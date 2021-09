Další šok na US Open! Ósakaová předvedla kolaps, nedopodávala zápas s Fernandezovou a titul neobhájí!

US OPEN - Naomi Ósakaová byla až do stavu 7-5 6-5 neprůstřelná na servisu, pak ale předvedla kolaps a nakonec s Leylah Fernandezovou po dvou hodinách prohrála 7-5 6-7(2) 4-6. Bývalá světová jednička a dvojnásobná šampionka US Open tak neobhájí loňský triumf. Teprve 18letá Fernandezová ve svém premiérovém osmifinále na grandslamech vyzve další bývalou světovou jedničku a vítězku amerického grandslamu Angelique Kerberovou.