnohem lépe adaptovat a rychleji se vrátit na vysokou úroveň.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:02
Nejtrapnější rozlučka v tenisové historii.
Reagovat
jih
25.08.2025 18:02
Hm hm, no asi jo, no.
Reagovat
Around_The_Grounds
25.08.2025 18:03
Však si nic jiného nezaslouží. Nemá soudnost ani ona ani nikdo z jejího okolí. Ale může být spokojená, zatleskalo jí asi 180 lidí
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:05
To jen dokazuje její popularitu za hranicemi ČR. V Americe ji nikdo nezná, takže i těch 180 lidi je dost. V Praze mohla mít narváno, nechtěla to, tak to tady má.
Reagovat
Esgalnor
25.08.2025 18:01
Parry teda, to je strašnej tenis. Kopcovaná na hardu, fuj. Jasně, na Petru to stačí, ale uf.
Reagovat
Mantra
25.08.2025 17:59
Reagovat
anton77
25.08.2025 17:59
Co tam Bára hledá?
Reagovat
jih
25.08.2025 18:01
Hen ten bazmek na struny jí asi při smeči uletěl.
Reagovat
anton77
25.08.2025 18:02
Díky
Reagovat
Mony
25.08.2025 18:42
Tehle bazmeků mají plné tašky, spíš prstýnek
Reagovat
Mony
25.08.2025 18:43
Tak nakonec prý tahák, co má hrát !
Naštěstí to zvládla bez něj
Reagovat
lvicek
25.08.2025 18:04
Nejen Bara, hledala Mboko, hledala rozhodci, babicka, dedecek i sousedka od vedle .
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:07
Prostě všichni smile
Reagovat
Sinuhet1
25.08.2025 18:10
Reagovat
Around_The_Grounds
25.08.2025 17:59
Tohle není rozlučka, tohle je trapas. Takhle to dopadá, když chceš hrát poslední zápas v Americe, kde nikoho nezajímáš, namísto v zemi, kde ses narodila. Končit kariéru kanárem a celkem jedním gamem
Reagovat
SpacialRecognition
25.08.2025 17:58
No, když porovnám poslední zápas její rivalky Kerberové a Petry...
Reagovat
hanz
25.08.2025 17:56
Kvítí, díky za ty léta zážitků... emoce u tvých zápasů jen sršely, málokdy bylo dopředu jasné, jestli vyhraješ nebo kiksneš, ale mělo to ŠŤÁVU, co u dnešních našich tenistek prostě není... udělala si radost mnohým fanouškům... některé prohry zamrzely, ale to holt je sport... bez tebe už to není takové... DÍKY i za to, že tvé zápasy mi nezpůsobily mnohdy očekávaný infarkt...vše nej v dalším životě
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 17:57
Během kariéry Petry Kvitové se celorepublikově výrazně zvýšil počet kardiaků.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 17:56
A za takovou ostudu dostane ještě zaplaceno kdyby to dala aspoň na charitu
Reagovat
Mantra
25.08.2025 18:00
Dole píše náhoda33 ze to nedělá pro penize
Reagovat
Oin
25.08.2025 17:54
BARBUCHA NA HRAD!
Reagovat
Serpens
25.08.2025 17:54
Jsem zvědav, jestli ji Parryová pustí game, aby neskončila kariéru kanárem. Bát se nemusí, Petra je naprosto neškodná.
Reagovat
pantera1
25.08.2025 17:53
Baru výborně. Jedem ještě druhej.
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 17:55
Bára zatím profesorsky smile smile smile
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 17:55
Bára hraje až překvapivě dobře. Doufám, že to tak bude i v druhém setu.
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:01
Že by zabral rituál s kocourem . Nebudeme předbíhat ještě není hotovo. Ale Mboko je pěkně spuchlá.
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 18:03
Ale ten červený reflexní obleček jí sluší, je to pěkně kontrastní.
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:09
Jj, vohoz má vyladěnej, ale Baru má taky pěkné šatky. V jednoduchosti je krása. A vypadá to, že dnes jí to sedí, i když jí fandíme v podstatě jen my.
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 18:10
Mboko si příliš dlouho válela šunky po tom úspěchu a na její hře je to hodně vidět. Dneska se vrátí na zem. Baru jede.
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:12
smile
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:13
Jj, oni jak vyhrají velký titul tak si myslí, že jsou velký hvězdy. A pak většinou přijde studená sprcha a musí se vrátit do reality. Musí se makat
Reagovat
aape
25.08.2025 18:53
Tak tu zafáčovanou ruku asi nebude mít od válení se na gauči...
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:11
3:0 smile Bára výborně - pěkně Mboko školí, která naopak seká hodně dvojchyb a celkově je nějaká zaražená
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:17
Baru ji zaskočila, myslela si asi, že ji bez problémů porazí a narazila.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 17:52
Baruška. Snad se tentokrát pořádně najedla, aby ji nedošly síly.
Reagovat
SpacialRecognition
25.08.2025 17:51
S tímhle výkonem by neporazila nikoho ani v prvním kole kvalifikace.
Reagovat
Mantra
25.08.2025 17:47
Jako tomu by slušel kanár
Reagovat
Mantra
25.08.2025 17:48
Uz se veze
Reagovat
jih
25.08.2025 17:47
Mohla se domluvit, že by jí to startovné dali jen tak někde bokem. Určitě by jí vyšli vstříc.
Reagovat
Mantra
25.08.2025 17:42
Ještě jsem pochopil ze to zkusila 1. I 2. A pri třetím zápase sezony uz bylo všechno jasné. Tohle je ale odpad a vostuda. Se jí moc nepovedlo.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 17:46
Téměř padesátnice Venuše bude důstojnější soupeřkou, než Petulka Quitova a kolik negativních emocí tady její WC vzbudila.
Reagovat
Serpens
25.08.2025 17:41
Mboková měla být tou, která bude vyhazovat, ale Bára těch chyb má sklon dělat taky dost... růžově to zatím moc nevidím.

