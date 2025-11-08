Finále Turnaje mistryň: Nová šampionka, parádní podívaná a jedna z nejlepších rivalit

DNES, 10:00
Turnaj mistryň bude mít v sobotu zbrusu novou šampionku. O triumf na závěrečném vrcholu sezony se v Rijádu porvou aktuální světová jednička Aryna Sabalenková (27) a Jelena Rybakinová (26), které tvoří jednu z nejlepších rivalit na ženském tenisovém okruhu. Obě finalistky se probojovaly do souboje o titul bez porážky a měly by nabídnout parádní podívanou.
Aryna Sabalenková půjde do finále Turnaje mistryň jako mírná favoritka (© ARTUR WIDAK / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Sabalenková – Rybakinová | 17:00 SEČ

Aryna Sabalenková dohrávala semifinále Turnaje mistryň skoro o půlnoci tamního času a po dvou hodinách a 21 minutách udolala debutantku a letos fantasticky hrající Amandu Anisimovovou. Naštěstí pro světovou jedničku dokázala zlikvidovat všech pět brejkbolových hrozeb v úvodním setu a vyhrát čtyři poslední gamy zápasu (6:3, 3:6, 6:3).

Zatímco svou premiéru na Turnaji mistryň v roce 2021 zakončila již ve skupinové fázi, každý z následujících čtyř ročníků dotáhla minimálně do semifinále. Ve finále závěrečného vrcholu sezony je podruhé v kariéře, před třemi roky v hale v texaském Fort Worthu nestačila na znovuzrozenou Caroline Garciaovou.

Vizitka Aryny Sabalenkové.Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Už před cestou do Rijádu měla jistotu, že druhou sezonu po sobě zakončí na postu světové jedničky. Sedmadvacetiletá Běloruska kraluje ženskému žebříčku naprosto zaslouženě a letos se jí daří i na těch největších turnajích. Na kontě má čtyři semifinále na úrovni WTA 1000, došla do něj na všech grandslamech a triumfovala v Miami, Madridu a na US Open.

Na probíhajícím Turnaji mistryň vyhrála všechny čtyři duely, i když musela stejně jako Rybakinová dvakrát do rozhodujícího setu. Ve skupinové fázi dokázala porazit obhájkyni titulu Coco Gauffovou, Jessicu Pegulaovou i Jasmine Paoliniovou a teď v sobotu může vylepšit svou bilanci 21:18 ve finálových utkáních.

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 63:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 39:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 15:4 (kariérní 55:41)
Bilance ve finále: 4:4 (kariérní 21:18)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)

Sabalenková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 12:8
Nejlepší výsledek: finále (2022, 2025)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve finále: 0:1
Generálka: Wuhan (semifinále)
Cesta turnajem: Paoliniová (6:3, 6:1), Pegulaová (6:4, 2:6, 6:3), Gauffová (7:6, 6:2), Anisimovová (6:3, 3:6, 6:3)

 

Jelena Rybakinová narazila v semifinále na Jessicu Pegulaovou, nastřílela 15 es, Američance pětkrát sebrala servis a po více než dvou hodinách boje zvítězila 4:6, 6:4, 6:3. Šestadvacetiletá Kazachstánka, která se na Turnaj mistryň kvalifikovala jako poslední z osmi účastnic, tak potvrzuje výbornou formu z posledních týdnů.

Bývalá wimbledonská šampionka je jednou z nejspolehlivějších hráček v aktuální sezoně a excelovala hlavně v úvodních kolech. Na vrchol ovšem mockrát nedošla a v květnu na antuce ve Štrasburku slavila svůj první triumf po více než roce. Před pár týdny přidala titul z Ningba, ale na velkou trofej stále a už velmi dlouho čeká.

Vizitka Jeleny Rybakinové.Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Aktuální světová šestka vyhrála všechny tři zápasy v obtížné skupině. Recept našla na Igu Šwiatekovou, Amandu Anisimovovou i náhradnici Jekatěrinu Alexandrovovou. Momentálně má na kontě už deset vítězství v řadě, a navíc zvládla všech posledních šest soubojů se zástupkyněmi TOP 10 světového hodnocení.

Turnaje mistryň se účastní potřetí v kariéře a předloni v Mexiku i loni tady v Rijádu naopak ztroskotala již ve skupinové fázi. V sobotu dostane šanci zabojovat o svůj 11. kariérní titul a největší od triumfu ve Wimbledonu 2022. Na rozdíl od Sabalenkové má ve finále mírně negativní bilanci (10:11).

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ningbo, Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Ningbo (triumf)
Bilance: 58:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na betonech: 41:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 10:6 (kariérní 30:27)
Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 10:11)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)

Rybakinová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 6:4
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: skupina
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále), Ningbo (triumf), Tokio (semifinále)
Cesta turnajem: Anisimovová (6:3, 6:1), Šwiateková (3:6, 6:1, 6:0), Alexandrovová (6:4, 6:4), Pegulaová (4:6, 6:4, 6:3)

 

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 8:5. V letošní sezoně se potkaly už třikrát. Sabalenková zvítězila v Berlíně (po odvrácených mečbolech) a ve Wuhanu a mezitím se Rybakinová radovala v Cincinnati. Konkrétně na Turnaji mistryň to mají na vzájemné duely 1:1 a pokaždé se hrály tři sety. Sabalenková je mírnou kurzovou favoritkou.

 

Sobotní program

CENTER COURT (od 14:00 SEČ)
1. Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.)
2. Sabalenková (1-) - Rybakinová (6-Kaz.) / nejdříve v 17:00 SEČ

Přehled turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
