Fantastická Muchová! V Dauhá si poradila i s rozjetou Sakkariovou a zahraje si o titul
Muchová - Sakkariová 3:6, 6:4, 6:1
Sakkariová vstoupila do zápasu s Muchovou velmi sebevědomě a úvodní game na svém podání získala čistou hrou. Česká tenistka se bez větších problémů dokázala vyrovnat agresivní hře soupeřky, i ona si podržela svůj servis a srovnala na 1:1.
Do problémů se jako první dostala řecká hvězda. Ve třetí hře nejdříve odvrátila dvě brejkové hrozby, třetí už ne, a jako první v zápase přišla o podání. Výborný tenis pokračoval i v další hře, kde Muchová smazala ztrátu 0:40, přesto nakonec o podání přišla a bylo vyrovnáno 2:2.
Do trháku mohla jít olomoucká rodačka v sedmé hře, kdy opět měla na příjmu možnost prolomit soupeřce servis, ta však nebezpečnou situaci ustála. Obě tenistky předváděly v prvním setu výborný tenis plný agresivních výměn od základní čáry, ale i pokusů o přechody na síť či stopbaly.
Závěr sady ale Muchové absolutně nevyšel. Za stavu 3:4 ze svého pohledu přišla především kvůli svým nevynuceným chybám o podání čistou hrou a Sakkariová si už nabídnutou šanci ujít nenechala. Své podání také bez ztráty bodu dopodávala a po 48 minutách získala úvodní set poměrem 6:3.
Naprosto uvolněně hrající Sakkariová vstoupila výborně i do druhé sady, když Muchové prolomila hned úvodní servis. Rodačka z Atén převzala nad zápasem iniciativu, Češku dlouhými údery k základní čáře držela v těžké defenzivě a ujala se vedení 2:0. Sérii pěti prohraných gamů v řadě Muchová zlomila ve třetí hře a snížila na 1:2.
Českou dvojku vyhraná hra nakopla. Následně poprvé ve druhém setu prolomila soupeřce podání, potvrdila to své a šla do vedení 3:2. Muchová začala Sakkariovou trápit výborným pohybem a precizní obranou, čímž nutila Řekyni k chybám, což vyústilo v její druhé ztracené podání v řadě. Muchová následně brejk potvrdila, získala pátý game v řadě a šla do vedení už 5:2.
Muchová začala soupeřku trápit častými změnami rytmu. Dlouhé míče střídala s přesnými čopovanými údery i kraťasy a bez problémů získala svůj úvodní servis ve třetím setu. Zvolená taktika na Řekyni platila skvěle, ta vzápětí přišla o své podání, Češka brejk potvrdila a vedla už 3:0.
Na bývalou světovou trojku byl mizerný start do setu příliš. Sama začala Muchové pomáhat nevynucenými chybami, na kurtu působila nervózním dojmem a když přišla i o své další podání, bylo o vítězce prakticky jasno. Za stavu 4:0 to Sakkariová ještě zkusila, na příjmu si vypracovala brejkbol, Češka však aktivní hrou potenciální problémy rychle vyřešila a vedla už 5:0.
Za tohoto stavu si Muchová vypracovala mečbol, Řekyně ale nepopulárního kanára odvrátila a připsala si první a také poslední game. Muchová třetí set bez problémů dopodávala a po dvou hodinách a 15 minutách se mohla radovat z postupu do finále.
"Jsem nesmírně šťastná, že jsem to dnes zvládla. Je to pro mě skvělé, zvláště po zdravotních problémech, které jsem měla. Chtěla bych poděkovat fanouškům, kteří mi dodali obrovské množství energie a síly. A Mboková? Ještě jsem o ni nepřemýšlela, je samozřejmě skvělá, uvidíme, jak finále dopadne," říkala po zápase šťastná Muchová.
Finále na elitním okruhu si rodačka z Olomouce zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Dauhá: Obrovská šance Muchové na finále! V cestě stojí senzační přemožitelka Šwiatekové
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Karolína příjemně překvapila tím že to za stavu 0:2 ve druhém setu nezabalila a dokázala ještě zápas otočit. Proti tak nesympatické hráčce jako je Sakkari taková výhra těší dvojnásob ...
Ve finále asi Karolína jako obvykle prohraje ale už sám postup do finále je velkým úspěchem takže se na ní za to zlobit nebudu ...
zápas potvrdil, proč obě mají mizivý počet titulů, ta hlavička
na přelomu prvních dvou setů si Muchová v opačném gardu připomněla zápas z RG, kdy Sabalenka prohrála 18 z 21 míčů, a pak nedopodávala druhý set vč. DF na bigpointu
jakmile Muchová otočila skóre zápasu, pak se zápas už dohrál sám
měl jsem i štěstí, že jsem viděl obě totálně zkažené smeče Sakkari na síti
W/UE něco jako 23/37, to je hodně špatné
takový výkon ve finále stačit nebude, ale každý zápas je jiný
Muchová využila snadný los a má poslední šanci na velký titul
aby to nebylo něco jako s zápasy s Gauff
Mboko pro mě zůstává výrazná favoritka na titul
aktuální kurz 1,85 je skvělý
Kéž by se stal zázrak i ve finále.
Ale na finálové zázraky Káje už nevěřím, navíc proti Mboko, která je v laufu a mentalitu má ve finále ve srovnání s naší Muškou úplně jinde...
Když porovnáme finálové bilance tak má Mboko nad Karolínou jasně navrch:
Mboko: WTA 2:1 ITF 8:4 celkem 10:5
Muchová: WTA 1:5 ITF 2:8 celkem 3:13
finálová bilance WTA Tour / vše
Mboko 2-1 / 10-5
Muchová 1-5 / 3-12
Za mě splněno bez ohledu na výsledek finále.
Povolit, přitáhnout, dát dejchnout a hoodně přitáhnout a vytáhnout
Za stavu 0:2 ve druhém jsem nedoufal, ale potom začala Kája mixovat údery a hrát kreativně. Sekerka běhala jak urvaná, ale už nic neurvala
A gratulaci si zaslouží Darja Viďmanová, která je v Portugalsku v semifinále! :)
to je paráda
to bude finále ako remeň
dúfam, že na tú Mboko vymyslia dobrú taktiku, predsa len, Karolína je vyspelejšia a komplexnejšia hráčka
Ted uz snad neuškodím...
Pane bože, co kdybych náhodou vyhrála...
A je to v p....
Fly Muška, fly on!!
Samozřejmě ve druhém setu
dobiehané lopty Sakkari vyhadzuje jedna radosť
Teď to začne lítat.
nejdřív promrhá x brejkbolů a pak soupeřce daruje dvě čistý hry ...
v hokeji mezitim upadek..