Chci, aby za mě mluvily činy, cílem je grandslamový titul, hlásí sebevědomě De Minaur
De Minaur si díky titulu v Rotterdamu upevnil pozici v elitní desítce žebříčku, když mu patří šestá příčka. Navíc v šesti různých sezonách dokázal vyhrát alespoň jeden titul a jeho ambice zůstávají i nadále vysoké.
Na kurtu patří k hráčům, kteří ze sebe vydávají maximum a neustále hledají prostor pro zlepšení. Ve své kariéře překonal podle vlastních slov řadu překážek a posunul své limity. Přesto si uvědomuje, že k triumfům na největších turnajích je potřeba udělat ještě další krok.
"Během své kariéry jsem dával přednost tomu, aby za mě mluvily mé činy, ale nepopírám, že mým snem je vyhrát grandslam a udělám vše pro to, abych ho dosáhl. Nic jiného mě nezajímá," uvedl australský tenista.
Po triumfu v Rotterdamu má na kontě jedenáct titulů a jeho další motivací jsou vítězství na turnajích kategorie Masters 1000 a grandslamových akcích. Nedávná porážka s Carlosem Alcarazem na Australian Open pro něj byla zklamáním, ale rychle obrátil pozornost k dalším výzvám.
"Porážka, kterou jsem utrpěl s Carlosem v Austrálii, byla těžká, ale rychle jsem se dal dohromady. Rok je dlouhý. Zbývají tři grandslamové turnaje a devět turnajů Masters 1000, takže mám v úmyslu se posunout dál a vyhrát titul na jednom z nich," prohlásil.
Šestý hráč světového žebříčku, což je jeho dosavadní maximum, si zároveň uvědomuje, že klíčem k dalšímu progresu je zlepšení servisu. Právě ten považuje za rozhodující faktor v zápasech proti nejlepším soupeřům.
"Pro mě je klíčové vidět, že můj servis je efektivní. Získání více jednodušších bodů zvyšuje mé šance na vítězství v klíčových zápasech. Musím stále zvyšovat procento úspěšnosti prvního servisu; myslím, že to byl významný limitující faktor v mých zápasech proti těm nejlepším," vysvětlil.
De Minaur už v minulosti dokázal proniknout mezi absolutní elitu a například v roce 2023 si zahrál finále turnaje Masters 1000 v Kanadě.
De Minaur se na třetí pokus dočkal. Ve finále zničil rozjetého Augera-Aliassimeho
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře