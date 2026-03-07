Hrát pětisetové zápasy? Jsme připravené, zvládly bychom to, nepochybuje Badosaová

Španělská tenistka Paula Badosaová (28) se zapojila do aktuální debaty o tom, zda by ženy mohly v budoucnu hrát zápasy na pět setů. Podle ní jsou současné hráčky na takovou zátěž připravené, protože právě na ni během kariéry trénují.
Paula Badosaová na archivním snímku (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

I když se jí na kurtu momentálně příliš nedaří, do diskusí, které se objevují v médiích, se Badosaová zapojuje aktivně. Jedním z témat je právě otázka, zda by ženský tenis mohl přejít na pětisetové zápasy.

Jde však o problematiku, u níž podle ní nelze předem s jistotou říct, zda by šlo o správný krok, nebo chybu. Nabízí se totiž řada otázek: jsou ženy na takovou zátěž připravené, chtějí ji vůbec podstupovat, jak by reagovalo publikum, zda by s tím souhlasili organizátoři turnajů, nebo jak velkou roli by hrál fyzický faktor při zápasech trvajících déle než tři hodiny.

Právě množství těchto detailů podle Badosaové ztěžuje jednoznačnou odpověď, a proto představila svůj vlastní pohled na věc, v němž zmiňuje pozitivní i problematické stránky.

"Podle mého názoru jsme připraveny hrát pět setů. Trénujeme každý den, celý život jsme na to trénovaly a myslím, že hráčky jsou v takové kondici, že by to zvládly. Za ta léta jsme se hodně vyvinuly. Upřímně si myslím, že jsme na to připravené, i když je potřeba zvážit plánování, včetně toho, kdy by probíhala regenerace. Není snadné všechny tyto věci implementovat," uvedla pro server Tennis Head.

Zároveň ale upozorňuje i na specifika ženského organismu. "Lidé také zapomínají, že ženy procházejí určitými okolnostmi a hormonálními situacemi, které se z hlediska energie během zápasu později velmi těžko zvládají. Je to téma, o kterém se tolik nemluví, ale existuje. Je to něco, s čím se muž nikdy nebude muset vypořádat, proto se o tom ráda zmiňuji ostatním hráčkám, abych ukázala, s čím se musíme vyrovnávat, jak bojujeme a trpíme," zdůraznila.

Badosaová tak otevřeně vyjádřila svůj názor na aktuální otázky ženského okruhu. Zajímavé přitom je, že právě ona patří mezi hráčky, které v posledních letech často trápila zranění a fyzická zátěž. Přesto se myšlenky delších zápasů nebojí a připouští, že diskuse o této změně je na místě.

"Je to něco, co je potřeba pečlivě zvážit a vzít v úvahu každý detail. Před rozhodnutím je třeba zvážit mnoho věcí. I když v mém případě nevím, jestli jsem ta nejlepší osoba, která by o tom měla mluvit, protože jsem se v poslední době mnohokrát zranila. Možná by pro mě bylo mnohem lepší hrát jen tři sety nebo něco takového," dodala se smíchem. "Ale je to téma, o kterém se diskutuje, takže uvidíme," uzavřela.

Na probíhajícím turnaji v Indian Wells dohrála Badosaová už v prvním kole, když nestačila na kazachstánskou soupeřku Julii Putincevovou a prohrála hladce 4:6, 2:6.

Nemáte tušení, jaké to je žít s chronickým zraněním, reaguje Badosaová na ostrou kritiku

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Vlk-v-trave
07.03.2026 13:16
No nevim... to si budou muset asi vybojovat holky.

Za mne bych videl akorat jednu zmenu.... Pouze finale ve Wimbledonu na 3 vitezne... ten povrch je k tomu nejvic privetivy ze vsech.
Na antuce urcite ne. USO take spis ne... mozna jeste AO. A to se bavim pouze o finalovych zapasech. Pokud by to zavedli na cely turnaj, tak si myslim, ze to hodne rozbije nejen vyrovnanost WTA, ale vic hracek se asi dostane do zony nachylnosti k zraneni... spis likvidacni zmena.
