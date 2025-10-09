Finále dvou bratranců? Djokovič a Medveděv by měli jejich fantastickou pohádku ukončit
Djokovič – Vacherot | 10:30 SELČ
Novak Djokovič musel v brutálních podmínkách panujících na Masters v Šanghaji absolvovat vyčerpávající třísetovou bitvu ve třetím kole a také v osmifinále, nicméně ve čtvrtfinále pošetřil síly a poradil si ve dvou setech s belgickým překvapením Zizouem Bergsem. Osmatřicetiletý srbský rekordman potřeboval dva pokusy na dopodávání zápasu (6:3, 7:5) a byl jeden míček od nutnosti hrát tie-break.
Na triumf na velkých turnajích čeká už bezmála dva roky (Paříž 2023) a je to zejména kvůli omezenému programu a dominanci rivalů Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. V Šanghaji má nicméně jedinečnou šanci toto čekání ukončit, protože los až do finále má extrémně příznivý a Alcaraz se Sinnerem ho v čínské metropoli nijak ohrozit nemohou.
Majitel rekordních 40 trofejí z Masters nepotkal po cestě do semifinále žádného kolegu z TOP 40 žebříčku a teď ho čeká na papíře nejsnadnější kariérní semifinále na prestižních tisícovkách, jelikož ve všech předchozích narazil na někoho z elitní stovky. Soupeře figurujícího mimo TOP 100 pořadí potkává v semifinále na nejvyšším okruhu teprve pošesté a všech pět předchozích takových soubojů nepřekvapivě zvládl.
V tomto týdnu v Šanghaji zapsal už 80. kariérní semifinále na podnicích Masters a stal se nejstarším semifinalistou v historii těchto turnajů. Proti outsiderovi Vacherotovi nastoupí s výbornou bilancí 59:19 v semifinálových zápasech na Masters.
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)
Bilance: 35:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 21:6
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 8:1 (kariérní 209:30)
Bilance v semifinále Masters: 1:0 (kariérní 59:19)
Bilance v semifinále: 2:4 (kariérní 141:54)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (semifinále), US Open (semifinále)
Djokovič – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 43:6
Nejlepší výsledek: triumf (2012-13, 2015, 2018)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 5:4
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Čilič (7:6, 6:4), Hanfmann (4:6, 7:5, 6:3), Munar (6:3, 5:7, 6:2), Bergs (6:3, 7:5)
Valentin Vacherot v posledních dvou týdnech na Masters v Šanghaji úplně změnil svou kariéru a prožívá tady životní turnaj. Šestadvacetiletý reprezentant Monaka musel překvapit i sám sebe, protože před cestou do čínské metropole skončil hned v prvním kole o úroveň níž na challengeru ve Francii a do kvalifikace probíhající akce se dostal až jako náhradník.
Včetně kvalifikace slavil v Šanghaji už sedm vítězství, v hlavní soutěži vyřadil mimo jiné členy TOP 30 Alexandera Bublika, Tomáše Macháče a Holgera Runeho a může se těšit na své první kariérní semifinále na nejvyšším okruhu. Ještě k tomu má jistý debut v TOP 100 žebříčku, ke kterému měl blízko už v úvodních měsících loňské sezony.
V Šanghaji se stal žebříčkově nejníže postaveným semifinalistou na podnicích Masters od Chrise Woodruffa v Indian Wells 1999, který do finále neprošel. V sobotu může jako první Monačan v historii postoupit do finále na okruhu ATP. Do semifinále se na této úrovni podíval už jen Jean-René Lisnard v Čennaí 2003 a prohrál s Paradornem Srichaphanem.
Je jasné, že Vacherot má ve svém premiérovém semifinále na hlavní tour velmi těžkou překážku. A sice nejúspěšnějšího hráče všech dob Djokoviče. Monacký outsider se ale může inspirovat svou skvělou letošní bilancí 6:1 v soubojích se zástupci TOP 50. Prohrál pouze s Grigorem Dimitrovem na domácím Masters v Monte Carlu, přičemž nad Bulharem vedl o set.
Vacherot – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Šanghaj (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Šanghaj (semifinále)
Bilance: 42:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 16:9
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)
Vacherot – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 5:0
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Djere (6:3, 6:4), (14) Bublik (3:6, 6:3, 6:4), (20) Macháč (6:0, 3:1 skreč), (27) Griekspoor (4:6, 7:6, 6:4), (10) Rune (2:6, 7:6, 6:4)
Vzájemná bilance: 0:0. Vacherot možná nemá tolik zbraní jako Djokovičův předchozí soupeř Zizou Bergs, nicméně vyniká výbornou fyzickou kondicí a může být velmi nebezpečný, pokud se zápas protáhne a stane se z něj náročná bitva. Djokovič má nicméně nespočet zkušeností a dá se očekávat, že potvrdí roli obrovského favorita a udělá další krok směrem ke 41. trofeji z Masters.
Medveděv – Rinderknech | 13:00 SELČ
Daniil Medveděv si na probíhajícím Masters v Šanghaji zvedl v posledních dvou kolech sebevědomí. V osmifinále totiž zvládl bitvu s Learnerem Tienem, který ho v obou předchozích letošních soubojích porazil, a pak si připsal skalp světové sedmičky Alexe de Minaura a slavil svou teprve třetí letošní výhru nad zástupci TOP 10 žebříčku.
Devětadvacetiletý ruský tenista má v Šanghaji velkou šanci ukončit více než dvouleté čekání na titul. V posledních dvou letech se totiž trápil, a dokonce už musel opustit elitní desítku pořadí. Bývalý lídr žebříčku a majitel 20 trofejí čeká na jakýkoli triumf od Masters v Římě 2023.
Před několika týdny obměnil svůj realizační tým a ukončil dlouholetou spolupráci s trenérem. Nutno přiznat, že od té doby se prezentuje mnohem lepší výkonností i výsledky. Do semifinále prošel také na poslední generálce v Pekingu, ale nedotáhl náskok proti Tienovi a musel skrečovat. Na dvou turnajích po sobě je v semifinálové fázi poprvé od úvodních měsíců loňské sezony.
Na podnicích Masters je jedním z nejúspěšnějších aktivních hráčů. Na kontě má šest titulů a v semifinále disponuje solidní bilancí 10:5. Konkrétně v Šanghaji bude hrát semifinálový duel podruhé, před šesti lety tady porazil Stefanose Tsitsipase a pak přehrál bez ztráty setu i Alexandera Zvereva ve finále.
Medveděv – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Halle (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Indian Wells (semifinále)
Bilance: 34:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 20:11
Bilance proti hráčům TOP 50-100: 6:10 (kariérní 118:34)
Bilance v semifinále Masters: 0:1 (kariérní 10:5)
Bilance v semifinále: 1:3 (kariérní 39:21)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)
Medveděv – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 14:4
Nejlepší výsledek: triumf (2019)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Hangzhou (čtvrtfinále), Peking (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Svrčina (6:1, 6:1), (18) Davidovich (6:3, 7:6), Tien (7:6, 6:7, 6:4), (7) De Minaur (6:4, 6:4)
Arthur Rinderknech má letos bilanci 30:31, na betonech 14:16. Ačkoli nejsou tato čísla lichotivá, prožívá v posledních měsících nejlepší období své kariéry. Dalším obrovským úspěchem je postup do semifinále probíhajícího Masters v Šanghaji, kde vyřadil Alexandera Zvereva, Jiřího Lehečku a Félixe Augera-Aliassimeho a dohromady s nimi ztratil jen jeden set.
Po katastrofální úvodní polovině sezony přišel obrat o 180 stupňů. Před parádním obdobím měl bilanci 6:26 v duelech s hráči TOP 20 žebříčku, ovšem od té doby vyhrál sedm z deseti takových utkání a vzdoroval mimo jiné Carlosovi Alcarazovi, Zverevovi a Alexovi de Minaurovi. Tuto statistiku si může vylepšit i nyní proti Medveděvovi.
Třicetiletý francouzský tenista si zahraje své premiérové semifinále na úrovni Masters a je šestým aktivním hráčem ze země galského kohouta, který se na těchto akcích dostal do semifinálové fáze. V Šanghaji navázal na krajana Térence Atmaneho, který v roli outsidera bojoval o finále nedávno v Cincinnati a padl ve dvou setech s Jannikem Sinnerem.
V semifinálových zápasech na nejvyšším okruhu se mu vůbec nedaří. Prohrál jich pět ze šesti a porazil pouze krajana Corentina Mouteta v Adelaide 2022. Letos bude usilovat o finále podruhé, před pár měsíci na antuce v Kitzbühelu nestačil na krajana Arthura Cazauxe.
Rinderknech – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Kitzbühel (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Šanghaj (semifinále)
Bilance: 30:31
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 13:14
Bilance proti hráčům TOP 20: 7:8 (kariérní 13:29)
Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 1:5)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rinderknech – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 6:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Peking (osmifinále)
Cesta turnajem: Medjedovič (6:7, 1:0 skreč), (28) Michelsen (6:3, 6:4), (3) Zverev (4:6, 6:3, 6:2), (15) Lehečka (6:3, 7:6), (12) Auger-Aliassime (6:3, 6:4)
Vzájemná bilance: Medveděv vede 1:0. Ještě před rokem či 18 měsíci by nejspíše Medveděv zvládl takový zápas s přehledem. I když se v posledních týdnech zlepšil, pořád nemá svou nejlepší formu, což otevírá šanci pro neskutečně rozjetého Rinderknecha, který je naopak v životní fazóně. Medveděv si nicméně i díky bohatým zkušenostem zaslouží roli favorita a mohl by ji zvládnout.
Sobotní program
STADIUM COURT (od 08:00 SELČ)
1. Krawietz/Pütz (3-Něm.) - Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.)
2. Djokovič (4-Srb.) - Vacherot (Monako) / nejdříve v 10:30 SELČ
3. Medveděv (16-) - Rinderknech (Fr.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
