Drsná lekce i kanár pro českou naději. Samson končí, ale o Australian Open by přijít neměla

DNES, 18:21
WTA 125 BUENOS AIRES - Lauře Samson (17) se vůbec nepovedl čtvrtfinálový zápas na probíhajícím antukovém podniku kategorie WTA 125 v Buenos Aires. Česká teenagerka schytala za hodinu a čtvrt výprask 4:6, 0:6 od Slovinky Veroniky Erjavecové (25). Přesto se posune na nové žebříčkové maximum a měla by mít jistý start na lednovém Australian Open.
Erjavec Veronika
Samson Laura
Laura Samson do semifinále v Argentině nepostoupila (© Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Erjavecová – Samson 6:4, 6:0

Samson začala svou pouť napříč jihoamerickými stopětadvacítkami před týdnem v chilské Colině a došla do semifinále. Minimálně stejný výsledek mohla zapsat v argentinském Buenos Aires, kde však ve čtvrtfinále vůbec nestačila na 113. hráčku světa Erjavecovou.

Česká teenagerka začala nadějně, když v úvodním gamu Slovince sebrala servis. Pak sice srovnala z 1:3 na 3:3 a nedovolila soupeřce úvodní set dopodávat, nicméně Erjavecová ho zakončila na returnu. Ve druhé sadě už Samson klíčové momenty vůbec nezvládala a za 35 minut schytala kanára.

Postup do čtvrtfinále v tomto týdnu znamená posun o 18 míst na nové žebříčkové maximum, 215. příčku. Ta by měla stačit na start v kvalifikaci lednového Australian Open, obvykle je potřeba pro účast na grandslamech figurovat v TOP 230 pořadí.

Samson už nemůže v tomto týdnu nikdo ve světovém hodnocení přeskočit. Česká tenistka navíc ve zbytku sezony žádné body neobhajuje a v příštím týdnu má v plánu start na dalším podniku této kategorie v ekvádorském Quitu. Pokud se v Melbourne Parku představí, bude se jednat o její premiéru na dospělých grandslamových akcích.

V Buenos Aires nicméně ještě nekončí. V pátek měla absolvovat semifinále deblové soutěže a do finále nakonec s Nicole Fossaovou Huergovou postoupila bez boje.

Výsledky turnaje WTA 125 v Buenos Aires

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
Dobry-den
28.11.2025 20:05
Ach ten servis. Už zase!
Dneska si udržela jen 1 z 8.
Reagovat
com
28.11.2025 19:54
bylo to fakt tak drsný?
Reagovat
Preview.lover
28.11.2025 19:49
U Laury jsem si všiml, že hodně často jednou zkazí nějaký míček v dobrém postavení a pak vyhází zbytek gemu. Dnes od stavu 1:0 15:00 udělala 12 chyb v řadě a jen 1-2 bych nazval vynucenými.
Reagovat
Sinuhet1
28.11.2025 18:27
tak at se dari jeste pristi tyden
Reagovat
frenkie57
28.11.2025 18:32
V Quitu by měla hrát i Sára Bejlek. Jsem zvědav, zdá se tam objeví.
Reagovat
Serpens
28.11.2025 18:39
Sára měla už ukončit sezónu.
Reagovat

