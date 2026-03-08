Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 8. 3.
Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | Stadium 3 (19:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) | Stadium 4 (21:00 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Menšík zkusí prolomit hrozivou sérii
Poslední český zástupce ve dvouhře mužů Jakub Menšík měl potíže už v úvodním zápase s Marcosem Gironem a domácí hrozbu zdolal ve dvou těsných setech. Ještě těžší výzva na papíře ho čeká ve třetím kole, jelikož narazí na jednoho ze svých nejméně oblíbených soupeřů. A sice Alejandra Davidoviche, který vyhrál poslední čtyři vzájemné souboje. Zejména po duelu na loňském Australian Open musel mít český tenista alespoň jednu noční můru, protože nedotáhl náskok dvou setů a neproměnil mečboly. Teď má ale Menšík jedinečnou šanci sérii čtyř porážek se Španělem přerušit. Prostějovský rodák totiž hraje letos ve velmi dobré a stabilní formě, kdežto Davidovich se spíše hledá, na posledním turnaji jasně prohrál s Mattiou Belluccim a v Indian Wells měl na úvod problémy se Zacharym Svajdou, když likvidoval manko 0:5. Navzdory vedení Španěla 4:1 ve vzájemné bilanci je mírným kurzovým favoritem Menšík. A to naprosto zaslouženě.
Nosková vyzve poslední přemožitelku
Velmi těžká výzva čeká v souboji o osmifinále také Lindu Noskovou. Mladá česká naděje vyhrála svůj úvodní zápas i na pátém letošním turnaji, ovšem dvě utkání po sobě zvládla jen na Australian Open a není tajemstvím, že v tomto roce zatím hledá svou nejlepší formu a trápí se. Povzbuzením byl její páteční výkon v Indian Wells, jelikož jasně přehrála Jessicu Bouzasovou. Zřejmě ještě lepší hru bude muset vytáhnout proti rozjeté veteránce Soraně Cirsteaové, která během své poslední sezony kariéry exceluje a v kalifornské poušti vyřadila Tatjanu Mariaovou i nasazenou Dianu Šnajderovou. Rumunka má letos výbornou bilanci 14:3 a triumfovala doma v Kluži. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1. Nosková měla s Cirsteaovou potíže předloni v Brisbane, kde vyhrála třísetovou bitvu, i před pár týdny v Dubaji, kde naopak uhrála pouhých pět gamů. Češka má tak o motivaci postaráno a pokusí se této soupeřce oplatit nedávný výprask.
Na programu je první polovina duelů třetího kola. O místo v osmifinále budou kromě dvou českých zástupců usilovat také světová jednička Aryna Sabalenková, Jannik Sinner, Coco Gauffová či Alexander Zverev. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.
Nedělní program
STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Cristianová (Rum.)
2. Shelton (8-USA) – Tien (25-USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Shapovalov (Kan.) – Sinner (2-It.)
4. Gauffová (4-USA) – Ealaová (31-Fil.) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Fonseca (Braz.) – Paul (23-USA)
STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Nakashima (28-USA) – Zverev (4-Něm.)
2. Osoriová (Kol.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Raducanuová (25-Brit.) – Anisimovová (6-USA)
4. Cobolli (15-It.) – Tiafoe (21-USA) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Mboková (10-Kan.) – Kalinská (23-)
STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Gibsonová (Austr.) – Tausonová (17-Dán.)
2. Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Alexandrovová/Keninová (-/USA)
STADIUM 5 (od 19:00 SEČ)
1. Arribage/Olivetti (Fr.) – González/Molteni (Arg.)
2. De Minaur/Peers (Austr.) – Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.)
3. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – H. Chan/Tjenová (Tchaj-wan/Indon.)
4. Arends/Lehečka (Niz./ČR) – Cash/Glasspool (2-Brit.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Už taky mluvíš jako google překladač?
Sorry Sorankou, užij si rozlučku někdy jindy...
Davam zas pivo na stojku
Pro štěstí posílám čokoládové fešáky
https://youtu.be/J123lM0RvzM?is=jzX01Zv2zvJyUI9N
Cristian x Sabalenka (Aryna jako nocni mura pro tu Cristian urcite ;-)
Osorio x Osaka (dalsi nocni mura pro vsechny milovniky Naomi ;-)
Mboko x Kalinska (Kalinska ukazala, ze pucka styl ji sedi, a pro Mboko to muze byt jeji nocni mura ;-)
Raducanu x Anisimova - SLAGR KOLA
Gauff x Eala - (tady pro mnoho fans Cori je pomalu kazdy zapas nocni murou ;-)
Cirstea x Noskova (nocni mura pro vetsinu CZ fans, krom Ultras Lindy, ti jsou zvykli ;-)
Gibson x Tauson (tak rozhodne Gibson ma na to, aby se te Tauson jeste o ni zdalo nekolik tydnu...;-)
Tomljanovic x Paolini (tady to muze byt nocni murou... to jen sledovat...;-)
Pegula x Ostapenko (hrat proti Penko je pro kazdou tak trochu nocni murou..;-)
Mertens x Bencic (to bude klidny zapas...)
Keys x Kartal (tezko rict..)
Kostuk x Rybakina (to muze byt nocni mura hlavne pro fans Rybky... a Vukova..;-)
Andreeva x Siniakova (to bude vesely zapas pro fanouska, a pro Conchitu spis infarktovy duel...;-)
Krueger x Svitolina (to bude klidny zapas)
Muchova x Ruzic (to bude klidny zapas)
Sakkari x Swiatek (pro Igu muze muze se stat takovou cernou murou Sakkari, ze nam hned tak Ateny nenavstivi...;-)
Tady preci o Ruzic tolik nejde, a dokonce bych rekl, klidne at se zlepsuje...
...mimochodem zlepsuje se mnoho hracek a WTA je ted velmi vyrovnana, ale pokud bych se mel vic soustredit na zapas a jeho vstupni hodnoceni, tak bych to ani neopiral o Zheng, kterou jsem par krat videl po navratu, a moc z te Zheng nezustalo... bude to klidny zapas, at uz Karolina prohraje nebo naopak... myslim ze je rada, ze hraje...
Pokud beru v uvahu ty pucky, tak radeji drzim hubu, a jen doufam, ze se nebudu zabyvat necim jinym nez jen vysledkem...;-)
Zatim tommring funguje, nejen v Doha, a dokud to tak je, tak se ji zatim velmi dari (a nemyslim jen vysledkove), takze se toho prosim drzme... ;-)
Takze jsi to trochu odbyl, jen vetsim dramatem nez s Noskovou... to myslim nemusi byt dostacujici...;-)
Jeho FH se nakonec chytl, a tady na tomhle povrchu, s tema micema, urcite velka zbran. Kuba bude muset hledat nejen cestu prez jeho BH, coz se jednoduse za klavesnici rekne, ale mnohem hur provadi... nebot se mu to uz nekolikrat nepovedlo.
Fokina je takovy ten typ otravneho hrace, ale take hrace jehoz vykon je hodne zavisly od jeho nalady.
Drzim palce, preji dobre zatacky na servisu a hledani cest prez BH, no a take aby Fokina nebyl v dobre nalade...;-)
Sorana je moja srdcovka, soráč Linda
A Andreeva je až príliš dobrá na to, aby bola porazená
lenže a nič proti Brende, keby spolu hrali v tejto sezóne, tak sa bilancia zmení na 2:1