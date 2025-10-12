Vondroušová byla kousíček od vítězného návratu. Ve čtyřhře nevyužila čtyři mečboly
Vondroušová/Zhang – Eikeriová/Tang 4:6, 6:4, 9:11
Vondroušová se ještě před svojí hlavní disciplínou chtěla rozehrát a na pětistovce v Ningbu nastoupila nejdříve do čtyřhry po boku domácí zkušené deblistky Zhang, která letos už párkrát spojila síly s jinou českou hráčkou Kateřinou Siniakovou.
V prvním kole proti norsko-čínské dvojici Eikeriové a Tang začaly lépe, když se hned dostaly do vedení o brejk. Náskok jim ale dlouho nevydržel, prohrály šest z osmi následujících her a úvodní sadu ztratily.
Ve druhém dějství byl česko-čínský pár od začátku lepší. Dostal se do vedení 4:1, které i přes jeden ztracený servis nepustil a musel rozhodnout závěrečný super tie-break do deseti bodů. V něm měly Vondroušová se Zhang za stavu 9:5 čtyři mečboly, ani jeden však neproměnily, prohrály šest výměn v řadě a turnaj pro ně po bolestivé porážce skončil.
Vondroušová odehrála poslední zápas na US Open, kde po senzačním skalpu Jeleny Rybakinové postoupila do čtvrtfinále. Proti světové jedničce Aryně Sabalenkové však nenastoupila kvůli zranění kolene, které si přivodila na tréninku. Musela si dát tak více než měsíční pauzu a přišla o prestižní čínské tisícovky v Pekingu i Wuhanu.
V Ningbu ji čeká zítra ještě vstup do soutěže dvouhry, ve které schytala velmi nepříjemný los. V prvním kole se utká s krajankou a 20. hráčkou světa Karolínou Muchovou, s kterou vede ve vzájemné bilanci 3:1. Poslední duel předloni v Indian Wells ale prohrála, předchozí tři zápasy už jsou více než sedm let staré.
