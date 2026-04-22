POHLED: Umění včas odejít. Venus Williamsová je legendou, která si zbytečně zahrává…
Její jméno má stále obrovský efekt. Jakmile si Venus vzpomene, že by si chtěla zahrát na tom či onom turnaji, ještě než své přání vyřkne, dveře jsou dokořán. Žebříček tady nehraje žádnou roli. Problém je jinde. Ani tenisová ikona nedokáže ošálit věk. Na dvorci naprosto běžně potkává tenistky, které jsou i o čtvrt století mladší – třeba jako při jejím posledním vystoupení v Madridu, kde podlehla domácí dvacetileté Kaitlin Quevedové.
Naposledy si rodačka z Kalifornie připsala výhru v červenci loňského roku v Hobartu, kde poněkud překvapivě zdolala krajanku Peyton Stearnsovou. A ještě předtím? V srpnu roku 2023 v Cincinnati. Od ledna roku 2023 odehrála 23 zápasů, čtyři vyhrála. V letošním roce nastoupila k sedmi duelům, na úspěch čeká, připsala si alespoň dvě vyhrané sady.
Že starší ze sester Williamsových tenis miluje a rozhodně ho nehraje pro peníze, není třeba rozvádět. Tématem k zamyšlení tak zůstává skutečnost, jestli si legenda legend, jak se slavná Američanka bez rozpaků může nazývat, až příliš nezahrává se svým jménem. Tenis stále umí, o tom není sporu. I v pokročilém tenisovém věku dokáže na své soupeřky sypat rány, za které by se nestyděly ani současné královny Aryna Sabalenková s Jelenou Rybakinovou.
Fyzicky však logicky na soupeřky stačit nemůže. Takže proč? Jedním z důvodů může být fakt, že by se podle spekulací mohla účastnit návratu na kurty své úspěšnější sestry Sereny, který by se čistě teoreticky mohl uskutečnit ve čtyřhře během letošního Wimbledonu.
Poněkud zvláštně přesto znějí její slova po letošním Australian Open. "Kdo říká, že se po dosažení určitého věku přestaneme zlepšovat? Pořád se učím a snažím se být při svém tenisu lepší hráčkou.“ Faktem je, že ani tato legenda neumí obelhat čas. A více než kdy jindy se tak dostává do podvědomí téma o umění odejít včas.
Ať už Venus Williamsová zakončí svou kariéru jakkoliv, její jméno bude v historii zapsáno zlatým písmem. Jen se stále více nabízí otázka, jestli opravdu není škoda, končit skvostnou kariéru jako hráčka, která na turnajích hraje jen a jen kvůli slavnému jménu…
pustila som si na chvilu Kosatku, tak strasidelny zapas snad neide sledovat, chyby z oboch stran... naviac este aj prehrala, odkedy si zmenila obcianstvo je totalne mimo, cim to je netusim
Zeptej se Jokera, on ti to vysvětlí