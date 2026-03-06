Indian Wells: Menšík čelí zrádné hrozbě, Svrčinovi se proti italské mašině vůbec nevěří

DNES, 14:00
Trio českých tenistů odehraje v pátek druhé kolo na prestižní tisícovce v Indian Wells. Zatímco trápící se Linda Nosková i rozjetý Jakub Menšík budou plnit roli favorita a absolvují teprve první zápas na turnaji, kvalifikantovi Daliborovi Svrčinovi se v souboji se světovou dvojkou nedávají takřka vůbec žádné šance na úspěch.
Jakub Menšík bude čelit domácí a zrádné hrozbě (© ADRIAN DENNIS / AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 6. 3.

Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.) | Stadium 5 (20:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Giron (USA) | Stadium 4 (sobota 02:00 SEČ)
Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) | Stadium 1 (sobota 03:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková je v krizi, Menšík proti zrádné hrozbě

Linda Nosková prožila velmi nepovedený vstup do sezony a vzhledem k žebříčkovému postavení a loňským výsledkům se dá bezpochyby hovořit o nepříjemné krizi. Tu se pokusí zlomit v průběhu slavného Sunshine Swingu a může si jedině polepšit, protože v loňském roce ztroskotala v Indian Wells i Miami hned po prvním utkání. Letos by se tento případ opakovat neměl, protože i když se jí nedaří, tak je v této sezoně stoprocentní v úvodních zápasech na turnajích. Ideální formu nemá ani její soupeřka Jessica Bouzasová, která letos disponuje bilancí 3:6 a v prvním kole v kalifornské poušti využila ještě většího trápení Beatriz Haddadové Maiaové. Nosková překvapivě bude cílit na odvetu. Jediný předchozí vzájemný souboj se uskutečnil loni v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové a aktuální světová čtrnáctka podlehla Španělce jednoznačně 4:6, 2:6.

Více informací

 

Roli výrazného favorita bude plnit také Jakub Menšík. Aktuálně 12. hráč světa na rozdíl od Noskové v úvodních dvou měsících sezony sbíral úspěchy, a dokonce si připsal i svůj druhý kariérní titul a senzační skalp Jannika Sinnera. Solidní formou se prezentoval i na posledních dvou turnajích v Dauhá a Dubaji a v Indian Wells by na to mohl navázat. Na "pátém grandslamu" je poprvé mezi nasazenými a oba předchozí starty zakončil ve druhém kole. Vítězství nad Marcosem Gironem by mu tak stačilo na vylepšení zdejšího maxima. Američan ale představuje zrádnou hrozbu. Za poslední rok sice prohrál osm z devíti soubojů s hráči TOP 20, ovšem pouze dvakrát nedokázal vzdorovat a letos výrazně potrápil Alexandera Bublika, Taylora Fritze i Caspera Ruuda. Menšík tak rozhodně nesmí Girona podcenit, což nejspíše neudělá, protože v jediném předchozím duelu loni ve Wimbledonu nebyl daleko od toho, aby musel do pátého setu.

Více informací

Nulová šance Svrčiny?

Jasně nejtěžší výzvu z českých tenistů v rámci pátečního programu má Dalibor Svrčina. Českému kvalifikantovi se v podstatě vůbec nevěří, že by mohl světovou dvojku Jannika Sinnera jakkoli ohrozit. Pokud byste si chtěli vsadit na postup italské hvězdy, tak na Tipsportu nemáte možnost a Fortuna vypsala kurz 1.01. Sinner sice nemá v úvodu probíhající sezony ideální formu, ale i tak by měl českého kvalifikanta jednoznačně přehrát. Jedinou zbraní Svrčiny bude obrana a snaha udělat z tohoto zápasu fyzicky náročnou bitvu. Ostravský rodák ještě nikdy neporazil hráče z TOP 50 žebříčku, v takových zápasech to má 0:7 a většinou opouštěl kurt po jasné porážce. Další nezdar zřejmě utrpí teď v kalifornské poušti proti Sinnerovi, jelikož i zisk jednoho setu by byl velkou senzací.

