Cítím se každým dnem lépe, říká spokojená Krejčíková

Barbora Krejčíková si užila návrat do Wimbledonu, kde vloni triumfovala a věří, že letos zažije v londýnském All England Clubu další hezkou zkušenost. Úřadující šampionka využila poslední dny k léčbě pravého stehna a na tiskové konferenci řekla, že se cítí stále lépe. Před startem turnaje, do nějž vstoupí v úterý duelem proti Alexandře Ealaové z Filipín, dodržuje některé loňské rituály. V minulých dnech se také znovu fotila s originálem trofeje pro vítězku.

"Měla jsem pár dní volna, kdy jsem nehrála a dělala jen věci mimo kurt. Cítím se každým dnem lépe a za to jsem ráda. Věřím, že v úterý bude vše dobré. Doufám, že prožiju ve Wimbledonu další krásný zápas a pěkný turnaj," uvedla Krejčíková, která bude letos plnit roli nasazené sedmnáctky.



Devětadvacetiletá tenistka z Ivančic vloni završila cestu za druhým grandslamovým triumfem ve dvouhře a prvním od Roland Garros 2021 finálovým vítězstvím nad Italkou Jasmine Paoliniovou. Porazila ji 6:2, 2:6, 6:4. "Je těžké vyzdvihnout jen jednu věc. Celý den byl parádní. Sobota byla skvělá, neděle také. Bylo to jako pohádka. Možná bych řekla, že nejlepší byl vítězný mečbol a následný pohled na můj box," vzpomínala Krejčíková.



Její triumf připomínají letos v blízkosti areálu ve Wimbledonu i různé plakáty. "Strašně si toho vážím a jsem ráda, že se mi to povedlo, protože cesta na vrchol je hodně náročná. Trvá to moc let a někomu se to třeba ani nepovede. Jsem ráda, že jsem si to mohla zažít," uvedla Krejčíková.

Vloni navázala na triumf Markéty Vondroušové a vidina možného českého hattricku se jí líbí. "Bylo by nádherné, kdyby se to povedlo. Ale to se uvidí až za pár týdnů," řekla svěřenkyně Jiřího Nováka.



Londýnský All England Club navštívila Krejčíková už před pár dny, kde se znovu fotila s originálem vítězné trofeje. Domů totiž dostala repliku. "Bylo to úžasné. Bylo super se zase hezky obléct, nalíčit se a užít si takový moment. Byla jsem tu jako jedna z prvních a podívala se i na Centre Court. Doufám, že to ještě někdy zažiju," řekla.



Před letošním ročníkem dodržuje také některé loňské rituály. Bydlí v Londýně u stejné rodiny, v šatně má stejnou skříňku. Oproti loňskému roku se ale cítí jinak.

statistiky Barbory Krejčíkové (@ Livesport / Enetpulse)

"Vloni to bylo složitější, protože jsem byla pořád zraněná a nemocná. Pořád jsem se vracela zpátky, a když už to vypadlo, že by se to mohlo zlomit, tak mě zase něco skolilo. Letos jsem měla dlouhou a mentálně náročnou pauzu, protože jednu dobu jsem nemohla dělat vůbec nic a jen jsem odpočívala. Ale zase jsem si odpočinula a teď se cítím dravější. A možná od sebe nemám taková očekávání, jako jsem měla v některých momentech loňského roku," uvedla Krejčíková.

Na travnatém povrchu sehrála letos tři zápasy a má z nich bilanci 2:1. Před odstoupením v Eastbourne se dostala do čtvrtfinále poté, co v předchozích dvou zápasech odvrátila celkem pět mečbolů. "Hrálo se mi dobře. Před Eastbourne jsme hodně trénovali a bylo super, že mi to tělo povolilo. Už jsem hrála i dvoufázově, což se projevilo, že jsem oba zápasy vydržela. Dodalo mi to dost energie bojovat dál a snažit se vrátit na level, na kterém chci být a hrát s top hráčkami," řekla Krejčíková, kterou do května trápilo i zranění zad.

Cestu za obhajobou zahájí česká tenistka v úterý, kdy se střetne se 74. hráčkou světa Ealaovou z Filipín. S čerstvou finalistkou turnaje v Eastbourne se utká poprvé. "Upřímně toho zatím o ní moc nevím, protože je to mladá hráčka a jedna z tenistek nové generace. Viděla jsem některé výměny, zápasy a v první půlce roku si vedla dobře. Těším se, až si proti ní zahraju a uvidím, jak na tom nová generace je," uvedla Krejčíková.



Až vkročí v úterý na centrální dvorec, pokusí si duel maximálně užít. "Bude to mix všech emocí. Ale většina z nich bude pozitivních," doplnila Krejčíková.