Drsná lekce i kanár pro českou naději. Samson končí, ale o Australian Open by přijít neměla
Erjavecová – Samson 6:4, 6:0
Samson začala svou pouť napříč jihoamerickými stopětadvacítkami před týdnem v chilské Colině a došla do semifinále. Minimálně stejný výsledek mohla zapsat v argentinském Buenos Aires, kde však ve čtvrtfinále vůbec nestačila na 113. hráčku světa Erjavecovou.
Česká teenagerka začala nadějně, když v úvodním gamu Slovince sebrala servis. Pak sice srovnala z 1:3 na 3:3 a nedovolila soupeřce úvodní set dopodávat, nicméně Erjavecová ho zakončila na returnu. Ve druhé sadě už Samson klíčové momenty vůbec nezvládala a za 35 minut schytala kanára.
Postup do čtvrtfinále v tomto týdnu znamená posun o 18 míst na nové žebříčkové maximum, 215. příčku. Ta by měla stačit na start v kvalifikaci lednového Australian Open, obvykle je potřeba pro účast na grandslamech figurovat v TOP 230 pořadí.
Samson už nemůže v tomto týdnu nikdo ve světovém hodnocení přeskočit. Česká tenistka navíc ve zbytku sezony žádné body neobhajuje a v příštím týdnu má v plánu start na dalším podniku této kategorie v ekvádorském Quitu. Pokud se v Melbourne Parku představí, bude se jednat o její premiéru na dospělých grandslamových akcích.
V Buenos Aires nicméně ještě nekončí. V pátek měla absolvovat semifinále deblové soutěže a do finále nakonec s Nicole Fossaovou Huergovou postoupila bez boje.
Dneska si udržela jen 1 z 8.