Více informací

 

V pátek už půjdou poprvé do akce také největší hvězdy. Úvodní zápas kromě Sinnera čeká například i Alexandera Zvereva, světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Coco Gauffovou či Amandu Anisimovovou. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Páteční program

STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. M. Berrettini (It.) – Zverev (4-Něm.)
2. Sabalenková (1-) – Sakacumeová (Jap.) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Gauffová (4-USA) – Rachimovová (Uzb.)
4. Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Blinkovová (-) – Anisimovová (6-USA) / nejdříve v sobotu v 05:00 SEČ


STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Mboková (10-Kan.) – Birrellová (Austr.)
2. Shelton (8-USA) – Opelka (USA)
3. Brooksby (USA) – Tiafoe (21-USA)
4. Jiménezová Kasintsevová (And.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Bergs (Belg.) – Paul (23-USA)


STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Walton (Austr.) – Tien (25-USA)
2. Musetti (5-It.) – Fucsovics (Maď.)
3. Monfils (Fr.) – Auger-Aliassime (9-Kan.)
4. Jovicová (18-USA) – Osoriová (Kol.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Jastremská (Ukr.) – Ealaová (31-Fil.)


STADIUM 4 (od 20:00 SEČ)
1. Raducanuová (25-Brit.) – Zacharovová (-)
2. Šnajderová (21-) – Cirsteaová (Rum.)
3. Potapovová (Rak.) – Paoliniová (7-It.)
4. Etcheverry (29-Arg.) – Shapovalov (Kan.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Menšík (12-ČR) – Giron (USA)


STADIUM 5 (od 20:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.)
2. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – Juraková Schreiberová/Olmosová (Chorv./Mex.)
3. Prižmič (Chorv.) – Fils (30-Fr.)
4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Raducanuová/Ruseová (Brit./Rum.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Vlk-v-trave
06.03.2026 22:07
Viktorie Mboko x Kimberly Birell / 2:0
neda se rict, ze se Viktorii darilo, a na to jak je mlada, tak si poradila velmi dobre se spatnym dnem a houzevnatou souperkou a tim jak dokazala reagovat na vyvoj v zapasu... Zapas nebyl prilis atraktivni, ale sve zajimave a pekne momenty mel.
Viktorii pomohl servis, - hlavne jeji paradni zatacka - ale take prekazely poryvy vetru... Hodne si musela zvykat na odrazy micu...

Dve uvahy, ktere me napadly behem zapasu a poslechu komentatoru, kteri tlacili australanku nekriticky horem i spodem...
*Skoda ze Viktorie nehraje za to Kongo... (to bych nejen tem komentatorum pral:)
* IW s tema puckama a hoblikem se sverazne muze nazvat masovym vrahem zen... tohle je podle mne opravdu uz likvidacni... ono videt holky nekolikrat smecovat za sebou s tim..., ze se bud jedna na tom smeci vysili nebo druha v odberu... je podivanou spis pro nemocne masochisty.
.
Dale cekam na 3. kolo se Sonmez, - ktera musi prejit prez Kalinskou prehrat... pak verim v slagr kola...:-)
Reagovat
volejman
06.03.2026 21:26
Solidní výkon od Lindy. Že by se pomalu vracela forma?
Reagovat
tommr
06.03.2026 22:08
Linda odehrála solidní zápas ale moc bych to nepřeceňoval. Bouzas Maneiro nebyla soupeřka která by Lindu dostatečně prověřila. Jestli se Lindě vrací forma uvidíme až v příštím kole kdy už narazí na opravdu těžkou soupeřku ....
Reagovat
Vlk-v-trave
06.03.2026 22:27
:-))
Reagovat
pantera1
06.03.2026 21:23
Gratulka Nosikovi, pěkně to zakončila
Reagovat
HAJ
06.03.2026 21:28
Dnes hrál Nosík neobvykle soustředěně. Až na jeden game nehaprovalo podání. Proložila hru několika pěknými kraťasy.
Takže dnes super. Bouzas vypadala ke konci pěkně naštvaně.
Reagovat
Vlk-v-trave
06.03.2026 20:28
Za mne dnes celkem dobry. Jen kosmeticka uprava. bych spis napsal do titulku.

