Djokovič ladí formu na Wimbledon, v exhibici nestačil na Chačanova

Naposledy si Novak Djokovič (38) zahrál ostrý zápas na French Open, kde v semifinále podlehl Janniku Sinnerovi. Na následujících travnatých podnicích se neobjevil, jeho jedinou zkouškou na zeleném pažitu před slavným Wimbledonem tak je exhibice v Hurlinghamu. V té podlehl ruskému tenistovi Karenu Chačanovovi (29) po setech 6:7, 4:6.

Chačanov - Djokovič 7:6, 7:5

Sedmkrát zvedl Novak Djokovič ve Wimbledonu nad hlavu slavnou trofej. Tuze rád by si takovou zkušenost vyzkoušel poosmé. Pokud by se mu to povedlo, připsal by si už svůj 25. grandslamový titul a definitivně by se tak odpoutal od slavné Australanky Margaret Courtové.

Svou formu však srbský tenista neladil na žádném z přípravných turnajů. Poprvé se na trávě předvedl až nyní na exhibici v Hurlinghamu, kde podlehl ruskému soupeři Karenu Chačanovovi.

V průběhu první sady si jedinou brejkovou možnost vypracoval v desáté hře Djokovič, šanci však nevyužil. Mrzet ho to muselo o to více, že v následujícím tie-breaku podlehl 4:7.

Karen Khachanov defeated Novak Djokovic 7-6(4), 6-4 at the Hurlingham Classic in London. pic.twitter.com/4DZR3HSuDL — José Morgado (@josemorgado) June 27, 2025

O jediné podání během zápasu přišel nakonec právě bělehradský rodák. A to v nejméně vhodný čas. Ztracený servis za stavu 5:4 pro Rusa znamenal porážku 6:7, 4:6.

Do oficiálních statistik si Srb páteční exhibiční nezdar nezapíše, nad Chačanovem tak nadále povede drtivě 9:1, posledních osm duelů přitom vždy vyhrál sedminásobný wimbledonský šampion.

V prvním kole Wimbledonu čeká na Djokoviče 40. hráč světa, Francouz Alexandre Müller. Vzájemná bilance čítá jen jeden duel, oba tenisté se potkali v roce 2023 ve druhém kole Wimbledonu, kde se z jasné výhry 6:0, 6:2, 6:3 radovala srbská legenda.

Chačanov si na úvod bude muset poradit s 90. tenistou žebříčku, Američanem Mackenziem McDonaldem.