O kousek dál nedůstojný odchod Petry Kvitové... asi to nebyl dobrý nápad, se vracet.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 17:38
Kvitová si přijela pro výprask ve dvou setech. Po zápase k ní přispěchá komentátor s mikrofonem, Peťule promluví k asi 250 lidem na jinak pustých tribunách, vrazi ji do ruky pugét a alou domu. Rozlučka jako vinko.
Reagovat
Random33
25.08.2025 17:42
Jedina skoda, ze se nerozloucila v ty Praze.
Reagovat
Mantra
25.08.2025 17:46
Ale tak prachy nesmrdi. Co si budeme povídat
Reagovat
Random33
25.08.2025 17:48
V jejim pripade? Ma jich az az a jeste k tomu celkem dobre investovala, co mi je znamo. Takze ji o prachy rozhodne nejde
Reagovat
Mantra
25.08.2025 17:51
Ale. A na tos přišel jak
Reagovat
Random33
25.08.2025 18:05
Na co? Ze je milionarka?
Reagovat
hanz
25.08.2025 17:37
Koukám, že asi nikoho Kvítin poslední zápas nenaladil, aby jí přišli podpořit... prázdný tribuny toho důkazem
Reagovat
aligo
25.08.2025 17:35
Takový to, že je po Bářině dvojchybě větší potlesk, než po jejím vítězném míči Amíci prostě no
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 17:36
Nicméně Bára zatím velmi dobře smile snad to vydrží smile
Reagovat
pantera1
25.08.2025 17:41
Viki moc Bářina hra nešmakuje, ale nebude to jednoduché
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 17:53
1. set je doma smile
Reagovat
Serpens
25.08.2025 17:37
Proti černošce no... ve Wimbledonu Markéta dostala taky čočku, když si dovolila hrát proti afričance..
Reagovat
hanz
25.08.2025 17:34
Kvítí si zajelo vyzvednout many a hůrá do důchodu :) Tak to má být... potěší i sázkaře
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 17:25
Quitová to vezme quitem.
Reagovat
aligo
25.08.2025 17:22
Bára dnes zatím hraje nádherný tenis, který by mohl na Mboko platit, snad vydží
Reagovat
com
25.08.2025 15:20
čau lááááááááááásko
Reagovat
Mantra
25.08.2025 17:32
vostuda
Reagovat
Alien
25.08.2025 17:39
Dneska hraje Ida?
Reagovat
Preview.lover
25.08.2025 14:56
Které hráčky nedopodávaly set/zápas během prvního hracího dne (20 zápasů)
Set:
Sun (1)
Y. Wang (1)
Blinkova (1)
Azarenka (2)
Zápas:
Valentová (1)
Kessler (1)
Vondroušová (2)
Danilovič (1) - pak prohrála
Tauson (2) - pak prohrála
Ostapenko (1)

