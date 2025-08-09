Další zmar. Macháč v Cincinnati nestačil na francouzského veterána
Macháč – Mannarino 3:6, 3:6
Tím nejhorším možným způsobem vstoupil Macháč do duelu s Mannarinem, když si prohrál hned svůj úvodní servis. Kromě jediného gamu si v každé hře některý z hráčů vypracoval alespoň jeden brejkbol, prorazit soupeřův servis se ale povedlo až berounskému rodákovi v šesté hře, kdy srovnal na 3:3.
Český tenista však pokračoval ve velmi rozháraném a nevyrovnaném výkonu. Vzápětí to byl znovu on, kdo ztratil výhodu podání a opět musel dotahovat Francouzův náskok. O třináct let starší soupeř i přes problémy už v úvodním dějství o servis nepřišel. Sám naopak uspěl ještě jednou na returnu a sadu za 43 minut získal poměrem 6:3.
Macháč se v úvodní sadě nemohl spolehnout na svůj servis. Čtyři esa eliminoval stejným počtem dvojchyb, na vítězné míče vyhrál 8:7, připsal si však osm nevynucených chyb oproti jen třem soupeřovým.
Český reprezentant nezačal dobře ani druhý set. Hned při svém úvodním gamu na podání musel odvracet brejkovou hrozbu. V ten moment byl úspěšný, v následujícím gamu však už servis soupeři odevzdal a nabral manko 1:4.
V dalším průběhu setu se už Macháč k žádné možnosti, jak se vrátit do zápasu, nedostal, po bezkrevném výkonu tak šel po hodině a 30 minutách svému soupeři gratulovat k vítězství dvakrát 6:3.
Macháč tak skončil stejně jako na předcházejícím Masters v Torontu v prvním kole. Na svém úvodním soupeři dohrál svěřenec Daniela Vacka v Cincinnati i před rokem.
Mannarino, který svého českého soka porazil i ve druhém vzájemném utkání, vyhrál v Ohiu už čtvrtý zápas, když si poradil s třemi soupeři včetně Dalibora Svrčiny v kvalifikaci. Jeho dalším vyzyvatelem bude třináctý nasazený Američan Tommy Paul.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
