Djokovič zvládl rekordní pařížské čtvrtfinále a poprvé na grandslamu vyzve Alcaraze

Novak Djokovič po nepříliš povedené antukové přípravě vyhrál na Roland Garros už pět zápasů. Proti Karenu Chačanovovi se sice rozjížděl pomaleji a poprvé na turnaji ztratil set, ale brilantním tie-breakem ve druhé sadě našel svůj rytmus dostal zápas pod kontrolu.

Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu sice ve čtvrtém setu nevyužil za stavu 4:2 a 40:15 dva brejkboly, následně přišel o podání a dal semifinalistovi posledních dvou grandslamů naději, neměla však dlouhého trvání. Po 3 hodinách a 38 minutách hry zvítězil 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil už na 9:1.

"Karen byl kvalitou tenisu dva sety lepším hráčem. Já nemohl najít svůj rytmus, dělal jsem spoustu nevynucených chyb. Do zápasu jsem se dostával dost pomalu," řekl v pozápasovém rozhovoru s Matsem Wilanderem Djokovič, který duel ukončil s bilancí 57 winnerů a 42 nevynucených chyb.

"Pak jsem ale odehrál skvělý tie-break a od té doby jsem zápasu dominoval. Úroveň mé hry šla hodně nahoru, dokázal jsem vyhrát několik bodů za sebou. Byla to velká bitva, ale bylo to čtvrtfinále grandslamu a tam jsem lehkého soupeře čekat nemohl. Jsem rád, jak jsem si s tím poradil," byl spokojený srbský tenista.

"Karen hraje agresivně, má skvělý servis. Snažil jsem se ho trochu rozběhat, hrát nepředvídatelně, měnit rytmus. Od třetího setu to začalo fungovat a byla to skvělá bitva," dodal.

Djokovič jako první tenista či tenistka hrál 17. čtvrtfinále na French Open a postupem do celkově 45. grandslamového semifinále překonal Martinu Navrátilovou (44). Víckrát běhm open éry byli mezi čtyřkou nejlepších už jen Roger Federer (46) a Chris Evertová (52).

45 - Novak Djokovic is the third player, Women's and Men's included, to reach 45+ Grand Slam semi-finals in the Open Era after Chris Evert and Roger Federer. Historic.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/MsiBei9Dio