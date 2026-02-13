Fantastická Muchová! V Dauhá si poradila i s rozjetou Sakkariovou a zahraje si o titul

DNES, 17:30
Aktuality 130
WTA DAUHÁ - Karolína Muchová (29) si zahraje na Masters v katarském Dauhá o titul. V semifinálovém duelu si poradila s bývalou světovou trojkou a čtvrtfinálovou přemožitelkou Igy Šwiatekové Řekyní Marií Sakkariovou (30) po setech 3:6, 6:4, 6:1. O svůj druhý titul na okruhu WTA si olomoucká rodačka zahraje s Kanaďankou Victorií Mbokovou.
Profily hráčů
Sakkari Maria
Muchová Karolina
Karolína Muchová si zahraje v Dauhá o finále (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová - Sakkariová 3:6, 6:4, 6:1

Sakkariová vstoupila do zápasu s Muchovou velmi sebevědomě a úvodní game na svém podání získala čistou hrou. Česká tenistka se bez větších problémů dokázala vyrovnat agresivní hře soupeřky, i ona si podržela svůj servis a srovnala na 1:1.

Do problémů se jako první dostala řecká hvězda. Ve třetí hře nejdříve odvrátila dvě brejkové hrozby, třetí už ne, a jako první v zápase přišla o podání. Výborný tenis pokračoval i v další hře, kde Muchová smazala ztrátu 0:40, přesto nakonec o podání přišla a bylo vyrovnáno 2:2.

Do trháku mohla jít olomoucká rodačka v sedmé hře, kdy opět měla na příjmu možnost prolomit soupeřce servis, ta však nebezpečnou situaci ustála. Obě tenistky předváděly v prvním setu výborný tenis plný agresivních výměn od základní čáry, ale i pokusů o přechody na síť či stopbaly.

Závěr sady ale Muchové absolutně nevyšel. Za stavu 3:4 ze svého pohledu přišla především kvůli svým nevynuceným chybám o podání čistou hrou a Sakkariová si už nabídnutou šanci ujít nenechala. Své podání také bez ztráty bodu dopodávala a po 48 minutách získala úvodní set poměrem 6:3.

Naprosto uvolněně hrající Sakkariová vstoupila výborně i do druhé sady, když Muchové prolomila hned úvodní servis. Rodačka z Atén převzala nad zápasem iniciativu, Češku dlouhými údery k základní čáře držela v těžké defenzivě a ujala se vedení 2:0. Sérii pěti prohraných gamů v řadě Muchová zlomila ve třetí hře a snížila na 1:2.

Českou dvojku vyhraná hra nakopla. Následně poprvé ve druhém setu prolomila soupeřce podání, potvrdila to své a šla do vedení 3:2. Muchová začala Sakkariovou trápit výborným pohybem a precizní obranou, čímž nutila Řekyni k chybám, což vyústilo v její druhé ztracené podání v řadě. Muchová následně brejk potvrdila, získala pátý game v řadě a šla do vedení už 5:2.

Muchová začala soupeřku trápit častými změnami rytmu. Dlouhé míče střídala s přesnými čopovanými údery i kraťasy a bez problémů získala svůj úvodní servis ve třetím setu. Zvolená taktika na Řekyni platila skvěle, ta vzápětí přišla o své podání, Češka brejk potvrdila a vedla už 3:0.

Na bývalou světovou trojku byl mizerný start do setu příliš. Sama začala Muchové pomáhat nevynucenými chybami, na kurtu působila nervózním dojmem a když přišla i o své další podání, bylo o vítězce prakticky jasno. Za stavu 4:0 to Sakkariová ještě zkusila, na příjmu si vypracovala brejkbol, Češka však aktivní hrou potenciální problémy rychle vyřešila a vedla už 5:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Za tohoto stavu si Muchová vypracovala mečbol, Řekyně ale nepopulárního kanára odvrátila a připsala si první a také poslední game. Muchová třetí set bez problémů dopodávala a po dvou hodinách a 15 minutách se mohla radovat z postupu do finále.

"Jsem nesmírně šťastná, že jsem to dnes zvládla. Je to pro mě skvělé, zvláště po zdravotních problémech, které jsem měla. Chtěla bych poděkovat fanouškům, kteří mi dodali obrovské množství energie a síly. A Mboková? Ještě jsem o ni nepřemýšlela, je samozřejmě skvělá, uvidíme, jak finále dopadne," říkala po zápase šťastná Muchová.

Finále na elitním okruhu si rodačka z Olomouce zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Dauhá: Obrovská šance Muchové na finále! V cestě stojí senzační přemožitelka Šwiatekové

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

130
aligo
13.02.2026 21:07
Mamboko může jásat, lepší soupeřku do finále dostat nemohla snad to Kája zlomí
Reagovat
Otmar
13.02.2026 21:03
Jsem šťastný z postupu do finále, ale přiznávám, že jsem měl " bobky" z bekendu Mušky, protože ten ji fakt hodně nešel. Až ve třetím setu ho jakž takž chytla a Sekerka začala chybovat a masírku bekendu Mušky zmírnila. Upřímně, 37 UE je nehorázdně moc a z toho vyplývá, že nemůže svůj tenis opřít o výměny, prostě je prohrává a bylo to vidět i dnes. Ale celkově hodně dobře a finále zasloužené, budu držet palce!
Reagovat
tommr
13.02.2026 20:35
Gratulace nové smile české jedničce ... smile
Karolína příjemně překvapila tím že to za stavu 0:2 ve druhém setu nezabalila a dokázala ještě zápas otočit. Proti tak nesympatické hráčce jako je Sakkari taková výhra těší dvojnásob ...
Ve finále asi Karolína jako obvykle prohraje ale už sám postup do finále je velkým úspěchem takže se na ní za to zlobit nebudu ...
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 20:37
Výborně, to jí dává velké šance!
Reagovat
aape
13.02.2026 20:39
Reagovat
The_Punisher
13.02.2026 20:40
Díky!
Reagovat
JLi
13.02.2026 21:07
Diky za dobrou zprávu o finále
Reagovat
A211
13.02.2026 20:35
Gratulace tenisové umělkyni Karolíně M k postupu do finále, jen tak dál a přidávat ať se daří smilesmile
Reagovat
paddy
13.02.2026 20:32
2-1 1-7 12-3 smile
zápas potvrdil, proč obě mají mizivý počet titulů, ta hlavička

na přelomu prvních dvou setů si Muchová v opačném gardu připomněla zápas z RG, kdy Sabalenka prohrála 18 z 21 míčů, a pak nedopodávala druhý set vč. DF na bigpointu
jakmile Muchová otočila skóre zápasu, pak se zápas už dohrál sám
měl jsem i štěstí, že jsem viděl obě totálně zkažené smeče Sakkari na síti

W/UE něco jako 23/37, to je hodně špatné
takový výkon ve finále stačit nebude, ale každý zápas je jiný

Muchová využila snadný los a má poslední šanci na velký titul
aby to nebylo něco jako s zápasy s Gauff smile

Mboko pro mě zůstává výrazná favoritka na titul smile
aktuální kurz 1,85 je skvělý smile
Reagovat
Frick
13.02.2026 20:24
Stříbro, zlato, finále... a stejně mi největší kyselost, co to snad všechno přebila, udělaly ty hokejistky tim nevýkonem.
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 21:02
Vždyť hrály katastrofálně od začátku turnaje, postup do SF by byl skoro nezasloužený, porazily jen Finky se střevní chřipkou. Co mě ovšem zarazilo až jsem se musel smát, když naši brankářku odvolali necelou minutu před koncem, tím asi bylo řečeno vše.
Reagovat
JLi
13.02.2026 21:09
Lesbos pod pěti kruhy
Reagovat
Dobry-den
13.02.2026 20:17
Gratulace. smile
Kéž by se stal zázrak i ve finále.
Reagovat
aape
13.02.2026 20:29
Samozřejmě Karolína si zaslouží velkou pochvalu za své první letošní finále
Ale na finálové zázraky Káje už nevěřím, navíc proti Mboko, která je v laufu a mentalitu má ve finále ve srovnání s naší Muškou úplně jinde...
Reagovat
The_Punisher
13.02.2026 20:44
Mboko vyhrala jen dva tituly ... z toho bych jeste neusuzoval
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 20:49
presne tak, navyše koho to porazila v tom montrealskom finále? Osaku?
Reagovat
tommr
13.02.2026 20:58
Osaka na hardu není zrovna lehká soupeřka ...
Když porovnáme finálové bilance tak má Mboko nad Karolínou jasně navrch:
Mboko: WTA 2:1 ITF 8:4 celkem 10:5
Muchová: WTA 1:5 ITF 2:8 celkem 3:13
Reagovat
Kapitan_Teplak
13.02.2026 21:08
Muška byla takhle marná už i na ITFkách
Reagovat
paddy
13.02.2026 20:58
vždyť nemá ani 20 roků, co bys chtěl? má jich stejně víc než Muchová smile

finálová bilance WTA Tour / vše
Mboko 2-1 / 10-5
Muchová 1-5 / 3-12
Reagovat
com
13.02.2026 21:05
tak kdo ma pravdu nad tebou se píše 13 a ne 12
Reagovat
paddy
13.02.2026 21:07
třeba zítra budu mít i já těch 13 smile
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 21:11
Pravdu má náčelník!
Reagovat
Frick
13.02.2026 20:32
Dobry-vecer
Reagovat
budul
13.02.2026 20:15
Muška dneska paráda..asi tak 5x jsem chtěl odejít, v domeni že ji pomůžu ale vytrval jsem a jsem ta to to rád..třetí set už měla za stavu 2:0 v klidu v hlavě a už někdy i zkoušela těžké údery a věřila si, že to urve..veklaaaa gratulace a mám neskutečnou radost
Reagovat
elsky
13.02.2026 20:25
Taky jsem cítil, že to přes Sekeru v téhle fazóně nejspíš nepůjde.. ale Karolína se vyhecovala k chvílemi až neskutečnému tenisu.

Za mě splněno bez ohledu na výsledek finále.
Reagovat
Astarin
13.02.2026 20:09
Bojím se, že Černá Mbamba Mušku rozstříli...
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 20:14
Statistika nuda je, má však cenné údaje. A ty jdou proti Mušce.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
13.02.2026 20:07
smile gratulace Mušce!
Povolit, přitáhnout, dát dejchnout a hoodně přitáhnout a vytáhnout
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 20:09
Hlavně včas vytáhnout!
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 20:10
Popisuješ to, jako bys tahal kapra.
Reagovat
HAJ
13.02.2026 20:03
Asi bych to charakterizoval, jako komentátor Canal+ ve třetím setu: Ultimátní výkon Karoliny.
Za stavu 0:2 ve druhém jsem nedoufal, ale potom začala Kája mixovat údery a hrát kreativně. Sekerka běhala jak urvaná, ale už nic neurvala
Reagovat
bardunek666
13.02.2026 20:00
Ve třetím Karolína hrála moc dobře, Sekera ale hodně pomáhala. Zítra titul příliš neočekávám, ale rád se nechám případně překvapit jako před týdnem nás všechny překvapila Sára. :)
A gratulaci si zaslouží Darja Viďmanová, která je v Portugalsku v semifinále! :)
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 19:59
Výkon Mušky hlavně ve třetím setu excelentní, tady hrála topten tenis. Samozřejmě Máňa také dost pomohla, ale hlavní zásluhu na tom má Muška. Velká gratulace a těším se na zítřek.
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 20:01
Reagovat
Honza-K
13.02.2026 20:02
Vivat Karolína
Reagovat
The_Punisher
13.02.2026 20:16
Reagovat
hanz
13.02.2026 19:58
Mániny semíčka
Reagovat
aape
13.02.2026 20:32
Oprášila nám vzpomínky
Reagovat
pantera1
13.02.2026 19:58
Gratulka Karoli, třetí set byl lahůdka. Strašně dobře se na tebe kouká, když se urveš ze řetězu .
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 20:01
Nejvíc mně baví, jak chytře hraje na síti. To je fakt výběrový, lahůdkový tenis.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 20:02
Federer v sukních
Reagovat
pantera1
13.02.2026 20:04
Jj, baví mě, jak odfukuje a šklebí se . Moc si přeji, ať zítra vyhraje. .
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 20:34
Reagovat
zfloyd
13.02.2026 19:58
Muška vynikající výkon , gratulace k finále
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 19:57
smile smile smile
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 19:57
Gratulace. Doufejme, že zítra nechá své démony v šatně a konečně bude vítězné finále.
Reagovat
com
13.02.2026 19:58
dneska sem te mel ke svačině smile
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 20:00
A kdy ho ?
Reagovat
aape
13.02.2026 20:34
Nejspíš se připravuje na zítřek
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 20:06
Jsem prostě mňamka.
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 19:47
ruku na srdce, čakal niekto z vás nábeh na kanára v 3. sete? ja isto nie, ale beriem
to je paráda
Reagovat
com
13.02.2026 19:54
ted bude otocka z 0:5 na 7:5 smilesmile
Reagovat
The_Punisher
13.02.2026 19:56
Nezdařilo se!
Reagovat
com
13.02.2026 19:57
ok, ale ve finale urcite nezklame
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 19:58
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 19:57
Reagovat
com
13.02.2026 20:00
blitky si nechame az na finale smile
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 19:57
Ani náhodou, čekal jsem velkou přetahovanou.
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 19:59
takisto
to bude finále ako remeň
dúfam, že na tú Mboko vymyslia dobrú taktiku, predsa len, Karolína je vyspelejšia a komplexnejšia hráčka
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 20:04
To je, má mrtě zkušeností z velkých zápasů a širší úderový rejstřík. Nicméně černá gazela bude na Mušku pálit ostrými a většinou přesnými. Jak píšeš, bude to chtít něco na ní vymyslet.
Reagovat
Rudolf_2
13.02.2026 19:47
Zkusim to už teď dokoukat. Zapnul jsem to v prvnim setu, a Sakkari rebreak, ve druhem setu to samé...
Ted uz snad neuškodím...
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 19:47
Máňa zcela rozložená, tak už jí Karolíno doraž.
Reagovat
The_Punisher
13.02.2026 19:54
Držím palce!
Reagovat
zfloyd
13.02.2026 19:47
Moderátorka - absolutly bjutyfl tenis
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 19:48
Ingredible, amazing atd...superlativy se nešetří.
Reagovat
The_Punisher
13.02.2026 19:54
Reagovat
zfloyd
13.02.2026 19:43
Sekyrka neudržela svůj vynikající výkon z prvního setu a navíc se Muška ještě zlepšila a už se veze
Reagovat
Mony
13.02.2026 19:37
Každá chvilku tahá pilku. Tak to Muško dotahej!
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 19:38
Dotahá to. Bude kanárek.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 19:58

Reagovat
frenkie57
13.02.2026 19:37
Máňa v neznázích a Muška široce mává křidélky. Teď to nemá chybu. Muško, vytrvej v tomto módu, prosííím.
Reagovat
stirr
13.02.2026 19:33
Tak Muska to snad ještě vyhraje
Reagovat
stirr
13.02.2026 19:56
Vyhrála
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 19:32
Muchová, já tě nepoznávám, ty to tady snad chceš opravdu vyhrát. Kéž by, ještě ale vítězství daleko.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 19:27
Woe Kájo...kdybych u toho nepopíjel silné pivo, měl bych z tebe nervy nadranc.
Reagovat
bardunek666
13.02.2026 19:26
Doraž tu hydru!!!
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 19:24
Nakonec to dopadlo nejlíp, jak mohlo, Sekkera se vyházela a Muška bude začínat na servisu. Musí je ovšem bezpečně dávat, jinudy cesta moc nevede.
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 20:08
Jsem rád, že mně vyslyšela.
Reagovat
aligo
13.02.2026 19:23
Maria pomohla a to velmi. Kája by to sama nezvládla
Reagovat
tommr
13.02.2026 19:20
Ten titulek "Muchová ve druhé sadě dominuje, Sakkariová na rozjetou Češku nestačí" se opravdu poved ...
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 19:19
Sekerra znovu na koni, to není dobré. Ale ještě nic není ztracené.
Reagovat
pantera1
13.02.2026 19:25
Tak nakonec z toho bude drama o třech setech . Když vydřela druhej set, měla by ju dorazit. Ale to zas bude psycho .
Reagovat
aligo
13.02.2026 19:17
U Mušky v hlavě:
Pane bože, co kdybych náhodou vyhrála...

