Další tvrdá rána pro domácí Italy. Po Sinnerovi nepomůže v Davis Cupu ani Musetti
Pro Itálii to byla obrovská rána, když Sinner oznámil, že se finálového turnaje nezúčastní. Média, fanoušci ani legendy na něm nenechali nit suchou a teď přišlo další výrazné oslabení. Do italské Boloni, kde se bude o salátovou mísu bojovat od 18. do 23. listopadu, totiž nepřijede ani Musetti.
Aktuálně devátý hráč světa se musel omluvit hlavně kvůli náročnému programu posledních měsíců. "Vzhledem k mé fyzické kondici a rodinné situaci jsem se s kapitánem Filippem Volandrim dohodl, že se Davis Cupu nezúčastním," řekl Musetti, který s partnerkou brzy očekává narození potomka, na tiskové konferenci na probíhajícím Turnaji mistrů.
Ještě před pár týdny byli Italové díky Sinnerovi největšími favority na triumf. Právě majitel čtyř grandslamových trofejí byl výrazným strůjcem titulů z posledních dvou ročníků. Teď ale kapitán Volandri musí vyrazit na finálový turnaj ve značně oslabené sestavě.
V té se nachází Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini a vynikající deblový pár Simone Bolelli, Andrea Vavassori. Italové jsou tedy i bez Sinnera a Musettiho hrozbou a pořád mají nebezpečný tým. Ve čtvrtfinále budou čelit ve středu 19. listopadu výběru Rakouska.
Finálový turnaj budou hrát také čeští tenisté, o den později vyzvou Španělsko v čele s aktuální světovou jedničkou Carlosem Alcarazem.
