Ideální trenér pro Alcaraze? Jednoznačně Federer, nepochybuje legenda
Wilander se zaměřil především na možný dopad rozchodu Alcaraze s Juanem Carlosem Ferrerem. Připomněl, že Ferrero sehrál v kariéře mladého Španěla zásadní roli, a jeho odchod proto považoval za překvapivý.
"Byl jsem tím naprosto zaskočený. Pokud jsem někdy viděl dva lidi, kteří spolu fungovali lépe než Carlos a Juan Carlos, tak nevím, koho. Zdálo se, že jsou pro sebe jako stvoření," uvedl.
Podle Wilandera Ferrero pomohl Alcarazovi najít rovnováhu mezi atraktivním a vysoce efektivním tenisem. Jejich spolupráce podle něj působila jako přirozený a ideální vývoj kariéry, o to překvapivější pro něj bylo její ukončení.
Otázkou zůstává, kdo by mohl Ferrera v budoucnu nahradit. Mezi možnými kandidáty se objevovala řada slavných jmen, mimo jiné i Andy Murray. Wilander má však jasno – ideální volbou by podle něj byl Roger Federer.
"Myslím si, že je velmi důležité mít po boku vítěze grandslamu, což Carlos u Ferrera měl. Pokud se má posunout, měl by mít po boku trenéra, který má jiný styl tenisu než on. Když porovnáte Murrayho a Alcaraze, jejich herní styl je si v něčem podobný. Ale Federer by mohl pomoci právě v oblastech, ve kterých se Carlos necítí úplně komfortně. Federer by byl pro Carlose perfektním trenérem," prohlásil švédský expert.
Zároveň dodal, že Ferrerova absence by neměla zásadně ovlivnit Alcarazovu současnou hru. Podle něj je už příliš vyzrálý a má dostatečné tenisové znalosti. Výraznější změnu však očekává v každodenním fungování. "Byli spolu každý den – na trénincích, při rozcvičkách, u snídaní, večeří, na turnajích. V tomhle směru to bude velká změna," uvedl.
V klíčových momentech zápasů ale Wilander zásadní rozdíl neočekává. "Když je stav 3:3 ve třetím setu a hraje se důležitý míč, rozhoduje Carlos. On dělá hlavní rozhodnutí," uzavřel Wilander.
Samotný Federer se k možnosti trénování v minulosti vyjádřil takto: "Momentálně se nevidím na pozici trenéra. Pokud ale někdo potřebuje poradit nebo jakkoli pomoci, určitě jsem této možnosti otevřený. Do budoucnosti ale člověk nevidí. Nikdy neříkej nikdy," uvedla švýcarská legenda.