A je to v p....
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 19:17
Muchíno a její podávání na set . Karolíno, ty ses doopravdy zbláznila.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 19:09
Sekeře se to úplně rozpadlo. Timing, lehkost, pohoda, sebevědomí...všechno je pryč.
Fly Muška, fly on!!
Reagovat
aligo
13.02.2026 19:15
Od stavu 2:5 se to rozpadlo Mušce
Reagovat
aligo
13.02.2026 19:16
Teda 5:2
Samozřejmě ve druhém setu
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 19:00
teraz sa Muška rozohrala parádne
dobiehané lopty Sakkari vyhadzuje jedna radosť
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:59
Muška je zpět.
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 19:04
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:50
Game Muchova! A jedem!!!!
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 18:59
Pěkně to otočila, snad jí to pořádně nastartuje.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:59
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 19:04
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:46
Sekerka hraje líp než Tsitsipas.
Reagovat
bardunek666
13.02.2026 18:45
Kdyby mi nebyla ta Sekera tak příšerně odporná, tak se snad ani na Karolínu nezlobím...
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:45
Ale čertužel, Sekera hraje kujevsky dobře.
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 18:46
bohužiaľ, je to tak
Reagovat
SydneyOpen
13.02.2026 18:43
Muška prostě nemá hlavu na to nic vyhrát, škoda
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 18:44
Muchová vyhrává údery měsíce.
Reagovat
Kapitan_Teplak
13.02.2026 18:49
Takže má hlavu na to něco vyhrát
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 18:42
Každá hráčka prostě nemůže mít vítěznou mentalitu Sáry Bejlek.
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 18:39
Dobre, toto sa mi už prestáva páčiť ...
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:36
Aha, tak Muška potřebovala čůrat, proto ten závěr setu!
Teď to začne lítat.
Reagovat
bardunek666
13.02.2026 18:42
Vypadá to, že jí tam ale ještě něco zůstalo.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:44
Reagovat
pantera1
13.02.2026 18:34
Muško záber, přece to finále té svalnaté můře nenecháš .
Reagovat
tommr
13.02.2026 18:33
Typická Muchová když o něco jde:
nejdřív promrhá x brejkbolů a pak soupeřce daruje dvě čistý hry ...
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 18:36
Na ty brejkboly zahrála Sekkyra pokaždé dobře, bylo to bez šance.
Reagovat
tommr
13.02.2026 18:37
ale že se pak úplně sesypala to snad nepopřeš ...
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 18:41
To jo, souhlasím.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:42
Ha! Teď se sesypala! A popři to!
Reagovat
frenkie57
13.02.2026 18:33
V osmé hře si vybrala Muška slabší chvilku a to jí stálo set. No, ještě není nic straceno, ale bude to těžké, Řekyně hraje po čertech dobře.
Reagovat
pantera1
13.02.2026 18:36
Iguška ju neunavila, jak se zdá. Po tom půstu prahne po titulu.
Reagovat
pzag777
13.02.2026 18:31
Muchova má zase na párku
Reagovat
bardunek666
13.02.2026 18:28
Co to bylo za game, Karolíno?
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 18:30
Muchovina, bohužel staré pořádky se nemění. Karolína na ty poslední rozhodující zápasy nemá hlavu.
Reagovat
bardunek666
13.02.2026 18:32
To Sekera taky ne. O to je horší, že i v porovnání s takovou labilkou dnes zaostává
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:32
Kterej, ten předposlední nebo ten poslední?
Reagovat
chlebavevaju
13.02.2026 18:28
Karolína mentální kolapsík.
Reagovat
Krisboy
13.02.2026 18:25
Woe zas maj stejný šaty
Reagovat
Sincaraz
13.02.2026 18:24
Zatiaľ je to boj hodný semifinále 1000-ky
Reagovat
zfloyd
13.02.2026 18:00
Metoděj Jílek má zlato
Reagovat
JLi
13.02.2026 18:02
Dnešní den teda paráda
Reagovat
aape
13.02.2026 18:12
Reagovat
Tomas_Smid_fan
13.02.2026 17:56
sázkaři už děkují za tip na Naducánka
Reagovat
jeronym
13.02.2026 17:47
Marfusa dostala na zadek..
v hokeji mezitim upadek..
Reagovat
pantera1
13.02.2026 17:34
Viky už čeká na soupeřku do finále. Doufejme, že to bude Muška, která se pokusí zastavit rozjetou Máriu.
Reagovat
pantera1
13.02.2026 17:39
Ještě, že má Karol čelenku. Holky jsou ve stejnokroji, to se zas bude plést .
Reagovat
JLi
13.02.2026 18:03
Spartakiáda hadra letos
Reagovat

