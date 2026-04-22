Největší výhra. Jabeurová přivítala na svět syna Elyana
"Malý zázrak, láska na celý život," napsala jednatřicetiletá tenistka, jež své těhotenství prozradila v listopadu, k fotografii s novorozeným synem a manželem Karimem Kammounem, kterého si vzala v roce 2015. Ke šťastné události jí vedle množství bývalých soupeřek gratuloval i tenisový All England Club.
Právě ve Wimbledonu slavila Jabeurová své největší úspěchy. V letech 2022 a 2023 hrála na londýnské trávě o titul, v roce 2022 byla ve finále i na US Open. Během kariéry získala na okruhu WTA Tour pět titulů ve dvouhře.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře