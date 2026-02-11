Dauhá: Znovuzrozená Plíšková vyzve kamarádku Muchovou! Vítězka bude poslední českou nadějí

DNES, 07:00
Na prestižní tisícovce v Dauhá se ve středu představí poslední dvě české naděje ve dvouhře a už předem je jasné, že pokračovat může pouze jedna z nich. Osmifinále totiž nabídne očekávané derby mezi znovuzrozenou bývalou šampionkou Karolínou Plíškovou, která se vrací na kurty po zranění, a rozjetou členkou TOP 20 žebříčku a velkou favoritkou Karolínou Muchovou.
Plíšková Karolína
Muchová Karolina
Karolína Plíšková a Karolína Muchová obstarají české derby (© ROB PRANGE / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Plíšková se utká o čtvrtfinále s Muchovou

Karolína Plíšková zatím v Dauhá, kde v roce 2017 získala jeden ze svých titulů, exceluje. V úvodním zápase velmi rychle deklasovala lucky losera Solanu Sierraovou a v následujícím duelu zlikvidovala manko setu a brejku a zaskočila obhájkyni titulu a světovou čtyřku Amandu Anisimovovou. Američanka sice skrečovala, nicméně bývalá světová jednička potvrdila skvělou formu a favoritce byla naprosto rovnocennou soupeřkou. Plíšková byla ve druhé polovině utkání lepší hráčkou a postup si rozhodně zasloužila. Po účasti ve třetím kole tak zanechává výborný dojem i v katarské metropoli, kde absolvuje svůj teprve třetí turnaj na hlavní tour po více než roční zdravotní pauze.

Výborně si zatím vede i Karolína Muchová. Ta nepovolila set Jaqueline Cristianové ani krajance Tereze Valentové a teď ji čeká další české derby. Muchová je proti Plíškové jasnou kurzovou favoritkou. Pokud má ale Plíšková dostatek sil, může Muchové výrazně vzdorovat a mohli bychom se dočkat dalšího parádního souboje mezi těmito tenistkami. Muchová vede ve vzájemné bilanci 2:1. Zatímco úvodní souboj na Australian Open 2019 jasně vyhrála Plíšková, o pár měsíců později ve Wimbledonu a také na Australian Open 2021 měla těsně navrch Muchová. Poprvé se tak potkávají mimo grandslamovou scénu a vítězka se stane poslední českou singlovou nadějí na turnaji.

Středeční program nabídne všechny osmifinálové zápasy. V akci budou také trojnásobná šampionka a nejúspěšnější hráčka turnaje Iga Šwiateková, čerstvá vítězka Australian Open Jelena Rybakinová či Mirra Andrejevová. Preview ke všem zápasům najdete zde.

 

Středeční program

CENTRE COURT (od 13:00 SEČ)
1. M. Andrejevová (5-) – Mboková (10-Kan.)
2. Šwiateková (1-Pol.) – Kasatkinová (Austr.)
3. Qinwen Zheng (Čína) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve v 16:00 SEČ
4. Kalinská (-) – Svitolinová (7-Ukr.)


GRANDSTAND 1 (od 11:00 SEČ)
1. Gračovová (Fr.) – Sakkariová (Řec.)
2. Ostapenková (Lot.) – Osoriová (Kol.) / nejdříve ve 13:00 SEČ
3. Plíšková (ČR)Muchová (14-ČR) / nejdříve v 16:00 SEČ


GRANDSTAND 3 (od 11:30 SEČ)
1. Bouzková/Samsonovová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (5-Kan./Braz.)
2. Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.) – Hunterová/Jointová (Austr.)
3. Krejčíková/Siniaková (ČR) – Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
NOLE_unvaccinated_GOAT
11.02.2026 07:15
Tipuji, že zvítězí Karolína.
Reagovat
JLi
11.02.2026 07:45
Kolik je kurz?
Reagovat

