Další zmar. Macháč v Cincinnati nestačil na francouzského veterána

DNES, 22:01
Aktuality 12
ATP MASTERS CINCINNATI - Nedaří se. Tomáš Macháč (24) prozatím marně hledá cestu z výsledkové i herní mizérie. Ve druhém kole Masters v Cincinnati nestačil na francouzského veterána Adriana Mannarina (37) a podlehl hladce ve dvou setech 3:6, 3:6. Berounský rodák si tak připsal čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů.
Mannarino Adrian
Macháč Tomáš
Tomáš Macháč v Cincinnati dohrál ve druhém kole (@ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Macháč – Mannarino 3:6, 3:6

Tím nejhorším možným způsobem vstoupil Macháč do duelu s Mannarinem, když si prohrál hned svůj úvodní servis. Kromě jediného gamu si v každé hře některý z hráčů vypracoval alespoň jeden brejkbol, prorazit soupeřův servis se ale povedlo až berounskému rodákovi v šesté hře, kdy srovnal na 3:3.

Český tenista však pokračoval ve velmi rozháraném a nevyrovnaném výkonu. Vzápětí to byl znovu on, kdo ztratil výhodu podání a opět musel dotahovat Francouzův náskok. O třináct let starší soupeř i přes problémy už v úvodním dějství o servis nepřišel. Sám naopak uspěl ještě jednou na returnu a sadu za 43 minut získal poměrem 6:3.

Macháč se v úvodní sadě nemohl spolehnout na svůj servis. Čtyři esa eliminoval stejným počtem dvojchyb, na vítězné míče vyhrál 8:7, připsal si však osm nevynucených chyb oproti jen třem soupeřovým.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Český reprezentant nezačal dobře ani druhý set. Hned při svém úvodním gamu na podání musel odvracet brejkovou hrozbu. V ten moment byl úspěšný, v následujícím gamu však už servis soupeři odevzdal a nabral manko 1:4.

V dalším průběhu setu se už Macháč k žádné možnosti, jak se vrátit do zápasu, nedostal, po bezkrevném výkonu tak šel po hodině a 30 minutách svému soupeři gratulovat k vítězství dvakrát 6:3.


Macháč tak skončil stejně jako na předcházejícím Masters v Torontu v prvním kole. Na svém úvodním soupeři dohrál svěřenec Daniela Vacka v Cincinnati i před rokem.

Mannarino, který svého českého soka porazil i ve druhém vzájemném utkání, vyhrál v Ohiu už čtvrtý zápas, když si poradil s třemi soupeři včetně Dalibora Svrčiny v kvalifikaci. Jeho dalším vyzyvatelem bude třináctý nasazený Američan Tommy Paul.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Ladi
09.08.2025 22:32
Macháč nebyl myšlenkama na kurtu. Musí se rozhodnout ,buď jezdit se svoji kráskou po plážích a nebo hrát tenis. Nezávidím kapitánovi našeho Davis Cup mužstva situaci s hráči. Menšík je to samé, aby nakonec nemusel sáhnout na Svrčinu a Kopřivu.
Random33
09.08.2025 22:38
Proc to opomenuti Lehecky, kterej ma uplne stejne problemy, jako Machac?
Trojchyba_Mat
09.08.2025 22:39
Tak těch jsem si jaksi nevšiml...
Tomas_Smid_fan
09.08.2025 23:04
maybe randomly
Trojchyba_Mat
09.08.2025 23:05
anton77
09.08.2025 23:01
Tak jim to přej, jsou mladí a užívaj si života se svýma roštěnkama.
Krásně se uživí, mají talent a stačí jim to.
Dobry-den
09.08.2025 22:21
Budu doufat v los 1. kola US Open Macháč - Kopřiva, jinak nemá ani jeden z nich šanci vyhrát zápas.
Mac
09.08.2025 22:12
85 minut první set? to teda musela bejt přetahovanice...
darek.vrana
09.08.2025 22:14
Když od Mannarina letí každý balon asi půl minuty, tak to není takový problém .
Mac
09.08.2025 22:15
aha, už opraveno...
Dobry-den
09.08.2025 22:19
Počet UE taky nesedí, původně tam měl Tomáš 24 UE jen za 1. set, což podle mě víc odpovídalo realitě než ty aktuální cifry...
Tomas_Smid_fan
09.08.2025 23:07
statistiky už tu asi střílejí od boku. Teda, nejenom tady, i jinde bývají pěkně nesmyslné...
