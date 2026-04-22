Největší výhra. Jabeurová přivítala na svět syna Elyana

DNES, 14:05
Trojnásobná grandslamová finalistka Ons Jabeurová (31) se stala poprvé matkou. Někdejší světová trojka, jež vloni po Wimbledonu přerušila kvůli fyzickému a psychickému vyčerpání kariéru, přivedla v Dubaji na svět syna Elyana. Radostnou novinu oznámila "Ministryně štěstí", jak přezdívají Džábirovou fanoušci v rodném Tunisku, na instagramu.
Ons Jabeurová se dočkala narození prvního potomka (@ ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia)

"Malý zázrak, láska na celý život," napsala jednatřicetiletá tenistka, jež své těhotenství prozradila v listopadu, k fotografii s novorozeným synem a manželem Karimem Kammounem, kterého si vzala v roce 2015. Ke šťastné události jí vedle množství bývalých soupeřek gratuloval i tenisový All England Club.

Právě ve Wimbledonu slavila Jabeurová své největší úspěchy. V letech 2022 a 2023 hrála na londýnské trávě o titul, v roce 2022 byla ve finále i na US Open. Během kariéry získala na okruhu WTA Tour pět titulů ve dvouhře.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

Alien
22.04.2026 15:45
Velká gratulace. Teď už se snad Uns Džábiro opět brzy vrátí na kurty!
chlebavevaju
22.04.2026 14:47
Těsně vedle, předpokládal jsem, že mu dá jméno Wimbledon.
