Collinsová vysvětlila svůj zkrat. Válečníci od klávesnice to nemůžou pochopit, vzkazuje

DNES, 20:00
Danielle Collinsová (31) na probíhající tisícovce v Cincinnati nezvládla emoce v domácím derby s Taylor Townsendovou a později na sociálních sítích své chování v koncovce utkání druhého kola vysvětlila. Američanka, která poslala vzkaz všem kritikům, v zápase křičela, brečela a kurt po porážce opustila bez všech svých věcí.
Danielle Collinsová vysvětlila své chování v Cincinnati (© JASON WHITMAN / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Reakce Collinsové v závěru zápasu vyděsila nejen tenisové fanoušky. Američanka v slzách křičela směrem ke svému týmu. Později se vyrojily spekulace ohledně možného zdravotního problému. Nejedná se však o endometriózu, kterou bývalá finalistka Australian Open trpí.

Collinsovou trápí jiný problém. "Kdo má vyhřezlou ploténku, tak ví, jak moc to bolí. Není překvapením, že válečníci od klávesnice to nemůžou pochopit. Jsou totiž příliš zaneprázdnění tím, že soudí lidi, kteří se snaží předvést své maximum i ve dnech, co stojí za nic."

Bývalá světová sedmička a nyní až 57. žena pořadí, jež původně plánovala kvůli častým zdravotním potížím loni ukončit kariéru, poděkovala své soupeřce a krajance Townsendové. Aktuální deblová světová jednička totiž měla pro její chování pochopení, věci jí sbalila a odevzdala je týmu Collinsové přímo na kurtu.

"Chci poděkovat všem, kteří mě podporují. A také Taylor Townsendové, jsi nejlepší," dodala Collinsová ve svém příspěvku na sociálních sítích. S Townsendovou nakonec po boji padla 4:6, 6:7.

Křik, pláč a odchod á la Medveděv. Collinsová těžce nesla derby, věci jí sbalila soupeřka

Konec kariéry Collinsová odložila, ale dá se očekávat, že letos už skutečně přijde. Oproti loňské sezoně si totiž vede velmi podprůměrně a pořád bojuje s neideální fyzickou kondicí. Její odchod z kurtu by byl ještě před pár týdny ojedinělý. Tento možná nový trend však odstartoval už na předchozím Masters v Kanadě bývalý lídr žebříčku Daniil Medveděv.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
frenkie57
11.08.2025 20:10
No já tedy nevím, nejsem doktor, ale s vyhřezlou plotýnkou se určitě nedá hrát tenis. Nedá se v podstatě dělat nic. Člověk je rád, že vůbec chodí, ohnutej jak paragraf a pod práškama.
Collinsová přehání, zřejmě proto, aby jí každej litoval.
Otmar
11.08.2025 20:16
Je to tak, kdo ví, o co jde, tak to je jasné....prostě se nenarovnáte. Tuhle Američanku fakt jako nemusím....namachrovaná arogantní blbka a chová se takt furt...to není její první divadelní představení, posledně to bylo vůči divákům! Antihysterika!!!
