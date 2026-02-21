Dubaj: Americká pomsta ve finále? Oslabená Svitolinová čelí těžké výzvě
Svitolinová – Pegulaová | 16:00 SEČ
Jessica Pegulaová má šanci po dlouhé době triumfovat na úrovni WTA 1000 a poprvé ovládnout Dubaj. Ve finále vyzve dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou.
Zápasové informace a forma
Pegulaová zvládla v posledních dvou dnech obě třísetové bitvy a zajistila si své první kariérní finále na prestižní tisícovce v Dubaji. Po dvousetových výhrách nad Varvarou Gračovovou a Ivou Jovicovou měla mnohem víc práce s loňskou finalistkou Clarou Tausonovou i žebříčkovou sousedkou Amandou Anisimovovou, která loni kralovala na Blízkém východě v Dauhá.
Svou skvělou bilanci v letošní sezoně vylepšila na 12:2, a navíc dokázala už na sedmém turnaji v řadě postoupit minimálně do semifinále. Na druhou stranu už velmi dlouho čeká na titul nejen na akcích kategorie WTA 1000. Poslední triumf napříč všemi úrovněmi totiž slavila loni v červnu na trávě v Bad Homburgu. Přesto má od té doby velmi solidní formu.
Svitolinová se v semifinále ohromně nadřela a bitva s Coco Gauffovou, kamarádkou Pegulaové, se nakonec protáhla na více než tři hodiny. Jednalo se o drama s několika zvraty včetně tie-breaku o 28 bodech a maratonského gamu v rozhodujícím setu, který nabídl celkem 20 fiftýnů. Ukrajinka neproměnila ve druhé sadě čtyři mečboly, ale nakonec urvala výhru 6:4, 6:7, 6:4.
Sice měla v úvodním kole volný los a pak jí skrečovala Paula Badosaová, nicméně bývalá světová trojka i tak musela pořádně zabrat a ve všech třech dohraných duelech hrála tři sety. Nejprve proti bývalé šampionce Belindě Bencicové a následně i v utkáních s lucky loserem Antonií Ružičovou a Gauffovou. Letos má výbornou bilanci 15:2, která zahrnuje triumf v Aucklandu.
Vzájemná bilance
Pegulaová vede 5:3, pět z osmi soubojů došlo do rozhodujícího setu. Loni se potkaly na dvou turnajích kategorie WTA 1000, Pegulaová měla navrch v Dauhá a Svitolinová jí o pár týdnů později v Indian Wells porážku oplatila.
Zajímavosti a fakta
Svitolinová strávila v posledních třech zápasech na kurtech přes sedm hodin. V sobotu zaútočí na svůj už třetí triumf v Dubaji a ve finále je tady stoprocentní. Zvládla ho v roce 2017 i v následujícím ročníku 2018.
Ukrajinka je celkově ve finálových zápasech velmi úspěšná, což potvrzuje bilance 19:4. Letos v lednu v Aucklandu porazila Xinyu Wang a získala svůj první titul na betonech od srpna 2021. Navíc má dokonalou bilanci 4:0 ve finále turnajů WTA 1000, na kterých ale naposledy kralovala v roce 2018.
Pegulaová není ve finálových utkáních tak úspěšná jako Svitolinová. Dosud prohrála 11 z 20 takových zápasů včetně toho posledního s Gauffovou před pár měsíci na tisícovce ve Wuhanu.
Ve finále se Američance nedaří ani v případech, kdy potká někoho z TOP 10 žebříčku (bilance 2:8). Ještě k tomu prohrála svá poslední tři finále na akcích WTA 1000 a na takto cenný titul čeká od léta 2024.
Sázkařská analýza
Obě aktérky půjdou do finále po třísetových bitvách a právě kvalita regenerace může být rozhodujícím faktorem. Zatímco Pegulaová nehrála tak vyčerpávající semifinále a bude mít zhruba 24hodinový odpočinek, Svitolinová dřela přes tři hodiny a nechala na kurtu všechny fyzické i psychické síly. Navíc dohrála o více než tři hodiny později než Pegulaová.
Svitolinová má včetně Dubaje vynikající úspěšnost ve finálových zápasech. Naopak Pegulaová je v tomto ohledu velmi nestabilní a její bilance je negativní. Vzhledem k okolnostem má nicméně Američanka jedinečnou příležitost získat svůj nejcennější titul po téměř dvou letech a potvrdit roli mírné favoritky.
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)
Bilance: 15:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 15:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:1 (kariérní 46:58)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 4:0)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 19:4)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Svitolinová – Dubai Tennis Championships
Kariérní bilance: 24:8
Nejlepší výsledek: triumf (2017-18)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve finále: 2:0
Generálka: Dauhá (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Badosaová (6:4 skreč), (9) Bencicová (4:6, 6:1, 6:3), Ružičová (3:6, 6:2, 6:3), (3) Gauffová (6:4, 6:7, 6:4)
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (finále)
Bilance: 12:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 12:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:1 (kariérní 29:38)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:4)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 9:11)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Pegulaová – Dubai Tennis Championships
Kariérní bilance: 11:4
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Gračovová (6:4, 6:0), (16) Jovicová (6:4, 6:2), (12) Tausonová (6:3, 2:6, 6:4), (2) Anisimovová (1:6, 6:4, 6:3)
Kompletní program | Přehled turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