Sinner bez sance?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 20:54
Sinner se zkusí vyhnout výprasku od Svrčiny. To by byla čtenost
Reagovat
aligo
06.03.2026 21:18
To by mělo asi velký přesah
Reagovat
Vlk-v-trave
06.03.2026 21:41
:-))
Reagovat
Mantra
06.03.2026 20:24
Vod těch dob, co nosí kravskej kruh, hraje na h vno a je línější než kdy dřív.
Reagovat
pzag777
06.03.2026 20:27
Což je ale úplně jedno, protože je 14. na světě a jenom za letošek má 300k USD v prize money. Tam asi těžko bude vidět něco špatně.
Reagovat
Diabolique
06.03.2026 20:30
Třeba se jí s tím hůř dýchá nosem ...
Reagovat
pantera1
06.03.2026 20:53
Dneska by to mělo být vítězné bez větších problémů i s kroužkem v nose .
Reagovat
Preview.lover
06.03.2026 19:57
Dnešní titulek vůbec nemá grády, chtělo by to něco ve stylu: Noskovou čeká další debakl na pátem GS, Menšík může opět selhat, Svrčnovi hrozí dva kanáry od italské mašiny
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 19:58
Reagovat
pantera1
06.03.2026 20:31
Vidíš někdo je pohoršen z bulvárních titulků, někdo má zas pocit, že ses málo odvázal . Máš to těžký zavděčit se všem. Já mám tvoje titulky ráda .
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 20:32
Reagovat
miss_tenis
06.03.2026 20:54
Jirasek, Proti vsem... nastesti se ted za nej postavi zenska jizda
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 20:55
Tak honem, protože miss je slečna, takže do řady
Reagovat
miss_tenis
06.03.2026 21:00
No jsem tady, protoze nemam moc rada, kdyz se smecka pusti do jednoho.. navrhuju aby kazdej kdo kritizuje titulek napsal svuj vlastni
Reagovat
pantera1
06.03.2026 21:03
Já pojedu první, ostatní se budou řadit za mnou .

Asi takhle
https://youtu.be/C6phx_TGQFY?is=Q4f5gPTuKysRRWCV
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 21:17
Takovýhle filmy už dneska nikdo netočí! Miluju Fantomase a všechny Četníky
Reagovat
pantera1
06.03.2026 21:19
Já taky .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.03.2026 21:30
smile
Reagovat
frenkie57
06.03.2026 22:31
Copak Funes, to byl kanón. A samozřejmě Jean Marais, ikony francouzké kinematografie. A mnoho dalších.
Reagovat
jeronym
06.03.2026 20:29
Ja bych dal spis: "Vsichni maji nuz na krku, Cechum hrozi totalni kolaps."
Reagovat
aape
06.03.2026 21:31
každý den údernější titulky smile
Reagovat
subaru
06.03.2026 19:57
Už má tým kompletní Linda, tak to bude v pohodě.
Reagovat
tommr
06.03.2026 20:06
koho tím myslíš?
Reagovat
subaru
06.03.2026 21:13
Fyzioterapeutku,
Reagovat
Diabolique
06.03.2026 19:12
Dalibore, to je hrozný, že Ti nikdo proti Sinnerovi nevěří. Tak já Tí věřit budu a vsadím na Tebe. Ale nesmíš mne zklamat! Vsadím si, že proti němu získáš 3 (slovy tři) gamy. Myslíš, že to zvládneš?
Reagovat
baba
06.03.2026 18:26
Náhodou je lepší v titulcích být spíše negativní a pak být mile překvapen, než titulky v duchu třeba biatlonových komentářů -fantastický výkon našeho borce,umístil se v top dvacitce atd. Nenech se Ondro zdeptat,

raději Tommrovat a pak být nadšený z toho, jak to skvěle dopadlo...
Reagovat
sojka1
06.03.2026 18:47
az na to, ze zrovna o pesimismus ani tak nejde.... :-))
Reagovat
PTP
06.03.2026 14:34
Včerejší titulkové dno se stává dnešním stropem.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 14:35
???
Reagovat
PTP
06.03.2026 14:37
Srdíčko je 100 mezi hvězdičky
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 14:41
Já tě nechápu, ale nevadí
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:42
smile
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:43
Hvězdička 100 hvězdička
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:44
Jsem teď objevila Ameriku, že to kde aji natel. Jsem myslela , že jen v komplu .
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:41
Pan Jurášek tommruje, jak o život , aby ty naše hvězdy vyhrály .
Reagovat
PTP
06.03.2026 14:44
Ať radši vybalí ořechy pro naše tři popelky
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 14:47
Já nechápu to titulkové dno
Reagovat
jih
06.03.2026 15:04
Jo jo, dno už nějakou dobu chybí.
Reagovat
pantera1
06.03.2026 15:15
je vidět, že je pátek . Zavařený mozek .
Reagovat
Mantra
06.03.2026 15:27
On Ondřej vždy po kritice titulku nic neví a nechápe. Není to nařízené a je to tak v pořádku. Nemá to být bulvar ani clickbait. Takhle to cítí.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 15:41
Tak mi to vysvětlete a já vám odpovím Já fakt nevím, o co se jedná.
Reagovat
jih
06.03.2026 16:07
Nic složitého to není. Ty titulky jsou prostě strašný. Nevkus hnus.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:12
Tak musíte jít někam, kde dělají lepší zprávy a titulky Vždyť je to přece tak jednoduchý. Jestli vám přijdou naše titulky jako bulvár a clickbait, tak hodně štěstí s hledáním
Reagovat
misa
06.03.2026 16:26
Nebylo by pro vás jednodušší rovnou zrušit komentáře pod články? Hned by byl klid na práci.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:36
Já dneska nepracuju vyjma denních rubrik a rušit komentáře určitě nemáme v plánu, i když do budoucna nelze nic vyloučit :)

