Další vítězná bitva pro české barvy! Kopřiva po obratu slaví premiérovou výhru v Melbourne
Kopřiva – Struff 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1
Kopřiva v prvním kole Australian Open proti Němci Struffovi přišel o servis hned v úvodním dlouhém gamu. Poté už si dokázal svá podání vyhrávat a v deváté hře odvrátil dva setboly. Na returnu se mu však vůbec nedařilo dostat do hry, nevypracoval si ani jeden brejkbol a první set za 40 minut hry ztratil.
K prvním brejkbolům se český hráč dostal až ve čtvrté hře druhé sady. Po agresivním returnu a vítězném forhendu hned ten první využil a dostal se do vedení. Následně zvládl odvrátit dvě šance Němce a zvýšil na 4:1. Náskok už nepustil, dál hrál agresivně, a po dalším brejku soupeře, tentokrát čistou hrou, srovnal na 1:1 na sety.
Z kraje třetí sady musel Kopřiva zvládnout těžkou situaci na servisu, navíc byl problém se systémem pro hlášení outů, což českého hráče rozhodilo a ve třetím gamu o podání přišel. Frustrovaný český tenista začal dělat příliš mnoho chyb a po vybojovaném snížení na 2:3 zvládl do konce třetí sady uhrát už jen dva míčky.
Čech ve čtvrté sadě opět jako první přišel o servis. Stále však bojoval a dokázal rychle srovnat na 2:2. V druhé polovině dějství už byl Kopřiva jasně lepším hráčem a po zisku tří her v řadě dotáhl zápas do pátého setu. V něm český hráč využil získané sebevědomí a unavenějšího Němce začal jasně přehrávat. Třikrát mu vzal servis a sadu získal poměrem 6:1.
Kopřiva tak až při svém celkově pátém startu v Melbourne Parku zaznamenal premiérové vítězství. Hlavní soutěž si zahrál i v roce 2024, kdy padl v prvním kole se Sebastianem Kordou. V boji o postup do třetího kola vyzve Američana Taylora Fritze, který se trápil proti Francouzi Valentinu Royerovi.
Nový komentář
Gratulace Vítkovi k postupu do druhého kola. Na GS je cenné každé vítězství.