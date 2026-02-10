Djokovič se kvůli únavě odhlásil z Dauhá, vrátit by se měl v Indian Wells

DNES, 16:30
Téma 0
Srbský tenista Novak Djokovič nebude příští týden startovat na turnaji v Dauhá, který v minulosti dvakrát vyhrál. Finalista lednového Australian Open, jenž v Melbourne podlehl v boji o rekordní 25. grandslamový titul Španělovi Carlosi Alcarazovi, se omluvil kvůli únavě. Oznámili to pořadatelé z katarské metropole na sociálních sítích.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Novak Djokovič se v Dauhá nepředstaví (@ Mark Avellino / ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia)

Osmatřicetiletý Djokovič, jenž v uplynulých dnech jako divák navštívil olympijské hry a k vidění byl například na krasobruslení, se měl v Dauhá představit poprvé od Australian Open.

Už před sezonou ale avizoval, že se v závěrečné fázi kariéry hodlá soustředit především na grandslamy a turnaje elitní kategorie Masters.

Aktuálně třetí hráč světového žebříčku se zřejmě na okruh ATP vrátí až na Masters v Indian Wells na začátku března. V Dauhá budou největšími favority světová jednička Alcaraz a dvojka Ital Jannik Sinner, jenž s Djokovičem nečekaně prohrál v semifinále Australian Open.

Djokovič a Alcaraz se Sinnerem? Takové porovnání nemá žádný smysl, má jasno Nadal

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist