Collinsová vysvětlila svůj zkrat. Válečníci od klávesnice to nemůžou pochopit, vzkazuje
Reakce Collinsové v závěru zápasu vyděsila nejen tenisové fanoušky. Američanka v slzách křičela směrem ke svému týmu. Později se vyrojily spekulace ohledně možného zdravotního problému. Nejedná se však o endometriózu, kterou bývalá finalistka Australian Open trpí.
Collinsovou trápí jiný problém. "Kdo má vyhřezlou ploténku, tak ví, jak moc to bolí. Není překvapením, že válečníci od klávesnice to nemůžou pochopit. Jsou totiž příliš zaneprázdnění tím, že soudí lidi, kteří se snaží předvést své maximum i ve dnech, co stojí za nic."
Bývalá světová sedmička a nyní až 57. žena pořadí, jež původně plánovala kvůli častým zdravotním potížím loni ukončit kariéru, poděkovala své soupeřce a krajance Townsendové. Aktuální deblová světová jednička totiž měla pro její chování pochopení, věci jí sbalila a odevzdala je týmu Collinsové přímo na kurtu.
"Chci poděkovat všem, kteří mě podporují. A také Taylor Townsendové, jsi nejlepší," dodala Collinsová ve svém příspěvku na sociálních sítích. S Townsendovou nakonec po boji padla 4:6, 6:7.
Křik, pláč a odchod á la Medveděv. Collinsová těžce nesla derby, věci jí sbalila soupeřka
Konec kariéry Collinsová odložila, ale dá se očekávat, že letos už skutečně přijde. Oproti loňské sezoně si totiž vede velmi podprůměrně a pořád bojuje s neideální fyzickou kondicí. Její odchod z kurtu by byl ještě před pár týdny ojedinělý. Tento možná nový trend však odstartoval už na předchozím Masters v Kanadě bývalý lídr žebříčku Daniil Medveděv.
Collinsová přehání, zřejmě proto, aby jí každej litoval.