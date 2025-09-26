Djokovič nekončí, hrát bude i v roce 2027, nepochybuje bývalá světová jednička

Stále patří mezi absolutní tenisovou špičku. Novak Djokovič (38) i v pokročilém tenisovém věku touží po zisku rekordního 25. grandslamového titulu, kterým by se odpoutal od legendární Australanky Margaret Courtové (83). A podle bývalého vynikajícího deblisty Marka Knowlese (54) k tomu bude mít ještě několik příležitostí.
Novak Djokovič stále sní o zisku 25. grandslamového titulu (@ MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia)

Djokovič podle bývalé světové deblové jedničky a současného trenéra Knowlese v žádném případě neuvažuje o ukončení kariéry a plánuje pokračovat na okruhu i v sezonách 2026 a 2027. "Stále má motivaci, bude hrát dál," říká rodák z Baham.

Legendární Srb oslavil během své cesty za jubilejním 100. titulem v květnu v Ženevě své 38. narozeniny, před sebou má ale stále větší cíl v podobě grandslamového titulu.

V letošní sezoně dokázal postoupit do semifinále všech čtyř grandslamových turnajů, ani v jednom z nich však neuhrál set.

Na Australian Open skončil v semifinále po skreči na Alexanderu Zverevovi, na Roland Garros i ve Wimbledonu ho vyřadil Jannik Sinner a na US Open nestačil na Carlose Alcaraze.

Novak Djokovič má stále před sebou velké cíleNovak Djokovič má stále před sebou velké cíle (@ © FABRICE COFFRINI / AFP)

Po prohře se španělským rivalem v New Yorku Djokovič přiznal, že porazit Alcaraze nebo Sinnera v utkání na tři vítězné sety je pro něj velmi náročné.

"V budoucnu pro mě bude velmi těžké překonat Sinnera s Alcarazem v zápasech na tři vítězné sety. Myslím, že mám větší šanci v zápasech na dvě vítězné sady, jinak moje šance nejsou moc velké," přiznala bělehradská legenda.

Knowles v podcastu Tennis Channel Inside-In přiblížil, jak to podle něj s další budoucností Djokoviče vypadá. "Víte co, o Novakovi se těžko spekuluje. Nemyslím si, že by nějaký obyčejný smrtelník našel motivaci k tomu, aby stále hrál, ale on ji má," zdůraznil.

"Nepochybuju o tom, že bude chtít pokračovat a ještě to zkusit. Bude hrát i v letech 2026 a 2027,“ uzavírá Knowles.

Federer a Nadal? Nejlepším hráčem historie je Djokovič, má jasno legenda

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Marduch
26.09.2025 16:22
Když to říká i rodák z Baham, tak to asi bude pravda.
com
26.09.2025 16:16
no tak to je ale odpudiva zprava