Stalo se to tedy v polovině zápasů, není to tedy jen specialita Češek
Reagovat
misa
25.08.2025 16:34
Reagovat
vojta912
25.08.2025 13:38
Tak schválně, da Kvítí vice gamu nebo nasledne více čtvrtlibráků se sýrem?
Reagovat
George_Renel
25.08.2025 14:29
Vy máte těžký mindrák.
Reagovat
Blondie
25.08.2025 14:35
Nekrmit (lol) trolla :)
Reagovat
com
25.08.2025 15:21
trolla néé, ale já nakrmím slepici, náááá puťa puťa smile
Reagovat
Blondie
25.08.2025 15:41
Co ta Esmeralda, vzali se? :D
Reagovat
com
25.08.2025 15:46
vzali, rozvedli a tak v poslednim dile uz dalsi svatba nebyla..
Reagovat
vojta912
25.08.2025 17:18
Jojo je to jak z Esmeraldy, akorát tam hlavní hvězda oslepne a tady se pořezala.
Reagovat
JLi
25.08.2025 17:25
Holka, už má po jahodách i bez šlehačky.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 13:25
Za včerejšek pět z pěti,
radost jako malé děti.
Nejdřív dojetí u Terky,
slzy štěstí jako šperky.

V pohodě ve třech navázal Kuba,
nechtěl se s Jarrym moc dlouho rubat.
Markéta sice udělala drama,
ale o výhru se nedala oklamat.

Tomáš to vzal opravdu hopem,
s Nardim vytřel jako s mopem.
A na závěr, to se hezky píše,
Jirka sejmul Biebera z Wishe.

Ale výhry nebyly zdarma,
byla zapotřebí dobrá karma.
A taky udělat rituálů mraky,
jen ať soupeřům vytřou zraky.

Takže posílat kletby a kouzla,
aby štěstěna k našim sklouzla.
Když je třeba, hodit zázračnou sprchu,
ať je smůla u rivalů za mrchu.

Ale co zavře všem pochybám tlamu,
to je jeden reel z Instagramu.
Takže jako poctivou přípravu,
každý den pokřižujte čivavu.
Reagovat
pantera1
25.08.2025 13:35
paráda pokrižuju kocoura. Ať je dnešek,jako včerejšek. Hlavně Peťuli přeju postup, ať si to ještě pořádně užije. A Maru, ať je ok .
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 13:42
Supeeer, i kocour by mohl pomoct
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 15:52
Tak jo, moji kočku také obrátím na víru a bude fandit.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 16:02
Ale prý vás musí přitom pohryzat, musí být prolita krev
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 16:24
Mně ta moje kouše immerwere, ale já mám hroší kůži, takže smůla.
Tenis mám fakt rád, ale krvavé rituální obřady němu dělat nebudu.
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 16:26
...kvůli...
Reagovat
com
25.08.2025 16:29
tě kouše, protože ji urcite nedas dortik

https://www.youtube.com/watch?v=Tu1EOsvFzXY
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 16:40
Reagovat
pantera1
25.08.2025 17:06
Už jsem kocoura pokřižovala ze všech stran . Ani to s ním nehlo. Je linej se sám aji otočit Bára jde na to doufám, že to bude stačit.
Reagovat
tommr
25.08.2025 13:08
Petra Kvitová se na USO přijela rozloučit s kariérou a zápas proti mladé Francouzce jen odchodí ...
Marie Bouzková musela v sobotu skrečovat zápas v semifinále v Monterrey a tak je jasné že nastoupí bez reálné šance na výhru ...
Bára Krejčíková by teoreticky mohla kanadskou hvězdičku porazit ale já jí ani trochu nevěřím. Zajímavé bude jen na co se bude po zápase vymlouvat ...
Karolína Muchová má jako jediná z našich šanci na výhru. Porážka s Venus která už by měla hrát jen turnaje veteránek by byla strašná ostuda a já doufám že to Karolína nedopustí ...
Reagovat
frenkie57
25.08.2025 18:47
Díky za kvalitní práci v případě Báry. Ale abych nebyl pokrytec, také jsem jí 2x nevěřil, ale zahrála dneska znamenitě.
Reagovat
hanz
25.08.2025 12:42
Chjo, kurz nic moc ... :(
Reagovat

