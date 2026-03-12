Další krok k elitní stovce? Viďmanová si v Miami zahraje hlavní soutěž
Viďmanová se blýskla výbornými výkony už na probíhajícím Indian Wells, kdy úspěšně zvládla kvalifikační boje a přes Italku Martinu Trevisanovou a Australanku Priscillu Honovou se dostala do hlavní fáze soutěže. Tam sice už nestačila na favorizovanou španělskou tenistku Cristinu Bucsaovou, přesto se jednalo o velký úspěch mladé Češky.
Viďmanová studovala a zároveň hrála tenis za univerzitu v Georgii, kde dosáhla mimořádného úspěchu. V jejích barvách totiž vybojovala takzvanou "Triple Crown", tedy triumf v týmové soutěži NCAA i tituly ve dvouhře a čtyřhře.
Pozvánka do hlavní části turnaje je zároveň oceněním jejích aktuálních výkonů. V současnosti jí patří 122. místo světového žebříčku a postupně se přibližuje elitní světové stovce. Maximem rodačky z Moskvy je 118. příčka. V letošní sezoně si Viďmanová zahrála finále turnaje WTA 125 v Oeiras a semifinále podniku stejné kategorie v americkém Midlandu.
V hlavní soutěži se kromě Viďmanové mělo představit minimálně 11 českých tenistů. V mužské dvouhře půjdou do akce obhájce titulu Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Ženského turnaje se zúčastní šampionka z Abú Zabí Sára Bejlek, Marie Bouzková, vítězka z Dubaje Karolína Muchová, Linda Nosková, na chráněný žebříček Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Markéta Vondroušová.
V kvalifikaci se pokusí uspět Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Dalibor Svrčina.
Turnaj v Miami startuje 17. března.
Masters v Miami: Obhajoba Menšíka, česká účast, los, program a další informace