Ti, co tady diskutují o titulcích... to není ani jehla v kupce sena nebo číslo, které by stálo za pozornost... takže zatím neřešíme, ale zpětnou vazbu samozřejmě i v těchto jednotkách lidí vnímáme. Spíš mě to zajímalo a občas se do diskuze zapojím, když je čas a chuť :) V žádné práci se člověk nezavděčí všem, tak to holt je :)
Reagovat
misa
06.03.2026 18:42
Dík za odpověď :)

Ponechání komentářů je pozitivní věc. Ještě bych tu rád pár následujících měsíců něco napsal. Jaro + léto, na podzim už to nevypadá...
Reagovat
PTP
06.03.2026 18:50
https://youtu.be/4AvR4oisrAY?si=xXBtVfyK2mc9P9sH
Reagovat
misa
06.03.2026 20:31
:)
No tak ještě pár turnajů na antuce a trávě, pak Praha a po US Open už přijde loučení...
Reagovat
aape
06.03.2026 21:45
Vydáváš se na cestu celibátu za zdi kláštera, když ti ty holky Maruška a spol. dávají tak málo
Reagovat
Nola
06.03.2026 16:53
prosim ta, a s kym by si rozoberal tvoju najvacsiu lasku - Marusku, alebo ta stvu komenty, ktore nie su zrovna lichotive? prenes sa cez to, sme iba ludia, a je predsa prirodzene, ze nam nie kazdy tenista/tenistka sadne, to ja by som to tu uz davno zabalila, nakoniec je celkom fajn, reagovat na haterov, aspon ten adrenalin mas kde vypustit
Reagovat
misa
06.03.2026 17:38
O komentáře k Marušce nebo jiné tenistce vůbec nejde.
Reagovat
Nola
06.03.2026 17:52
potom nechapem preco by mali byt zakazane komentare..... diskutujuci snad mozu mat nazor, ak sa im nepacia titulky, Ondro si to obhaji, nie je predsa ziadna padavka a nakoniec nemusi vobec reagovat, je demokracia, aspon zatial si myslim, ak zakazu komentare, nemam dovod sem vobec zabludit..... pohoda, klidek, tabacek
Reagovat
Mantra
06.03.2026 20:08
Tys to nepochopila. Misa na jaře už nezaseje.
Reagovat
aligo
06.03.2026 16:35
To je špatně pro byznys, reagovat na konstruktivní kritiku tak, že řeknu uživatelům a čtenářům, kteří píší v podstatě to samé, ať vypadnou jinam
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:37
Konstruktivní kritiku?
Reagovat
aligo
06.03.2026 16:41
Ano tu nejkonstruktivnějši
Reagovat
sojka1
06.03.2026 17:59
nejdriv jsem reagovala jinde a teprve presla sem..... tyhle konkretni titulky mi osobne zas tak nevadi (jestlis je uz nepredelal) :-)) ale u Venuse jsou zavadejici, jednoznacne, zakonite si kazdy ctenar pomysli, ze se tam deje neco strasnyho, ze je prinejmensim hrozna organizace turnaje a ne ze proste jen foukal vitr..... vzdyt ona se v podstate rozplyva a vypichnute je zrovna TOHLE.... to musis uznat....
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 18:00
Ano, proto jsem kolegovi psal, aby zvážil změnu :)
Reagovat
aape
06.03.2026 21:36
Reagovat
Sinuhet1
06.03.2026 22:04
Reagovat
Mantra
06.03.2026 16:37
Jsme jen jehla v kupce sena, Ayrton Senna...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.03.2026 20:54
kupky sena, kupky sena
Reagovat
frenkie57
06.03.2026 22:33
Jsme tady právě tak dlouho, abychom si stihli vypít svůj šálek kávy. Mickey Rourke.
Reagovat
PTP
06.03.2026 16:37
My Vás máme rádi a jen se snažíme nevtíravým upozorněním udržet laťku stále vysoko.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:37
Já vás mám taky rád, ale někdy
Reagovat
com
06.03.2026 17:47
blejéééém
Reagovat
com
06.03.2026 17:47
Reagovat
ABP
06.03.2026 18:59
Reagovat

