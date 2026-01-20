Další vítězná bitva pro české barvy! Kopřiva po obratu slaví premiérovou výhru v Melbourne

DNES, 11:04
Aktuality 20
AUSTRALIAN OPEN - Vít Kopřiva (28) v prvním kole Australian Open překvapil proti Janu-Lenardu Struffovi a po obratu vyhrál náročnou pětisetovou bitvu. Český tenista si s bývalým 21. hráčem světa poradil po setech 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1 a při páté účasti slaví premiérovou výhru v hlavní soutěži australského grandslamu. V boji o postup do třetího kola vyzve Američana Taylora Fritze.
Profily hráčů
Struff Jan-Lennard
Kopřiva Vít
Vít Kopřiva poprvé vyhrál zápas na Australian Open (@ ČTK / AP / Dar Yasin)

Kopřiva – Struff 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1

Kopřiva v prvním kole Australian Open proti Němci Struffovi přišel o servis hned v úvodním dlouhém gamu. Poté už si dokázal svá podání vyhrávat a v deváté hře odvrátil dva setboly. Na returnu se mu však vůbec nedařilo dostat do hry, nevypracoval si ani jeden brejkbol a první set za 40 minut hry ztratil.

K prvním brejkbolům se český hráč dostal až ve čtvrté hře druhé sady. Po agresivním returnu a vítězném forhendu hned ten první využil a dostal se do vedení. Následně zvládl odvrátit dvě šance Němce a zvýšil na 4:1. Náskok už nepustil, dál hrál agresivně, a po dalším brejku soupeře, tentokrát čistou hrou, srovnal na 1:1 na sety.

Z kraje třetí sady musel Kopřiva zvládnout těžkou situaci na servisu, navíc byl problém se systémem pro hlášení outů, což českého hráče rozhodilo a ve třetím gamu o podání přišel. Frustrovaný český tenista začal dělat příliš mnoho chyb a po vybojovaném snížení na 2:3 zvládl do konce třetí sady uhrát už jen dva míčky.

Čech ve čtvrté sadě opět jako první přišel o servis. Stále však bojoval a dokázal rychle srovnat na 2:2. V druhé polovině dějství už byl Kopřiva jasně lepším hráčem a po zisku tří her v řadě dotáhl zápas do pátého setu. V něm český hráč využil získané sebevědomí a unavenějšího Němce začal jasně přehrávat. Třikrát mu vzal servis a sadu získal poměrem 6:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva tak až při svém celkově pátém startu v Melbourne Parku zaznamenal premiérové vítězství. Hlavní soutěž si zahrál i v roce 2024, kdy padl v prvním kole se Sebastianem Kordou. V boji o postup do třetího kola vyzve Američana Taylora Fritze, který se trápil proti Francouzi Valentinu Royerovi.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

20
Přidat komentář
PTP
20.01.2026 11:25
Menšík smile
Kopřiva smile
Macháč smile
Dneska českej kartáč
Reagovat
JLi
20.01.2026 11:31
Reagovat
JLi
20.01.2026 11:32
Nouza Rikl to dočistil
Reagovat
pantera1
20.01.2026 11:33
MKM dnes zabodovali .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.01.2026 11:50
Reagovat
JLi
20.01.2026 11:20
Zatím naši chlapi 99%, jen Jiřík padl hned
Reagovat
JLi
20.01.2026 11:20
Včetně debla!!!
Reagovat
JLi
20.01.2026 11:21
Včetně debla!!!
Reagovat
The_Punisher
20.01.2026 11:21
Reagovat
Liverpool22
20.01.2026 11:22
Holky taky dobrý smile
Reagovat
JLi
20.01.2026 11:26
Určitě nad očekávání
Reagovat
HAJ
20.01.2026 11:16
Tak dneska pro Česko super den. Gratulka Vítkovi. Tomáš dnes velice spolehlivý Neměl výkyvy, hrál konzistentně dobře. Ve druhém se vyhrabal z 0:40 na podání. Velmi pěkné. Grigor se mi zdál ke konci třetího odevzdaně.
Reagovat
Liverpool22
20.01.2026 11:20
smile Jo, jo dneska super den smile Pro Vítka platí to samé co pro Katku - pokud se chce udržet v TOP 100 tak musí takovéto zápasy zvládat. Katka měla také snové 1. kolo a využila toho. Nyní už můžou jen překvapit.
Reagovat
HAJ
20.01.2026 11:25
Kéž by. Anisimová je tvrdý oříšek, Fritz to samé, ale nic není nehratelné.
Reagovat
Liverpool22
20.01.2026 11:28
Větší šanci má asi Katka, která se umí proti favoritkám hecnout. Navíc Amanda se může vyházet - kéž by to Katce vyšlo.
Reagovat
frenkie57
20.01.2026 11:23
U Tomáše mě překvapil ten vysoký počet es a přímých bodů. Celkově hrál velmi dobře. Měl jsem trochu strach, jak bude po zisku titulu hrát, ale bylo ok, na zápas se bezvadně zkoncentroval. Gríša ještě není po zranění a návratu v optimální formě a ano, ke konci již působil opravdu odevzdaně.
Gratulace Vítkovi k postupu do druhého kola. Na GS je cenné každé vítězství.
Reagovat
Liverpool22
20.01.2026 11:25
smile
Reagovat
pantera1
20.01.2026 11:35
Reagovat
baba
20.01.2026 11:13
Tak to dopadlo po ustrašeném prvním setu otočka a pak nárust sebevědomí.gratulace
Reagovat
George_Renel
20.01.2026 11:08
Kopřiva dokázal soupeii vnutit ten svůj styl a ten úplně zhasl
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist