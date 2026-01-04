Frustrovaný Zverev nechápal: Ten chlap sotva chodí a pořád má takový servis!
Měl to být první jasný bod pro Německo v duelu proti Polsku. Zverev se o to měl postarat v úvodním zápase proti proti Hurkaczovi, který se na kurty vrátil po sedmiměsíční přestávce zaviněné problematickým pravým kolenem.
Rodák z Hamburku však vstoupil do zápasu katastrofálně a rychle prohrával 0:3. Ztrátu proti výborně podávajícímu soupeři už nedohnal a set ztratil 3:6. Svou frustraci si vybil nejen na své raketě, ale také ji následně slovně doprovodil.
"Nejsem schopný dát pořádný servis. On nehrál snad dva roky a podává 230 za hodinu. Navíc je večer, zima, tohle je fakt šílený. Ten chlap sotva chodí a pořád má takový servis," nechápal zničený Zverev.
Ani to mu však nepomohlo. Rozjetý rodák z Vratislavi si na rozhodující chvíli počkal do stavu 3:3 ve druhém setu, kdy znovu uspěl na returnu a zápas za hodinu a 24 minut dovedl do vítězného konce 6:3, 6:4.
"Už je to fakt dlouho, co jsem naposledy hrál. Sedm měsíců jsem se snažil o návrat, ale bylo to velmi náročné, prošel jsem si těžkými časy. Ale všichni mě podporovali, stáli za mnou. Upřímně, ani jsem nevěděl, jestli se budu schopen vrátit. Na kurtu jsem si to užíval, žádný tlak jsem necítil, jen jsem si to chtěl užít," říkal polský tenista, který za celý zápas čelil jedinému brejkbolu.
Hurkacz tak vyhrál nad Zverevem druhý zápas za sebou a upravil vzájemnou bilanci na 2:3. Úspěšný polský den vzápětí potvrdila Iga Šwiateková, která po boji porazila Evu Lysovou. Našim severním sousedům patřila i závěrečná čtyřhra, ve které pár Katarzyna Kawaová, Jan Zielinski porazil Lauru Siegemundovou se Zverevem 7:6, 6:3.
Šwiateková se trápila a odvrátila šokující porážku. S Hurkaczem v United Cupu porazili Německo
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře