Muchová by měla vyprovodit domácí legendu, vystoupení Bouzkové je s velkým otazníkem
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 25. 8.
Češi v akci
Kvitová (ČR) - Parryová (Fr.) | Grandstand (17:00 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)
Bouzková (ČR) - Jacquemotová (Fr.) | Court 10 (21:00 SELČ)
Muchová (11-ČR) - V. Williamsová (USA) | Arthur Ashe Stadium (úterý 01:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Kvitová začne rozlučku, Krejčíkové hrozí konec
Petra Kvitová absolvuje na US Open poslední turnaj své velmi úspěšné kariéry. A má jedinečnou příležitost si rozlučku protáhnout, jelikož do prvního kola vyfasovala velmi hratelnou Diane Parryovou, která má v letošní sezoně negativní zápasovou bilanci 16:17 a figuruje až na začátku druhé stovky žebříčku. Dvojnásobná wimbledonská královna Kvitová ovšem po únorovém comebacku vyhrála jen jeden z osmi zápasů a není v nejlepší formě ani kondici. Otázkou je, jak k tomuto utkání, které může být její poslední, přistoupí. US Open je jejím nejslabším grandslamem, nicméně první kolo tady nezvládla pouze v letech 2008 a 2011. Kurzovou favoritkou je dle očekávání Francouzka.
Barbora Krejčíková se po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu výrazně propadla v žebříčku a není na US Open mezi nasazenými. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře schytala pro první kolo velmi těžkou soupeřku, a sice kometu sezony a kanadskou senzaci Victorii Mbokovou. Krejčíková kvůli vleklému zranění zad zahájila letošní sezonu až v půlce května a má bilanci 8:6. Na své poslední akci v Cincinnati si vedla docela solidně, ale v osmifinále i kvůli zdravotní indispozici schytala výprask od Jasmine Paoliniové. Mboková je favoritkou. V letošní sezoně totiž exceluje, zaznamenala raketový vzestup žebříčkem a na začátku srpna předvedla šokující triumf na domácí tisícovce v Montrealu.
Muchová by měla dominovat, otazník u Bouzkové
Karolína Muchová postoupila v posledních dvou ročnících US Open až do semifinále a úspěšně by měla odstartovat i letošní edici, jelikož je mezi nasazenými, figuruje na postu české jedničky a v prvním kole nastoupí proti domácí legendě Venus Williamsové. Američanku před pár dny vyřadila v mixu a postup by měla slavit i ve dvouhře. Muchová má za sebou docela solidní přípravu a zřejmě už vyřešila problém s levým zápěstím, protože zase praktikuje obouručný bekhend. Proti 45leté veteránce Williamsové bude plnit roli obrovské favoritky. Bývalá světová jednička totiž v posledních letech skoro vůbec nehraje, od začátku roku 2020 posbírala dohromady jen devět vítězství a letos má bilanci 1:2.
Marie Bouzková je velkým otazníkem. V posledních týdnech měla sice vynikající formu, když získala na Livesport Prague Open svůj druhý kariérní titul, uhrála třetí kolo v Montrealu a semifinále v Monterrey, jenže souboj o finále v Mexiku kvůli zranění nedohrála. Není jasné, zda šlo jen o prevenci, nebo je zdravotní problém vážnější. Klíčovým faktorem v premiérovém vzájemném souboji s Elsou Jacquemotovou tak bude fyzická kondice české tenistky. Za normálních okolností by totiž měla Francouzku figurující na konci elitní stovky žebříčku bez větších problémů porazit. Na US Open, kde ovládla juniorku, se Bouzkové dlouho nedařilo. Při posledních třech startech ovšem pokaždé přešla přes úvodní kolo.
Pondělní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Keysová (6-USA) - Zarazúaová (Mex.)
2. Tiafoe (17-USA) - Nišioka (Jap.)
3. Muchová (11-ČR) - V. Williamsová (USA) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
4. Opelka (USA) - Alcaraz (2-Šp.)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.)
2. Gómez (Arg.) - Draper (5-Brit.)
3. Ofner (Rak.) - Ruud (12-Nor.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
4. Parksová (USA) - M. Andrejevová (5-)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Kvitová (ČR) - Parryová (Fr.)
2. Fonseca (Braz.) - Kecmanovič (Srb.)
3. Van De Zandschulp (Niz.) - Rune (11-Dán.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Bondárová (Maď.) - Svitolinová (12-Ukr.)
COURT 10 (od 17:00 SELČ)
1. Humbert (22-Fr.) - Walton (Austr.)
2. Bellucci (It.) - Juncheng Shang (Čína)
3. Bouzková (ČR) - Jacquemotová (Fr.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Naštěstí to zvládla bez něj
O kousek dál nedůstojný odchod Petry Kvitové... asi to nebyl dobrý nápad, se vracet.
radost jako malé děti.
Nejdřív dojetí u Terky,
slzy štěstí jako šperky.
V pohodě ve třech navázal Kuba,
nechtěl se s Jarrym moc dlouho rubat.
Markéta sice udělala drama,
ale o výhru se nedala oklamat.
Tomáš to vzal opravdu hopem,
s Nardim vytřel jako s mopem.
A na závěr, to se hezky píše,
Jirka sejmul Biebera z Wishe.
Ale výhry nebyly zdarma,
byla zapotřebí dobrá karma.
A taky udělat rituálů mraky,
jen ať soupeřům vytřou zraky.
Takže posílat kletby a kouzla,
aby štěstěna k našim sklouzla.
Když je třeba, hodit zázračnou sprchu,
ať je smůla u rivalů za mrchu.
Ale co zavře všem pochybám tlamu,
to je jeden reel z Instagramu.
Takže jako poctivou přípravu,
každý den pokřižujte čivavu.
Marie Bouzková musela v sobotu skrečovat zápas v semifinále v Monterrey a tak je jasné že nastoupí bez reálné šance na výhru ...
Bára Krejčíková by teoreticky mohla kanadskou hvězdičku porazit ale já jí ani trochu nevěřím. Zajímavé bude jen na co se bude po zápase vymlouvat ...
Karolína Muchová má jako jediná z našich šanci na výhru. Porážka s Venus která už by měla hrát jen turnaje veteránek by byla strašná ostuda a já doufám že to Karolína nedopustí ...