Djokovič se kvůli únavě odhlásil z Dauhá, vrátit by se měl v Indian Wells
Osmatřicetiletý Djokovič, jenž v uplynulých dnech jako divák navštívil olympijské hry a k vidění byl například na krasobruslení, se měl v Dauhá představit poprvé od Australian Open.
Už před sezonou ale avizoval, že se v závěrečné fázi kariéry hodlá soustředit především na grandslamy a turnaje elitní kategorie Masters.
Aktuálně třetí hráč světového žebříčku se zřejmě na okruh ATP vrátí až na Masters v Indian Wells na začátku března. V Dauhá budou největšími favority světová jednička Alcaraz a dvojka Ital Jannik Sinner, jenž s Djokovičem nečekaně prohrál v semifinále Australian Open.
Djokovič a Alcaraz se Sinnerem? Takové porovnání nemá žádný smysl, má jasno Nadal
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře