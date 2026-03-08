Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec

DNES, 13:00
Previews 126
Dva čeští tenisté budou v neděli bojovat o postup do osmifinále prestižní tisícovky v Indian Wells a oběma dost reálně hrozí konec na turnaji. Jakub Menšík totiž bude čelit noční můře v podobě jednoho ze svých nejméně oblíbených soupeřů a Linda Nosková nastoupí proti své poslední přemožitelce, od které nedávno v Dubaji schytala debakl.
Profily hráčů (7)
Cirstea Sorana-Mihaela
Davidovich Fokina Alejandro
Nosková Linda
Menšík Jakub
Jakub Menšík vyzve svého velmi neoblíbeného soupeře (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 8. 3.

Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | Stadium 3 (19:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) | Stadium 4 (21:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Menšík zkusí prolomit hrozivou sérii

Poslední český zástupce ve dvouhře mužů Jakub Menšík měl potíže už v úvodním zápase s Marcosem Gironem a domácí hrozbu zdolal ve dvou těsných setech. Ještě těžší výzva na papíře ho čeká ve třetím kole, jelikož narazí na jednoho ze svých nejméně oblíbených soupeřů. A sice Alejandra Davidoviche, který vyhrál poslední čtyři vzájemné souboje. Zejména po duelu na loňském Australian Open musel mít český tenista alespoň jednu noční můru, protože nedotáhl náskok dvou setů a neproměnil mečboly. Teď má ale Menšík jedinečnou šanci sérii čtyř porážek se Španělem přerušit. Prostějovský rodák totiž hraje letos ve velmi dobré a stabilní formě, kdežto Davidovich se spíše hledá, na posledním turnaji jasně prohrál s Mattiou Belluccim a v Indian Wells měl na úvod problémy se Zacharym Svajdou, když likvidoval manko 0:5. Navzdory vedení Španěla 4:1 ve vzájemné bilanci je mírným kurzovým favoritem Menšík. A to naprosto zaslouženě.

Více informací

 

Nosková vyzve poslední přemožitelku

Velmi těžká výzva čeká v souboji o osmifinále také Lindu Noskovou. Mladá česká naděje vyhrála svůj úvodní zápas i na pátém letošním turnaji, ovšem dvě utkání po sobě zvládla jen na Australian Open a není tajemstvím, že v tomto roce zatím hledá svou nejlepší formu a trápí se. Povzbuzením byl její páteční výkon v Indian Wells, jelikož jasně přehrála Jessicu Bouzasovou. Zřejmě ještě lepší hru bude muset vytáhnout proti rozjeté veteránce Soraně Cirsteaové, která během své poslední sezony kariéry exceluje a v kalifornské poušti vyřadila Tatjanu Mariaovou i nasazenou Dianu Šnajderovou. Rumunka má letos výbornou bilanci 14:3 a triumfovala doma v Kluži. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1. Nosková měla s Cirsteaovou potíže předloni v Brisbane, kde vyhrála třísetovou bitvu, i před pár týdny v Dubaji, kde naopak uhrála pouhých pět gamů. Češka má tak o motivaci postaráno a pokusí se této soupeřce oplatit nedávný výprask.

Více informací

Na programu je první polovina duelů třetího kola. O místo v osmifinále budou kromě dvou českých zástupců usilovat také světová jednička Aryna Sabalenková, Jannik Sinner, Coco Gauffová či Alexander Zverev. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Nedělní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Cristianová (Rum.)
2. Shelton (8-USA) – Tien (25-USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Shapovalov (Kan.) – Sinner (2-It.)
4. Gauffová (4-USA) – Ealaová (31-Fil.) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Fonseca (Braz.) – Paul (23-USA)


STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Nakashima (28-USA) – Zverev (4-Něm.)
2. Osoriová (Kol.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Raducanuová (25-Brit.) – Anisimovová (6-USA)
4. Cobolli (15-It.) – Tiafoe (21-USA) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Mboková (10-Kan.) – Kalinská (23-)


STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)


STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Gibsonová (Austr.) – Tausonová (17-Dán.)
2. Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Alexandrovová/Keninová (-/USA)


STADIUM 5 (od 19:00 SEČ)
1. Arribage/Olivetti (Fr.) – González/Molteni (Arg.)
2. De Minaur/Peers (Austr.) – Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.)
3. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – H. Chan/Tjenová (Tchaj-wan/Indon.)
4. Arends/Lehečka (Niz./ČR) – Cash/Glasspool (2-Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

126
Přidat komentář
fujtajblick
08.03.2026 21:59
To bylo pro Lindu moc těžké,
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:39
Musím ale dát Soránce velký kredit za to, jak jí to téměř v 36 letech běhá a hraje. Fakt bude na okruhu chybět. Třeba si to ještě rozmyslí a sezónu ještě přídá.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 21:40
To by měla, protože hraje naprosto vynikající tenis.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:42
No právě, v pohodě stíhá hrát a vyhrávat proti skoro o generaci mladším hráčkám. Hraje moc pěkný tenis a jako bonus se na ní moc dobře kouká.
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:45
"dát kredit"
Už taky mluvíš jako google překladač?
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:54
Chtěl jsem, aby to znělo inteligentně, ale vlastně jsem to nakonec po.ral.
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:56
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:57
Sorry, mělo být
Reagovat
PTP
08.03.2026 21:34
Lindo, nemám slov smile smile smile
Reagovat
zfloyd
08.03.2026 21:34
Pupík vyhrál hurá
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:35
Teď už jo.
Reagovat
com
08.03.2026 21:31
smileková
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:30
Takže to bude na Lindě utkání dopodávat, což je dost těžká disciplína. No, budu držet palce.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 21:31
Jsem psal a, že to budou nervy, věřím že to zvládne.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 21:33
Paráda krásnej zápas a Lindička skvělá
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:33
Dopodáváno čistou hrou, perfekt. Lindo Nosíku Pupíku děkujeme a gratulujeme.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:20
Má Linda vůbec ten kroužek? Mně se zdá, že ne.
Reagovat
PTP
08.03.2026 21:23
Místo kroužku má provázek na krku.
Reagovat
Diabolique
08.03.2026 21:13
Lindaaaaa!!!!
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:13
Dobře Pupík!
Sorry Sorankou, užij si rozlučku někdy jindy...
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:19
Ještě bych nepředbíhal, teď to bude hodně o Pupíkovi, zda se jí povede na servu.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:06
Je to s tou Soránou těžký, na BB vytáhne suveréní eso, potom Linda udělá chybu a je po šanci. No nic, jedeme dál, hlavně ať si Nosík drží podání.
Reagovat
com
08.03.2026 21:11
cistou hrou brejk
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:12
No už bylo na čase. Teď ovšem ještě potvrdit.
Reagovat
asgard33
08.03.2026 20:55
Linda to sice dopodávala na 6-4,ale mohle to ukončit už v předchozím gamu na 6-3.Ve 3. setu je výhodnější začínat na sevisu.
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 20:54
Krásná Soranka vs. Sexy pupík...komu fandit?
Reagovat
jih
08.03.2026 20:56
Já radši hodně mlíka... .
Reagovat
com
08.03.2026 21:00
a ta kráva mléko dává smile
Reagovat
PTP
08.03.2026 21:02
A to comče krákoře
Reagovat
volejman
08.03.2026 21:00
Soranka je pěkná ve tváři, ale jinak je trochu vychrtlá. Dřív byla pěkná všude.
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:03
Jj, pár kilo přibrat by ji slušelo...ale zase ne moc
Reagovat
zfloyd
08.03.2026 20:53
tak Pupík nakonec vyhrál hurá
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 20:53
Zatím jenom set, bohužel...
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 20:52
Dobře to dopadlo, nevyužité SB zapomenuty, jdeme do třetího. Celkově pěkné utkání.
Reagovat
fujtajblick
08.03.2026 20:52
A už se to komplikuje 40:40, tiebreak a hotovson pro Lindu, bye, bye
Reagovat
pantera1
08.03.2026 20:36
Linda teď zaválela, to už nesmí pustit a hurá do třetího prosím
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 20:47
Ale zase nevyužila dva SB na příjmu. Snad jí to nebude mrzet a set dopodává.
Reagovat
com
08.03.2026 20:48
takže další 2 vniveč
Reagovat
pantera1
08.03.2026 20:53
A ty furt neboli
Reagovat
fujtajblick
08.03.2026 20:48
Přesně, znovu dva setboly bez využití
Reagovat
pantera1
08.03.2026 20:53
Tak teď začnou pořádný nervy .
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 20:36
Teď si Linda za tím brejkem šla urputně, ale stejně to vyšlo až na potřetí. Sorana se dobře brání.
Reagovat
PTP
08.03.2026 20:22
Ten řetízek na krku má Linda pro štěstí od Sašy Zvereva?
Reagovat
PTP
08.03.2026 20:54
On je to spíš takový provázek.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 20:10
Škoda ten druhej setbol. Tam měla Sorana strašný štěstí, že jí ten bekhend spadnul na lajnu. Už se sama pomalu chystala na lavičku
Reagovat
Mac
08.03.2026 20:08
njn, 3 prvni micky tb darovane na stribrnem podnose, a ten zbytek si sorana uhrala sama...
Reagovat
PTP
08.03.2026 20:07
Ta Sorana je neuvěřitelná, mám z toho zápasu ambivalentní pocity zatím
Reagovat
fujtajblick
08.03.2026 20:07
Klasika, Linda dva setboly promrhá a Sorana promění hned první, kruci!
Reagovat
Random33
08.03.2026 20:07
Co to ta Cirstea v tom TB zahrala? Nesleduju ji, takze nevim, jestli takhle hraje casto, ale prislo mi to ted jako totalni haluz pro ni
Reagovat
Sinuhet1
08.03.2026 20:06
Sorana hraje vyborne
Reagovat
Bloody13
08.03.2026 20:05
Škoda toho TB ale celkově je to luxusní podívaná
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 19:57
Sorana výborně podává, snad v každém servisgamu 1-2 esa. Mám trochu z toho TB obavy.
Reagovat
Mantra
08.03.2026 20:04
A je to
Reagovat
com
08.03.2026 20:05
já bych si zablil.. Za první promarněnej SB A i za ten druhej
Reagovat
zfloyd
08.03.2026 20:06
Reagovat
com
08.03.2026 20:08
poblijóne
Reagovat
Mantra
08.03.2026 20:08
Do toho
Reagovat
pantera1
08.03.2026 20:05
Tohle fakt nasere
Reagovat
Mantra
08.03.2026 20:06
I ty jedna. To asi to šardone
Reagovat
pantera1
08.03.2026 20:37
Pardón , jsem se nechala unést.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 20:07
Moje obavy se bohužel naplnily. Ale ten winner na konci byl od Sorany luxusní, to se musí nechat.
Reagovat
Mantra
08.03.2026 19:52
Tak šup. Zavři to.
Reagovat
chlebavevaju
08.03.2026 19:49
Nosková Jestli teď Sorana srovná, tak je výsledek 1. setu jasný. Ta holka má bohužel mentální silu rozpuštěného másla.
Reagovat
PTP
08.03.2026 19:55
Uklidni se, falešnej řízku
Reagovat
PTP
08.03.2026 19:55
Uklidni se, falešnej řízku
Reagovat
chlebavevaju
08.03.2026 20:05
A je usmaženo.
Reagovat
Mantra
08.03.2026 19:46
Koukejte jak to Nolinda v 11.gemu pustí
Reagovat
PTP
08.03.2026 19:46
Soranka ta figura , ožralí Rumuni v hledišti šílí.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 19:47
Ty vyrýsovaný ručičky tě berou co?
Reagovat
PTP
08.03.2026 19:38
Sorana ty servisy - to je síla.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 19:41
Nejsou nijak prudké, ale zato přesně umístěné. Když to trefí(a trefuje je často) Linda je bez šance.
Reagovat
jeronym
08.03.2026 19:36
Rumunska kolonie v Indian wells? Navic se zda, ze maji uz dost vypito...
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 19:33
Linda brejk nepotvrdila. To je škody.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 19:20
Nosík dnes hrdě vystavuje pupík na odiv. Snad bude moci být hrdá i na svojí hru.
Reagovat
zfloyd
08.03.2026 19:24
zrovna jsem si říkal co si to proboha oblékla
Reagovat
elsky
08.03.2026 19:26
No.. nesedí to, jedině tak k tomu kroužku..
Reagovat
pantera1
08.03.2026 19:41
Dneska debakl nepřipustí, dneska chce vyhrát a opálit si pupík .
Reagovat
PTP
08.03.2026 19:41
Lindo, ukaž jí, zač je toho pupík!
Reagovat
pantera1
08.03.2026 19:46
Všichni tři stejně 19:41. Pan Frenkie trochu výš .
Reagovat
jeronym
08.03.2026 19:10
Noskova uz jde na trojku
Davam zas pivo na stojku
Reagovat
pantera1
08.03.2026 18:55
Nosíku držím palce. Doufám, že dnes Sorance nedovolíš postoupit .

Pro štěstí posílám čokoládové fešáky

https://youtu.be/J123lM0RvzM?is=jzX01Zv2zvJyUI9N
Reagovat
PTP
08.03.2026 19:06
Ti jsou teda echt.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 19:17
Arturek by mezi ně krásně zapadl, ten ohoz by mu sekl .
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 19:19
Reagovat
com
08.03.2026 16:36
Noční mura v Elm Street
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 16:37
Alejandro Freddy Kruegerovich
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.03.2026 19:01
jedna dvě, Fokyna jde. Kubo neusínej!!!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 19:07
Reagovat
com
08.03.2026 19:47
takový strašení tady ted se budu bát jít spát i já
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 20:07
Nezapomeň se podívat pod postel.
Reagovat
603262
08.03.2026 16:29
Jezdí někdo se koukat po turnajích? Plánuju letos Us Open a možná Cincinnatti, nemá někdo zájem? a jet klidně v nějaký skupince?
Reagovat
com
08.03.2026 16:36
Blondie ti da skupinovou slevu smilesmile
Reagovat
Vlk-v-trave
08.03.2026 15:51
Nocnich mur hroci ve WTA skoro v kazdem zapase...;-))

Cristian x Sabalenka (Aryna jako nocni mura pro tu Cristian urcite ;-)
Osorio x Osaka (dalsi nocni mura pro vsechny milovniky Naomi ;-)
Mboko x Kalinska (Kalinska ukazala, ze pucka styl ji sedi, a pro Mboko to muze byt jeji nocni mura ;-)
Raducanu x Anisimova - SLAGR KOLA
Gauff x Eala - (tady pro mnoho fans Cori je pomalu kazdy zapas nocni murou ;-)
Cirstea x Noskova (nocni mura pro vetsinu CZ fans, krom Ultras Lindy, ti jsou zvykli ;-)
Gibson x Tauson (tak rozhodne Gibson ma na to, aby se te Tauson jeste o ni zdalo nekolik tydnu...;-)
Tomljanovic x Paolini (tady to muze byt nocni murou... to jen sledovat...;-)
Pegula x Ostapenko (hrat proti Penko je pro kazdou tak trochu nocni murou..;-)
Mertens x Bencic (to bude klidny zapas...)
Keys x Kartal (tezko rict..)
Kostuk x Rybakina (to muze byt nocni mura hlavne pro fans Rybky... a Vukova..;-)
Andreeva x Siniakova (to bude vesely zapas pro fanouska, a pro Conchitu spis infarktovy duel...;-)
Krueger x Svitolina (to bude klidny zapas)
Muchova x Ruzic (to bude klidny zapas)
Sakkari x Swiatek (pro Igu muze muze se stat takovou cernou murou Sakkari, ze nam hned tak Ateny nenavstivi...;-)
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:56
Kartal má noční můru, že jí praskne guma od trenýrek a vše vyjde najevo.
Reagovat
kupa
08.03.2026 18:54
Reagovat
Alexandris
08.03.2026 17:34
Přesně
Reagovat
tommr
08.03.2026 18:21
proč si myslíš že Muchová vs Ruzic bude klidný zápas? Já čekám ještě větší drama než v zápase Nosková vs Cirstea. Ruzic se v poslední době hodně zlepšila a její výhra nad Zheng je toho jasným důkazem ...
Reagovat
Vlk-v-trave
08.03.2026 19:55
Tak v pridape Muchove hrozi pouze jedina nocni mura, kterou bych si ani nedovolil napsat "nahlas"... ;-) a nejen ja, ale mnoho fans napric vsemi kontinenty po celem svete. Jedna z mala hracek v historii tenisu, ktera je sledovana po celem svete ne kvuli vysledkum, ale stylu hry...
Tady preci o Ruzic tolik nejde, a dokonce bych rekl, klidne at se zlepsuje...
...mimochodem zlepsuje se mnoho hracek a WTA je ted velmi vyrovnana, ale pokud bych se mel vic soustredit na zapas a jeho vstupni hodnoceni, tak bych to ani neopiral o Zheng, kterou jsem par krat videl po navratu, a moc z te Zheng nezustalo... bude to klidny zapas, at uz Karolina prohraje nebo naopak... myslim ze je rada, ze hraje...
Pokud beru v uvahu ty pucky, tak radeji drzim hubu, a jen doufam, ze se nebudu zabyvat necim jinym nez jen vysledkem...;-)
Zatim tommring funguje, nejen v Doha, a dokud to tak je, tak se ji zatim velmi dari (a nemyslim jen vysledkove), takze se toho prosim drzme... ;-)

Takze jsi to trochu odbyl, jen vetsim dramatem nez s Noskovou... to myslim nemusi byt dostacujici...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
08.03.2026 15:26
Videl jsem Davida s tim Svajdou... totalne uvod "zaspal". Vubec se mu nedarilo chytnout rytmus zapasu... uderove byl hodne nejisty.

Jeho FH se nakonec chytl, a tady na tomhle povrchu, s tema micema, urcite velka zbran. Kuba bude muset hledat nejen cestu prez jeho BH, coz se jednoduse za klavesnici rekne, ale mnohem hur provadi... nebot se mu to uz nekolikrat nepovedlo.

Fokina je takovy ten typ otravneho hrace, ale take hrace jehoz vykon je hodne zavisly od jeho nalady.

Drzim palce, preji dobre zatacky na servisu a hledani cest prez BH, no a take aby Fokina nebyl v dobre nalade...;-)
Reagovat
Diabolique
08.03.2026 14:57
Oběma Čechům hrozí konec? A není to v každým zápase? Já bych napsal rovnou předem, že oba Češi už skončili a třeba by je to nakoplo k tomu vyhrát.
Reagovat
Sincaraz
08.03.2026 14:21
Ideálna príležitosť na porážku Fokinu, ľahké to nebude, ale pozerateľné áno
Sorana je moja srdcovka, soráč Linda
A Andreeva je až príliš dobrá na to, aby bola porazená
Reagovat
Alexandris
08.03.2026 17:40
Jo Andrejeva je dobrá, že ji porazi třeba Brenda
Reagovat
Sincaraz
08.03.2026 17:54
pozerám, že s ňou má pozitívnu bilanciu 2:0, dobrý postreh
lenže a nič proti Brende, keby spolu hrali v tejto sezóne, tak sa bilancia zmení na 2:1
Reagovat
Alien
08.03.2026 14:14
Všem aktérům dnešních zápasů hrozí konec! Bez rozdílu!
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:17
Přežijí jenom odolní Vetřelci.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 13:41
Na španělskou noční můru si musí Kubík pořádně nabrousit rakety. Línda musí zapomenout a debakl oplatit soupeřce. Hlavně se nesmí začít nudit.
Reagovat
alcaraz.dva
08.03.2026 13:50
Linda to nebude jednoduchy Dobré totiz ví, že Sorana je extreme motivovana.. hraje poslední sezonu..Navíc v Dubaji prohlasila, že nikdy v kariéře nemilovala tenis tak, jako nyní
Reagovat
alcaraz.dva
08.03.2026 13:52
A chce skoncit s toimhle pocitem
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:05
S Transilvánci nejsou žádné špásy, to jsou tvrdé nátury . Chce to přibalit na kurt paličku česneku pro štěstí .
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:07
Transylvánci .
Reagovat
Mantra
08.03.2026 14:55
Ja bych si dal sylvánské
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:57
Měla jsem Chardonnay a bylo mňam .
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:07
Jedině Šumavské bylinné!
Reagovat
pantera1
08.03.2026 15:16
Myslíš původní receptůru od Dr. Budínského ?
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:20
Od profesora Róna z Bubenče
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:15
Má tam sebou Agi, tak o výhru nemám strach.
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:12
Když to tak miluje, tak si to může prodloužit
Reagovat
tommr
08.03.2026 14:04
Cirstea má nejen motivaci ale i formu jako hrom. Výhra nad Shnaider to jasně dokládá. Linda to s ní bude mít strašně těžký ...
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:13
Když jí půjde servis, tak ji přetlačí.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:55
Navíc je to pohledná upírka .
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:09
Linda taky není žádná tuctovka smile
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 15:42
Je, na rande s ní bych se ovšem měl na pozoru, v tašce nabroušený kolík, stříbro a česnek a schůzku raději v poledne. Také žádné intimnosti bych nepřipustil, zejména líbání na krk. To samé platí pro Christian.
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:53
Jistější by byla Raducanu, ta už je ředěná
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 15:54
Reagovat
Alexandris
08.03.2026 17:36
Upír co saje nekouše
Reagovat
Martan1
08.03.2026 18:35
Tak proto mi ta Halepová byla dřív podezřelá. Ten zvláštní úsměv pokaždé....To byla jejich předchůdkyně a určitě upíří mentorka.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist