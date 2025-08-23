Dostalo se mi profesionální pomoci, tenis si znovu užívám, říká Zverev
"Chci jednou jednu z těch trofejí zvednout nad hlavu. O to se snažím," zdůraznil světový hráč číslo tři směrem k vytouženému grandslamovému titulu. "Vím, že tato sezona pro mě byla občas těžká. Byl jsem ze sebe hodně frustrovaný. Na kurtu jsem nebyl šťastný. Teď mám pocit, že se věci vrátily do starých kolejí."
Zverev se zamyslel také nad specifiky newyorského grandslamu. "Možná jsou hráči unavenější i psychicky. Program se neulehčil, turnaje Masters jsou od sebe vzdáleny dva týdny. To může být hlavní důvod, proč se hráči necítí v absolutní kondici. Specifikem New Yorku určitě je i to, že pokud hrajete na největších kurtech, máte pocit, jako byste byli na halovém turnaji."
Po nepovedeném Wimbledonu si Zverev dopřál pauzu, která mu podle jeho slov výrazně pomohla. "Cítím se mnohem lépe. Po Wimbledonu jsem odložil raketu, dal si pauzu a jel s přáteli na dovolenou. Netrénoval jsem, nehrál tenis, nedělal nic z toho, co obvykle dělám. Trávil jsem s přáteli spoustu času. Dostal jsem také profesionální pomoc. Jsem na správné cestě."
Sám jsem se z té díry nemohl dostat, potřeboval jsem pomoct, přiznal Zverev
"Poslední dva turnaje jsem si opravdu užil. Pocit z návratu na kurt byl skvělý. Vím, že když jsem v pohodě, hodně se to projeví na mém tenisu – na tom, jak hraju, jak dávám najevo emoce. Cítím, že se všechno ubírá správným směrem, a jsem rád, že jsem právě teď tady. Je to proces. Nekončí to za týden ani za dva. Je to práce na několik let."
Německý tenista se vyjádřil také k rivalitě mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem a jejich roli v současném mužském tenise.
"Tenis vždycky plodí nové superhvězdy. Když Pete Sampras a Andre Agassi skončili, lidé se ptali: Co teď? Kdo bude další? A pak se objevili Roger, Rafa a Novak. Roger a Rafa už odešli, Novak je stále tady a pořád je s ním třeba počítat. Ale máme nové superhvězdy v Carlosovi a Jannikovi. To je dobře, náš sport je potřebuje."
"Vím, že návštěvnost grandslamů v posledních letech byla historická. Počet diváků u televizních přenosů je rekordní. Je fantastické vidět rostoucí zájem o tenis. Pokud k tomu můžu trochu přispět, jsem velmi šťastný,“ dodal Zverev.
Nadalova zásluha? V Cincinnati vidíme jiného Zvereva, říká expert
