Djokovič nekončí, hrát bude i v roce 2027, nepochybuje bývalá světová jednička
Djokovič podle bývalé světové deblové jedničky a současného trenéra Knowlese v žádném případě neuvažuje o ukončení kariéry a plánuje pokračovat na okruhu i v sezonách 2026 a 2027. "Stále má motivaci, bude hrát dál," říká rodák z Baham.
Legendární Srb oslavil během své cesty za jubilejním 100. titulem v květnu v Ženevě své 38. narozeniny, před sebou má ale stále větší cíl v podobě grandslamového titulu.
V letošní sezoně dokázal postoupit do semifinále všech čtyř grandslamových turnajů, ani v jednom z nich však neuhrál set.
Na Australian Open skončil v semifinále po skreči na Alexanderu Zverevovi, na Roland Garros i ve Wimbledonu ho vyřadil Jannik Sinner a na US Open nestačil na Carlose Alcaraze.
Po prohře se španělským rivalem v New Yorku Djokovič přiznal, že porazit Alcaraze nebo Sinnera v utkání na tři vítězné sety je pro něj velmi náročné.
"V budoucnu pro mě bude velmi těžké překonat Sinnera s Alcarazem v zápasech na tři vítězné sety. Myslím, že mám větší šanci v zápasech na dvě vítězné sady, jinak moje šance nejsou moc velké," přiznala bělehradská legenda.
Knowles v podcastu Tennis Channel Inside-In přiblížil, jak to podle něj s další budoucností Djokoviče vypadá. "Víte co, o Novakovi se těžko spekuluje. Nemyslím si, že by nějaký obyčejný smrtelník našel motivaci k tomu, aby stále hrál, ale on ji má," zdůraznil.
"Nepochybuju o tom, že bude chtít pokračovat a ještě to zkusit. Bude hrát i v letech 2026 a 2027,“ uzavírá Knowles.
