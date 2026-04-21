Britská hvězda znovu na marodce. Draper před French Open neodehraje žádnou generálku
Draper se po dlouhých zdravotních problémech s levým ramenem vrátil na okruh letos v únoru na pětistovce v Dubaji. Následně v pozici obhájce titulu došel do čtvrtfinále na tisícovce v Indian Wells, kde vyhrál i jeden z nejlepších zápasů letošního roku proti Novaku Djokovičovi. Od té chvíle už se ale znovu trápí.
V Miami skončil hned na úvod a ještě hůře pro něj dopadl vstup do antukové sezony. Brit vynechal Monte Carlo a začal ji až na pětistovce v Barceloně, kde si hned v úvodním zápase proti Tomási Martínovi Etcheverrymu poranil pravé koleno a musel skrečovat.
Kvůli tomuto zranění se chvíli po losu odhlásil z Madridu, kde loni došel do finále. Přijde tak o velkou porci bodů a vypadne z TOP 40. Následně oznámil, že se nepředstaví ani na následujícím Masters v Římě. Chtěl by však stihnout alespoň poslední a nejdůležitější akci antukové sezony.
"Je to hodně frustrující, ale jsem vděčný, že to není nic vážnějšího," komentoval někdejší čtvrtý hráč světa. "Zotavení probíhá dobře a cítím, že mám šanci být připravený na Roland Garros. Těším se, že od té doby budu budovat svou formu," dodal. Pokud by nakonec opravdu pařížský grandslam stihnul, pojede na něj bez jediného dohraného zápasu na antuce.
Pro Drapera, kterého během kariéry limitují zranění opravdu často, bude důležitá především druhá polovina sezony. Minulý rok během ní odehrál jen domácí Queen’s Club, Wimbledon a poslední grandslam roku US Open. Právě tráva a betony jsou pro jeho hru nejlepším povrchem a pokud bude zdravý, rozhodně bude mít velkou šanci se znovu vrátit do vyšších pater žebříčku.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře